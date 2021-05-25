Друга частина розслідування bihus.info: в 2015 році президент Петро Порошенко уклав комерційну угоду з Володимиром Путіним, використовуючи Віктора Медведчука як посередника. В одному абзаці

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Михайло Палінчак / Прес-служба Президента України

Друга частина розслідування bihus.info, як і перша, заснована на записах телефонних розмов народного депутата Віктора Медведчука. У ній Віктор Медведчук знову постає посередником у переговорах між Петром Порошенком і Володимиром Путіним. На цей раз вони укладають угоду комерційного характеру: дослівно, зі слів Віктора Медведчука, «завод проти труби». Віктор Медведчук обережний в своїх словах, він не називає прямо ні імен, ні дат, ні компаній. Журналісти bihus.info кажуть, що мова, ймовірно йде про «Севастопольський морський завод», якого Петро Порошенко лишився в 2015-му році після анексії Криму, — і про нафтопродуктопровода «ПрикарпатЗахідТранс» (ПЗТ), за який Україна судилася з «Транснефтью». Судячи із записів розмов, Петро Порошенко зманіпулював ланцюжком українських судів, які розглядали спір. Завдяки цьому ПЗТ опинився спочатку у власності російської «Транснафти», а потім у швейцарської компанії ITC. На продажу дизельного палива з ПЗТ побудував мережу автозаправок Glusco Нісан Моїсеєв — бізнесмен, близький до Віктора Медведчука. Суть і деталі угоди до кінця не ясні — неясно, що саме «віддав» Петро Порошенко (наприклад, чи обіцяв він не перешкоджати крадіжки у нього «Севморзаводу» в міжнародних судах) і що «отримав» (наприклад, чи був він бенефіціаром швейцарської компанії ITC). Петро Порошенко подібну угоду заперечує.