60 років тому народилася принцеса Діана. Згадуємо життя британської «королеви людських сердець» у 20 яскравих архівних фото

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Шістдесят років тому, 1 липня 1961 року, народилася принцеса Діана. Вона була представницею давнього аристократичного роду Спенсерів, однак у юності працювала нянькою. У 1981 році вийшла заміж за принца Чарльза й отримала титул принцеси Уельської. Діана швидко стала улюбленицею публіки, яка захоплювалася стилем та характером принцеси. Проте шлюб був не надто щасливим через постійні подружні зради Чарльза. У 1996 році пара розлучилася, а через рік після цього Діана потрапила в аварію разом із сином єгипетського мільярдера Доді Аль-Файєдом і загинула. «Бабель» згадує життя принцеси, яку називали «королевою людських сердець», у 20 архівних фото.

1968 рік

Леді Діана Спенсер разом зі своїм братом Чарльзом Спенсером, віконтом Елторпа, 1968 рік. gettyimages.com

1980 рік

Діана Спенсер разом зі своїми підопічними у Young England Kindergarten. До заручин з принцом Чарльзом вона працювала нянькою. Лондон, Велика Британія, вересень 1980 року. gettyimages.com

Діана Спенсер біля будівлі, у якій мешкала до шлюбу з принцом Чарльзом. Лондон, Велика Британія, 13 листопада 1980 року. gettyimages.com

Леді Діана в оточенні папараці, які чекали на неї неподалік від дому. Лондон, Велика Британія, 20 листопада 1980 року. gettyimages.com

1981 рік

Повідомлення про заручини принца Чарльза та леді Діани у газеті The New Standart. Лондон, Велика Британія, 24 лютого 1981 року. gettyimages.com

Двійники леді Діани Карен Дамбл, Марго Макалдон, Джина Кремер, Джоанн Дін та Белінда Вуд тримають портрети майбутньої принцеси. Вони виграли «конкурс двійників» і отримали можливість зустрітися з принцом Чарльзом. Веллінгтон, Нова Зеландія, 1 березня 1981 року. gettyimages.com

Принц Чарльз і його наречена Діана Спенсер з королевою Єлизаветою II у Букінгемському палаці, Лондон, Велика Британія, 7 березня 1981 року. gettyimages.com

Принц та принцеса Уельські залишають Собор Святого Павла після весільної церемонії, Лондон, Велика Британія, 29 липня 1981 року. gettyimages.com

Принц та принцеса Уельські повертаються до Букінгемського палацу після весілля, Лондон, Велика Британія, 29 липня 1981 року. gettyimages.com

1985 рік

Принцеса Діана танцює з Джоном Траволтою у холі Білого дому під час офіційного візиту, Вашингтон, США, 9 листопада 1985 року. gettyimages.com

Принц Чарльз, принцеса Діана, тогочасний віцепрезидент США Джордж Буш (старший) та його дружина Барбара спілкуються у посольстві Великої Британії, Вашингтон, США, 11 листопада 1985 року. gettyimages.com

Принц Чарльз, принцеса Діана та їхні сини Гаррі (зліва) та Вільям на борту королівської яхти Brittania після візиту до Італії, квітень 1985 року. gettyimages.com

1986 рік

Принц Вільям та принцеса Діана відпочивають у Хайгроув — сімейній резиденції принца Уельського, Велика Британія, 18 липня 1986 року. gettyimages.com

1987 рік

Принцеса Діана у Королівській військовій академії у Сандгерсті, Велика Британія, квітень 1987 року. gettyimages.com

1989 рік

Принц Чарльз і принцеса Діана спостерігають за верблюжими перегонами у Аль-Айні, Обʼєднані Арабські Емірати, березень 1989 року. gettyimages.com

Принцеса Уельська проводжає синів на навчання. На фото — перший день принца Гаррі у школі Wetherby, Лондон, Велика Британія, вересень 1989 року. gettyimages.com

1990 рік

Принцеса Діана разом із тогочасною першою леді Нігерії Марʼям Бабангідою на заході Better Life for Rural Dwellers («Краще життя для сільських жителів»), Лагос, Нігерія, березень 1990 року. gettyimages.com

1993 рік

Принцеса Діана з засновником Virgin Atlantic Річардом Бренсоном на церемонії, присвяченій новому літаку A340 Airbus. Леді Діана назвала його Lady in Red («Леді у червоному»), Велика Британія, 6 грудня 1993 року. gettyimages.com

1997 рік

Принцеса Уельська у захисному бронежилеті та касці йде мінним полем у межах кампанії, що закликала припинити виробництво мін. Через 22 роки по частково розмінованому полю пройшов і її син, принц Гаррі. Уамбо, Ангола, 5 січня 1997 року. gettyimages.com

Принцеса Діана на відпочинку у Сен-Тропе у липні 1997 року. Через місяць після цього, 31 серпня 1997 року, Діана потрапила в аварію у Парижі разом із сином єгипетського мільярдера Доді Аль-Файєдом і загинула. gettyimages.com

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