Анатолія Шарія оголосили в розшук в Україні, позбавили притулку в Литві, заарештували віллу в Іспанії. Час зустрічати його в «Борисполі»? Ні, й ось чому

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Кароліна Ускакович / «Бабель»

Шістнадцятого лютого 2021 року Служба безпеки оголосила блогера Анатолія Шарія в державний розшук. Його звинувачують у зраді та спільних із Росією інформаційних операціях проти України. Через три місяці ЗМІ повідомили, що Литва заборонила Шарію вʼїзд до країни та позбавила його статусу біженця. Його блогер отримав у 2012 році, коли втік з України через звинувачення водночас за кількома кримінальними статтями. Другого червня Печерський райсуд заарештував віллу Шарія в Іспанії. У цій країні він має посвідку на проживання. Як усе це змінить життя Шарія і чи варто невдовзі чекати його на батьківщині — ось кілька сценаріїв розвитку подій

Рішення Литви про позбавлення його статусу біженця Шарій вже оскаржив — він звернувся в литовський суд. Якщо блогер пройде всі інстанції та виграє, то зможе спокійно перебувати у країні без загрози екстрадиції в Україну. Але в Литві Шарій давно не живе. Звідти він виїхав у 2015 році та тепер навряд повернеться.

у 2015 році та тепер навряд повернеться. За різними даними, останніми роками Шарій живе в Іспанії. Там, за інформацією литовського видання Lrytas, у нього є посвідка на проживання — за даними hromadske, вона дійсна до липня 2021 року. Можливо, позиція Литви щодо Шарія вплине на іспанську владу, і вони не продовжать дозвіл. Хоча заступник міністра закордонних справ Євген Єнін вважає, що шанси на це невеликі.

вважає, що шанси на це невеликі. Якщо Шарію дозволять і надалі жити в Іспанії, Україна може попросити владу цієї країни видати його за підозрою у державній зраді на батьківщині. Для цього Офіс генпрокурора має звернутися до Міністерства юстиції Іспанії з проханням затримати Шарія і потім екстрадувати. Ухвалити обидва рішення повинен буде суд. Процес про екстрадицію може затягнутися на місяці та роки.

Якщо Іспанія не продовжить Шарію посвідку на проживання, він, імовірно, поїде в іншу країну і там намагатиметься отримати статус біженця, дозвіл на проживання або все разом.

Якби Шарія підозрювали у криміналі або економічних злочинах, Україна могла б піти іншим шляхом — звернутися в Інтерпол. Бюро б затримало Шарія, на час розгляду вибрало запобіжний захід і запустило процес екстрадиції. Але, за словами начальника департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіціі Василя Неволі, цей варіант у випадку з Шарієм не підходить. «Серед іншого в підозрі вказана держзрада — це політична кваліфікація, як, наприклад, шпигунство. Згідно зі статутом Інтерполу, у такі справи він втручатися не може».