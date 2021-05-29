Що подивитися у вихідні. Продовження серіалу «Люцифер», спецепізод «Друзів» і новий фільм із зіркою «Ла-Ла Ленду» Еммою Стоун

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Cruella

Наприкінці травня на Netflix, HBO Max, Disney + та Hulu з’явилися кілька новинок. Найцікавіші — продовження серіалу «Люцифер» про пригоди диявола в Лос-Анджелесі, фінальний сезон драмеді «Метод Комінськи», нова екранізація історії про діснеївську злодійку Круеллу де Віль із зіркою «Ла-Ла Ленду» Еммою Стоун і спецепізод культового серіалу «Друзі». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків і радить, що можна подивитися у вихідні.

Поліцейська драма «Люцифер» — пʼятий сезон (друга частина)

Про що серіал. «Люцифер» створений за мотивами серії коміксів Ніла Ґеймана та Майка Кері «Піщана людина». В основі серіалу — історія про диявола, який втомився карати грішників у пеклі та перебрався до Лос-Анджелесу. Там він відкрив нічний клуб. А одного дня — почав розслідувати злочини разом з детективом Хлоєю Декер. Упродовж трьох сезонів серіал виходив на Fox, а коли американська телевізійна мережа вирішила його не продовжувати, проєкт врятував Netflix. Саме там вийшли останні два сезони. П’ятий розбили на дві частини. Перша вийшла 21 серпня 2020 року, друга — 28 травня 2021-го.

Lucifer / Netflix / шоуранери — Ілді Модрович, Джо Хендерсон / у головних ролях — Том Елліс, Лорен Джерман, Кевін Алехандро / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 82%.

Що кажуть критики. The RadioTimes називає другу частину п’ятого сезону «вісьмома годинами в чистилищі, що притуплює мозок». Netflix Life каже, що п’ятий сезон — найемоційніший у серіалі.

Драмеді «Метод Комінськи» — третій сезон

Про що серіал. У минулому Сенді Комінськи був відомим актором, а тепер його ніхто не наймає. Сенді заробляє на життя, викладаючи акторську майстерність у власній студії «Метод Комінськи». Норман багато років працював агентом Сенді, а нині доглядає за своєю дружиною Еллою, у якої важка форма раку. Зрештою Елла помирає, однак перед смертю вона звертається до Сенді та просить приглянути за її чоловіком. The Kominsky Method — серіал, який шість разів номінували на «Еммі». Шоуранер серіалу — автор «Теорії великого вибуху» Чак Лоррі.

The Kominsky Method / Netflix / шоуранер — Чак Лоррі / у головних ролях — Майкл Дуглас, Алан Аркін, Сара Бейкер, Ненсі Тревіс / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній.

Що кажуть критики. Ready Steady Cut зазначає, що у третьому сезоні багато жартів і емоційних моментів. CNN пише, що творці серіалу дали йому саме такий фінал, на який він заслуговував.

Спецепізод «Друзі: Возз’єднання»

Про що спецепізод: «Друзі: Возз’єднання» — довгоочікуване продовження легендарного ситкому «Друзі», що вийшло у форматі спецепізоду. У ньому виконавці шести головних ролей — Фібі, Рейчел, Росса, Моніки, Чендлера та Джої — уперше за 17 років повертаються на знімальний майданчик і пригадують, як створювалися найцікавіші моменти. Над спецепізодом працювали шоуранери серіалу Девід Крейн і Марта Кауфман. Через пандемію коронавірусу прем’єру кілька разів переносили — спершу на лютий 2020 року, потім на травень 2021-го.

Friends: The Reunion / HBO Max / режисер — Бен Вінстон / у головних ролях — Меттью Перрі, Дженніфер Еністон, Девід Швіммер, Метт Леблан / тривалість — 1 година 39 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 65% .

Що кажуть критики. Decider каже, що Friends: The Reunion — найкраще возз’єднання акторів телепроєкту в історії. The Independent зазначає, що хоча у спецепізоді не було жодної необхідності, він дуже потішив.

Кримінальна драма «Круелла»

Про що фільм. Лондон, 1970-ті роки. Сирота Естелла де Віль мріє стати модельєром, проте поки що заробляє на життя крадіжками. Одного дня стиль Естелли привертає увагу відомої дизайнерки баронеси фон Хеллман, яка вирішує найняти її асистентом. Дівчина вбачає у цьому шанс змінити своє життя, однак згодом дізнається, що фон Хеллман краде її ідеї. Естелла вирішує їй помститися і поступово стає легендарною злодійкою Круеллою де Віль. Головну роль у «Круеллі» отримала зірка стрічки «Ла‑Ла Ленд» Емма Стоун.

Cruella / Disney + / режисер — Крейг Гіллеспі / у головних ролях — Емма Стоун, Емма Томпсон, Емілі Бічем / тривалість — 2 години 14 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 72%.

Що кажуть критики. San Jose Mercury News каже, що Cruella — одна з найкращих кіноадаптацій студії Disney +. The Washington Post вважає, що фільм хаотичний та водночас інертний.

Чорна комедія «Посередник» — третій сезон

Про що серіал. Рей Шусміт — зразковий сім’янин. Він разом із колишньою дружиною виховує доньку та піклується про хворого брата. Проте у Рея є ще одне, таємне життя — із підліткового віку він вбиває людей за гроші. Mr Inbetween — багатосерійна адаптація фільму The Magician, що вийшов у 2005 році. Його теж зняв Скотт Раян.

Mr Inbetween / Hulu / шоуранер — Скотт Раян / у головних ролях — Скотт Раян, Брук Сатчвелл, Деймон Герріман / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній.

Що кажуть критики. Wherever I Look вважає, що в Mr Inbetween одні з найкращих бойових сцен на телебаченні.

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