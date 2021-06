За тиждень починається «Книжковий Арсенал». Ось яких авторів ми там зустрінемо. Короткий гід фестивалем від «Бабеля»

Тексти

Кароліна Ускакович / «Бабель»

Двадцять третього червня в Києві відкривається ювілейний, Х міжнародний мистецький фестиваль «Книжковий Арсенал». Уже можна купити вхідні квитки — через пандемію вони продаються лише онлайн. З цієї ж причини не можна купити абонемент одразу на всі дні — лише подобово (ціна квитка на день — 100 гривень, пільговий — 50). Ми вже ознайомилися з програмою та обрали найцікавіших гостей фестивалю. 15 подій з ними — нижче у хронологічному списку.

Автор роману «Не святий» (і креативний директор «Бабеля») Гліб Гусєв, а також автор повістей та видавець The Village Марк Лівін «оптимістично та скептично» обговорюватимуть сучасну українську літературу з авторкою вже понад десятка прозових і поетичних книжок Катериною Бабкіною. Розмова відбудеться в четвер, 24 червня, о 18:00 в залі «Епілог».

Тарас Прохасько / Facebook

Трохи понад рік тому Тарас Прохасько отримав Шевченківську премію за збірку есеїв «Так, але», а вже готова нова його книжка — збірка прози «Бо є так». Її автор представить у четвер о 19:00. Місце — Вулична сцена.

Ще кілька вартих уваги подій фестивалю Середа, 23 червня Книжку американського модельєра Томмі Гілфігера «Американський мрійник. Моє життя у фешн-індустрії» о 19:30 обговорюватимуть українські модельєри Світлана Бевза і Ксенія Шнайдер. Локація — Бізнес-сцена. О 19:30 в залі «Папір» відбудеться дискусія «Європа між реальністю та ідеєю» за книжкою Тоні Джадта «Після війни. Історія Європи від 1945 року». Серед учасників — філософ і письменник Володимир Єрмоленко.

Четвер, 24 червня О 13:30 в залі «Лекторій» літературні критики Євгеній Стасіневич і Богдана Романцова говоритимуть про український переклад роману Томаса Пінчона «Веселка тяжіння». Про доробок Станіслава Лема з нагоди його сторіччя (і публікації шеститомника українською) говоритимуть о 15:00 в залі «Кафе Європа». О 15:00 на Артсцені колишній керівник «Довженко-Центру» Іван Козленко презентуватиме артбук «Польоти уві сні й наяву» за мотивами одноіменних виставки та фільму Романа Балаяна.

П'ятниця, 25 червня Про середньовічну кухню розмовлятимуть дослідники кулінарії Стефанія Демчук й Олексій Сокирко, а також засновниця присвяченого гастрономічній культурі видавництва Їzhak Олена Брайченко. Бізнес-сцена, 18:00.

Facebook

Сергій Saigon Лещенко зі своєю другою книжкою «Юпак» став лауреатом премії «Книга року BBC — 2020». У пʼятницю о 18:00 в залі «Лекторій» він проведе майстер-клас «Від поста у фейсбуці до Книги року ВВС».

Один із ключових поетів останніх кількох десятиліть Юрко Іздрик у пʼятницю о 19:00 на Вуличній сцені читатиме свої старі та нові вірші.

Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

Одразу після Іздрика, о 20:00 на тій же сцені свою нову поетичну збірку «Псалом авіації» представлятиме Сергій Жадан. Уривки з неї можна почитати на сайті видавництва.

Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) / Facebook

Вечір поезії в пʼятницю продовжиться виступом Оксани Забужко. О 21:00 на Вуличній сцені вона представлятиме збірку вибраних віршів. До неї увійшли як власні тексти (з 1980 року!), так і переклади таких авторів, як Сільвія Плат, Чеслав Мілош та Йосип Бродський.

Eugenia Kuznetsova / Facebook

Дебютний роман Євгенії Кузнєцової «Спитайте Мієчку» отримав чимало схвальних відгуків літературних критиків. Однак на «Книжковому Арсеналі» українська письменниця, яка живе в Німеччині, говоритиме про інший свій проєкт — артбук про українську кухню «Готуємо в журбі». Цю збірку іронічних текстів про українські харчові традиції представлять у суботу о 10:30 в залі «Лекторій».

