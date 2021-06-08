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Анатолія Шарія оголосили в розшук в Україні, позбавили притулку в Литві, заарештували віллу в Іспанії. Час зустрічати його в «Борисполі»? Ні, й ось чому

Автори:
Оксана Коваленко, Катерина Коберник
Дата:

Кароліна Ускакович / «Бабель»

Шістнадцятого лютого 2021 року Служба безпеки оголосила блогера Анатолія Шарія в державний розшук. Його звинувачують у зраді та спільних із Росією інформаційних операціях проти України. Через три місяці ЗМІ повідомили, що Литва заборонила Шарію вʼїзд до країни та позбавила його статусу біженця. Його блогер отримав у 2012 році, коли втік з України через звинувачення водночас за кількома кримінальними статтями. Другого червня Печерський райсуд заарештував віллу Шарія в Іспанії. У цій країні він має посвідку на проживання. Як усе це змінить життя Шарія і чи варто невдовзі чекати його на батьківщині — ось кілька сценаріїв розвитку подій

Якби Шарія підозрювали у криміналі або економічних злочинах, Україна могла б піти іншим шляхом — звернутися в Інтерпол. Бюро б затримало Шарія, на час розгляду вибрало запобіжний захід і запустило процес екстрадиції. Але, за словами начальника департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіціі Василя Неволі, цей варіант у випадку з Шарієм не підходить. «Серед іншого в підозрі вказана держзрада — це політична кваліфікація, як, наприклад, шпигунство. Згідно зі статутом Інтерполу, у такі справи він втручатися не може».