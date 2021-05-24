Роман Протасевич в заручниках у Лукашенка. Ми поговорили з двома пасажирами літака, в якому він летів — ось повна хронологія захоплення

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У неділю вдень літак ірландської авіакомпанії Rynair, які летів з Афін до Вільнюсу, екстрено сів в аеропорту Мінська. У перших повідомленнях говорилося, що його замінували. Потім зʼясувалося, що при посадці його супроводжував білоруський винищувач МіГ-29. На борту літака перебував Роман Протасевич — колишній головний редактор білоруського опозиційного Telegram-каналу NEXTA Live. У червні-липні 2020 року канал поширював інформацію про протести проти президента Білорусі Олександра Лукашенка. За кілька тижнів NEXTA набрав більше мільйона передплатників. Білоруська влада визнала його екстремістським. Протасевича звинувачують за трьома статтями — за однією з них йому загрожує до 15 років вʼязниці. Протасевича включили в так званий «список терористів» — йому можуть висунути звинувачення в тероризмі, і тоді Протасевичу загрожує смертна кара. Кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко відновила хронологію польоту. Для цього вона поговорила з двома пасажирами, які летіли тим же рейсом, що і Протасевич — Солюсом Данускасом і Янісом Зведрісом. Ми використали свідоцтва й інших пасажирів, які розповіли про свої враження в аеропорту Вільнюсу (прямий ефір вело агентство Дельфі).

Рано-вранці 23 травня в аеропорту Афін пасажири чекали біля гейта посадки на рейс Rynair FR 4978 до Вільнюсу. У зону очікування, як зазвичай, пропускали за паспортами. Серед пасажирів був Роман Протасевич і його дівчина Софія Сапега.

Посадку оголосили вчасно, люди почали шикуватися в чергу. За Романом стояв чоловік середніх років з лисиною. На ньому була майка і світлі штани, в руках — шкіряна валізка. Чоловік довго мовчав, а потім звернувся до Романа Протасевича російською мовою. Незнайомець поставив якесь «тупе питання» (саме так написав своєму знайомому сам Протасевич) і спробував сфотографувати документи Романа, коли той відкрив їх на телефоні. Роман і Софія пройшли паспортний контроль, а чоловік різко розвернувся і пішов, так і не сівши в літак.

Літак злетів о 10:28 за місцевим часом. Летіти до Вільнюсу 2 години і 50 хвилин — це означає, що вже о 13:00 за литовським часом він повинен був приземлитися. Політ проходив нормально, бійок і конфліктів не було. За пів години до посадки літак дуже різко повернув вправо. Пілот, трохи хвилюючись, повідомив, що з міркувань безпеки літак повинен сісти в Мінську. Деякі пасажири подумали, що виникли якісь проблеми з літаком. Але багато хто не розумів, чому їм довелося летіти до Мінська, якщо кордон з Литвою зовсім поруч, і якщо не можна сісти в аеропорту Вільнюса, то поруч є аеропорт Каунасу.

У хвостовій частині салону встав молодий чоловік. Це був Роман Протасевич. Він був дуже наляканий, сильно хвилювався і сказав, що в Білорусі йому загрожує смертна кара. Роман дістав компʼютер і передав своїй дівчині Софії разом зі своїм мобільним телефоном.

Ніхто з пасажирів, крім сімейної пари, не бачив білоруський винищувач — він летів так, щоб в літаку не здійняли паніку. Пізніше виявилося, що літак був оснащений ракетами класу «повітря-повітря».

Аеропорт в Мінську. Wikimedia

Рейс Rynair FR 4978 приземлився в Мінському аеропорту. Навколо стояли пожежні машини, швидкі, було багато людей у формі: військові, міліція, сапери. Пасажирам сказали сидіти з пристебнутими ременями безпеки. Стюард відчинив двері, в літак увійшов службовець аеропорту, вони про щось поговорили, він вийшов, потім зайшов знову і покликав пілота. Той теж вийшов, але незабаром повернувся, і всіх попросили взяти речі та вийти на вулицю. Людей випускали невеликими групками по пʼять-шість чоловік — це було дивно: якщо літак замінований, то всіх потрібно було евакуювати якомога швидше.

На льотному полі пасажирам показали, де стати і де покласти багаж. До них підходили співробітники з собаками, ті обнюхували речі, ніхто не просив людей відкривати сумки. Ніяких питань ніхто не ставив. Пасажирам заборонили знімати те, що відбувається, на телефони. Один із них встиг зробити кілька знімків, його змусили їх видалити. Пасажири передавали один одному чутки про те, що шукають вибухівку.

Поруч із літаком стояли два автобуси — вони повинні були везти пасажирів до терміналу. Біля другого стояв Роман, на плечах у нього був рюкзак кольору мілітарі. Він розмовляв із правоохоронцями. Потім його завели за автобус. Там оглянули його речі, дістали фотоапарат, попросили показати знімки. Трохи більше тижня тому Роман писав у соцмережах, що зміг сфотографувати лідера опозиції, Світлану Тихановську, яка 16 травня була в Афінах і зустрічалася з місцевими політиками. Після огляду Роман в супроводі правоохоронців зайшов у задні двері другого автобуса — всіх повезли до терміналу.

У терміналі всі вийшли, пройшли по вузькому коридору до сканерів, потім знову на огляд. Людей змусили зняти взуття. В цей час Романа провели повз. Він йшов сам, його не вели за руки, і з боку виглядало, що в нього могли бути проблеми з документами. Більше його ніхто не бачив.

Після цього до співробітниці аеропорту, яка перевіряла документи, підійшов чоловік у формі, він показав їй якусь фотографію і назвав жіноче прізвище на букву «с», але розчути його не вдалося. Жінка підняла очі і запитала:

— Так що, мені йти її шукати?

— Ні, вона сама підійде, — відповів співробітник.

Скоріш за все, йшлося про Софію Сапегу — дівчину Романа.

Після огляду всіх відправили в закриту зону, що охороняється, і заборонили звідти виходити. Минуло кілька годин. Пасажири з інтернету дізналися, що відбувається. Близько сьомої години вечора до пасажирів прийшли співробітниці аеропорту з декількома аркушами формату А4. Вони перевіряли документи, робили позначки і сім разів усіх перераховували. Здавалося, що вони не можуть когось дорахуватися. О 19:30 пасажири розмістилися на своїх місцях. Літак запустив двигуни о 20:04, його ганяли по всьому полю — він то їхав, то зупинявся, то їхав знову, поки о 20:45 він злетів. Літак приземлився у Вільнюсі, запізнившись на 8 годин.

У літаку вже не було Романа Протасевича, його дівчини Софії, у якої російське громадянство. За інформацією білоруського опозиціонера Павла Латушка, у Вільнюс також не вилетіли ще один громадянин Білорусі і троє громадян Росії. А керівництво Rynair заявило, що на борту літака були агенти КДБ. Тепер ні до Протасевича, ні до Софії не допускають адвокатів. Софія перебуває в слідчому ізоляторі Окрестіно в Мінську. Там сидять політичні вʼязні. Де перебуває Протасевич, досі не відомо. Йому в Білорусі загрожує 15 років вʼязниці.