Олександр Михед

На що радить піти Олександр Михед, письменник, автор подкасту The Village Україна «Станція 451» Четвер, 24 червня Наративи для України майбутнього. Зомбоящик vs інформаційні «бульбашки». Спеціальна програма Ірини Славінської «Сімейні цінності». 16:30—17:15, зала «Папір». Завжди актуальна тема. Прекрасні спікери. Крута спеціальна програма Ірини Славінської. Пʼятниця, 25 червня «Війна. Мова. Перехід»: дискусія про мовне питання за мотивами двомовної книжки Олени Стяжкіної «Смерть лева Сесіла мала сенс». 16:30—17:15, зала «Кафе Європа» Дуже сильний роман Олени Стяжкіної – однієї з найпотужніших українських публічних інтелектуалок. Кожен виступ пані Олени — подія. Дискусія «Несумне Середньовіччя: що тоді їли, як розважались та де про це читати?». Спецпрограма проєкту їzhakultura «Гастрономічна книга» 18:00—18:45, Бізнес-сцена Тема Середньовіччя вкотре і знову актуальна. А в комбінації з чудовим проєктом їzhakultura дає потужне комбо. Найближчим часом обіцяють ще і книжку про їжу Середньовіччя. Показ документального фільму «Казка про Коника» і презентація однойменної книжки. Спеціальна програма BookWatchers 19:30—21:00, зала «Лекторій» Прекрасний фільм і дивовижний випадок, коли фінальні титри — узагалі окремий різновид мистецтва. Важливий діалог програми BookWatchers між літературою і кінематографом. Субота, 26 червня Множинність перекладацьких поглядів: розмова Софії Андрухович з перекладачами роману «Амадока». Спецпрограма про художній переклад «Множинність поглядів» 11:15—12:00, онлайн-подія Роман Софії Андрухович «Амадока» — це незабутня мандрівка і досвід. Дуже цікаво, як це звучатиме іншими мовами і який досвід перепливання цього озера мають тепер перекладачі. Крім «Кобзаря» 12:00—12:45, зала «Сфера» Страшенно вболіваю за мегапроєкт Михайла Назаренка, який показує ширший контекст української літератури ХІХ століття. Презентація поетичної збірки Катерини Калитко «Орден мовчальниць». 19:00—19:45, Вулична сцена Неділя, 27 червня Презентація книги Ірини Шувалової «каміньсадліс»: авторські поетичні читання та розмова з ілюстраторкою 18:00—18:45 Катерина Калитко та Ірина Шувалова — два потужні голоси української поезії. Нові книжки обох поетес — велика подія. Неможливо пропустити. Оприсутнення: витіснене покоління. Читання поезій авторів і авторок «витісненого покоління». Спеціальна програма «Поезія ізоляції» 18:00—19:15, зала «Сфера» Діалог поколінь. Величезний, за добором імен — хрестоматійний, марафон. Те, що треба знати про українську поезію. Або принаймні — спробувати. Кураторська програма Сергія Жадана «Вголос. Про себе» Ну, а на подіях цієї кураторської програми ми, звісно, усі зустрінемося. І на фінальній події — концерті «Жадана і Собак» — заспіваємо разом і наживо нарешті «Шива-Шиво, чому так паршиво?» і приспів «Українська залізниця, гнуті рейки, стрьомні шпали...», яким тільки й можна коментувати новинні події щодня.

Tomasz Grzywaczewski / Facebook

У себе на батьківщині поляк Томаш Гживачевський відомий як журналіст і мандрівник: у 2010 році він пішки ходив Тибетом, у 2013-му блукав сибірською північчю в пошуках «Мертвої дороги» — трансарктичної залізниці, яку будували за Сталіна. Із початком російсько-української війни його зацікавили невизнані республіки, створені за участі Росії, — і він побував у всіх шести. Книжка «Кордони мрій» складається з репортажів із тих місць, її презентують за участі автора в суботу о 13:30 в залі «Кафе Європа».

Светлана Ройз / Facebook

Світлана Ройз спеціалізується на дитячій психології, її книжки «Практичне дитинознавство» і «Магічна паличка для батьків» стали бестселерами. У суботу о 13:30 у залі «Сфера» Світлана проведе практикум «Практичне дитинознавство. Із турботою про батьків».

Sergiy Maidukov / Facebook

Український ілюстратор Сергій Майдуков малює для The New Yorker, The Guardian, The Financial Times та десятка інших українських і закордонних видань. Цьогоріч він видав артбук ілюстрацій, присвячених Києву. Про нього й розповідатиме в суботу о 15:00 в залі «Артсцена».

Юрій Андрухович / Facebook

Класика української літератури Юрія Андруховича можна буде зустріти в суботу о 16:30 на Вуличній сцені. Там він презентуватиме свій сьомий роман «Радіо Ніч».

У суботу о 18:00 на Вуличній сцені поетеса, тату-майстерка та співвласниця київського кафе «Сквот 17Б» Дарʼя Криж представить результат «справи, якою займається вже 20 років» — поетичний альбом All in. Музичний супровід забезпечить Антон Дегтярьов, також відомий як Ptakh із гурту Ptakh_Jung.

Facebook / Острів Європа / Europe Island

Катерина Калитко, чиї збірки віршів уже перекладено десятьма мовами, представить свою девʼяту книжку «Орден мовчальниць» — на Вуличній сцені в суботу о 19:00.

У неділю о 16:30 письменниці Анна Санден та Ірена Карпа дискутуватимуть про толерантність і «нову етику». Розмова під назвою «Хто платить?» відбудеться на Вуличній сцені.

TEDxKyiv / YouTube

Андрій Семʼянків, більше відомий як розвінчувач медичних міфів MED GOblin, представить свою першу книжку «Медицина доказова і не дуже». Презентація відбудеться у форматі дискусії про те, скільки сучасній людині варто знати про медицину, у неділю о 18:00 в залі «Лекторій».