Що подивитися у вихідні. Продовження «Ріка і Морті», трилер з Ліамом Нісоном і Лоуренсом Фішберном й останній сезон детективу «Босх» від Amazon Prime

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The Ice Road

Цього тижня на Netflix, Hulu й Amazon Prime п’ять цікавих новинок. Серед них — п’ятий сезон анімаційного серіалу «Рік і Морті», продовження драмеді «Голий режисер» про японського менеджера з продажів, який став відомим порнорежисером, новий трилер «Льодовий дрифт» із Ліамом Нісоном і зіркою «Матриці» Лоуренсом Фішберном, а також фінальний сезон серіалу «Босх» про детектива, який розслідує вбивства в Лос-Анджелесі. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Анімаційний серіал «Рік і Морті» — п’ятий сезон

Про що серіал. Ексцентричний вчений Рік Санчез нарешті налагоджує стосунки зі своєю дорослою донькою Бет. Та запрошує його жити зі своєю родиною — чоловіком Джеррі, донькою Саммер і сином Морті. Морті — типовий підліток. Він не надто добре вчиться та безнадійно закоханий у дівчину на ім’я Джессіка. Проте з появою Ріка життя хлопця кардинально змінюється. Рік і Морті разом подорожують у космосі, досліджують інші планети та проводять небезпечні наукові експерименти. Динаміка «Ріка і Морті» заснована на стосунках героїв популярної трилогії фільмів «Назад у майбутнє» Марті Макфлая та Доктора Еммета Брауна.

Rick and Morty / Netflix / шоуранер — Ден Гармон, Джастін Ройланд / у головних ролях — Джастін Ройланд, Кріс Парнелл, Сара Чок / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% / рейтинг IMDb — 9,2.

Що кажуть критики. Observer зазначає, що Rick and Morty продовжує утримувати інтерес аудиторії так, як це вдається дуже небагатьом шоу. AV Club пише, що епізод Mort Dinner Rick Andre — хороший старт нового сезону і гарне нагадування про те, чому глядачам так подобаються ці двоє диваків.

Напівбіографічна драмеді «Голий режисер» — другий сезон

Про що серіал. Японія, 1980-ті роки. Менеджер з продажів Тору Муранісі застає дружину з коханцем. Він йде в бар, де випадково зустрічає чоловіка, який продає аудіозаписи сексу. Після розмови з ним Муранісі усвідомлює, що це хороший бізнес, і вирішує спробувати себе в секс-індустрії. Він продає аудіо сексу, потім — еротичні журнали. Зрештою Муранісі вирішує стати порнорежисером і починає революцію в японській порноіндустрії кінця ХХ століття. В основі серіалу — біографія Тору Муранісі, яку написав Нобухіро Мотохасі.

The Naked Director / Netflix/ шоуранер — Масахару Таке / у головних ролях — Місато Моріта, Такаюки Ямада, Нанамі Кавакамі / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. Ready Steady Cut каже, що перший сезон став хітом на Netflix тому, що він заснований на реальній історії та в ньому багато оголених сцен і сексу. Добре це чи погано, але другий сезон створений за тією ж формулою.

Трилер «Льодовий дрифт»

Про що фільм. Після обвалу алмазної шахти на півночі Канади тридцять шахтарів опиняються під завалами. Компанія, яка займається вантажоперевезеннями, винаймає досвідченого далекобійника Майка, щоб доправити до шахти необхідне для порятунку обладнання. Зробити це непросто — дорога пролягає через замерзлий океан. Проте танення льоду — далеко не єдина загроза рятувальній операції. Головны ролы виконали Ліам Нісон і зірка «Матриці» Лоуренс Фішберн. У більшості країн дистрибуцією стрічки займається Netflix, а в Україні її можна буде подивитися в кіно.

The Ice Road / Netflix/ режисер — Джонатан Генслі / у головних ролях — Ліам Нісон, Ембер Мідфандер, Лоренс Фішберн / тривалість — 1 година 48 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 29% / рейтинг IMDb — 6,9.

Що кажуть критики. Radio Times називає The Ice Road стандартним фільмом, який не викличе гострих почуттів і навряд здивує. Slant Magazine каже, що стрічка — це суміш кліше і посередніх сцен екшену.

Детективний серіал «Босх» — сьомий сезон

Про що серіал. Гаррі Босх працює детективом у Департаменті поліції Лос-Анджелесу. Уже двадцять років він розкриває вбивства. Гаррі — один з найкращих детективів у всій Каліфорнії, проте одного дня стикається із заплутаною справою про вбивство 13-річного хлопчика, яку ніяк не може розкрити. «Босх» — найдовший оригінальний серіал Amazon Prime й один з найрейтинговіших. Перший сезон має на Rotten Tomatoes рейтинг 83%, п’ять наступних сезонів — 100%. Сьомий сезон стане для «Босха» фінальним.

Bosch / Amazon Prime / шоуранер — Ерік Овермаєр / у головних ролях — Тітус Уеллівер, Джеймі Гектор, Ленс Реддік / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb — 8,4.

Що кажуть критики. Ready Steady Cut вважає, що сьомий сезон — найбільш напружений у серіалі.

«Батьківщина: Форт Салем» — другий сезон

Про що серіал. Альтернативна реальність. Переслідування відьом у США закінчилося тим, що в XVII столітті вони уклали з урядом Салемську угоду, відповідно до якої мають захищати країну. Тепер відьми допомагають армії. Відтоді минуло 300 років. Коли на Америку нападають терористи, які мають надприродні здібності, трьох відьом — Раель, Таллі та Ебігейл — призивають на службу у Форт Салем. Дівчата проходять військовий вишкіл, а згодом відправляються боротися з терористами.

Motherland: Fort Salem / Hulu / шоуранер — Еліот Лоуренс / у головних ролях — Тейлор Хіксон, Амалія Гольм Б'єльке, Деметрія Макінні / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb —7,2.

Що кажуть критики. Bleeding Cool пише, що у нового сезону хороший старт. Laughing Place відзначає, що автори серіалу додають ще більше інтриги та загадок і водночас достатньо відповідей для того, щоб задовольнити глядачів.

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