Я не дивлюся Євро-2020, може час почати? Так! Україна грає вирішальний матч з Австрією і має шанси на перемогу

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У понеділок, 21 червня, у Бухаресті на збірну України, яку тренує Андрій Шевченко, чекає один із найважливіших матчів у її історії — проти збірної Австрії. До того українська команда програла Нідерландам та перемогла команду Північної Македонії. Третій матч буде вирішальним. «Бабель» пояснює, чому саме гра проти австрійців є дуже важливою, що дасть перемога, чи є на неї шанси та на кого ставлять букмекери.

Чому матч проти збірної Австрії такий важливий?

Команда Андрія Шевченка зустрінеться з Австрією у грі, в якій вирішуватиметься доля виходу до 1/8 фіналу Євро-2020. Раніше українська команда лічені рази брала участь у великих турнірах. Лише раз збірна потрапила на Чемпіонат світу у 2006 році в Німеччині, де дійшла до чвертьфіналу. На чемпіонати Європи збірна України вже потрапляла двічі — у 2012 та 2016 роках, але не виходила з групи. У разі успіху збірна України вперше зіграє у плей-оф Чемпіонату Європи.

В якому стані команда Андрія Шевченка?

На Євро-2020 збірна України стартувала 13 червня з поразки з рахунком 2:3 від фаворита групи C Нідерландів, в Амстердамі. А вже 17 червня в Бухаресті у грі з Північною Македонією сама Україна вважалася фаворитом та здобула важку перемогу — 2:1.

У цих двох матчах наша збірна продемонструвала характер. Щодо якості самої гри команди залишилися питання — українці багато помилялися в захисті. Щоправда, це компенсувалося вправною грою в атаці. Роль лідера взяв на себе Андрій Ярмоленко, який забив два голи. «На вістрі» нападу ефективно діє Роман Яремчук, який також вразив ворота суперників двічі. У півзахисті добре грають Руслан Малиновський та Олександр Зінченко. А у воротах творить дива Георгій Бущан. Тобто, у команди є все необхідне, щоб пройти далі.

Чим небезпечна збірна Австрії?

Збірна Австрії на великих турнірах також зірок з неба не хапає та у плей-оф єврочемпіонатів ще ніколи не грала. Однак це міцна команда, з якою українцям буде непросто. Більшість гравців австрійської збірної виступають у німецькій Бундеслізі, яка є однією з п’яти найсильніших футбольних ліг Європи. А лідером збірної Австрії є гравець світового рівня Давид Алаба, який наприкінці травня перейшов з мюнхенської «Баварії» до мадридського «Реалу».

Який результат влаштує збірну України?

Влаштує нічия. Пояснюємо. Збірна України має 3 очки за перемогу над македонцями та посідає друге місце. Австрія також набрала 3 очки, але поступається нашій команді через різницю забитих та пропущених мʼячів — 4 до 4 у нас проти 3 до 3 у суперників (за регламентом у такому разі перевагу має команда, яка забила більше голів).

Очолюють турнірну таблицю Нідерланди, які мають 6 балів за дві перемоги. Вони вже гарантували собі перше місце та вихід до 1/8 фіналу. У Північної Македонії — нуль очок та шансів на вихід у плей-оф.

Збірній України, щоб вийти в плей-оф, у матчі з Австрією достатньо зіграти внічию, оскільки наша команда за однакової кількості очок має перевагу над суперником через більшу кількість забитих мʼячів. Звісно, до 1/8 фіналу українців виведе й перемога. Навіть у разі поразки команда Шевченка збереже теоретичні шанси на потрапляння до плей-оф. Туди потрапляють по дві кращі команди з груп, а також 4 з 6 збірних, які фінішують у своїх групах третіми. Та це ризикований шлях, оскільки 3-х очок може виявитися замало.

Що прогнозують букмекери?

Букмекерські контори вважають шанси збірних України та Австрії на перемогу 21 червня приблизно рівними. На виграш українців вони пропонують коефіцієнт 3,3, на успіх австрійців дають 3,5, а на нічию — 2,1. Таким чином, найбільш очікуваним результатом матчу букмекери вважають нічию, яка гарантує Україні вихід до 1/8 фіналу.

А з ким далі будемо грати, якщо переможемо?

Скоріше за все, з італійцями, якщо збірна України вийде до 1/8 фіналу з другого місця. У такому разі за турнірною сіткою команда виходить на переможця групи A, де впевнено лідирує Італія. Якщо українці вийдуть на італійців, то команди зустрінуться 26 червня у Лондоні на стадіоні «Уемблі».



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