Усі шаленіють від переможця «Євробачення» Даміано Давида з гурту Måneskin. Ми теж! Хто він такий? У яких кліпах його можна побачити?

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Двадцять другого травня на пісенному конкурсі «Євробачення-2021», що відбувся у Роттердамі, переміг італійський гурт Måneskin. Італійці стали абсолютними фаворитами голосування й отримали 324 бали від глядачів із різних країн. Чим Måneskin так сподобався глядачам? Вдалим виступом, піснею та, якщо вірити реакціям соцмереж, андрогінною харизмою соліста гурту Даміано Давида. «Бабель» розповідає, що відомо про фронтмена Måneskin, і публікує найяскравіші кліпи гурту — ви їх вже бачили, але подивіться ще раз.

Що відомо про Даміано Давида?

Даміано народився 8 січня 1999 року в Римі. Про сім’ю співака інформації небагато. Відомо лише, що його батьки були бортпровідниками. У Даміано є брат Якопо.

Даміано не дуже добре вчився, однак з чотирнадцяти років цікавився музикою. Спершу він хотів бути поп-виконавцем, але у 2015 році зацікавився роком і долучився до гурту Måneskin, заснованого іншими учнями ліцею Вікторією де Анджеліс і Томасом Раджі. Згодом до них приєднався Ітан Торкіо.

Спершу гурт виступав у клубах і просто на Віа дель Корсо, в історичному центрі міста. У 2017 році, коли Даміано виповнилося 18, гурт взяв участь в 11 сезоні італійського X-Factor. Там музиканти опинилися під опікою лідера гурту Afterhours Мануеля Аньєллі. Під його керівництвом вони дійшли до фіналу, однак посіли друге місце, поступившись співаку Лоренцо Лічітре.

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Участь у конкурсі зробила Måneskin відомим. У 2017 гурт випустив свій дебютний сингл Chosen — він посів другу сходинку в чарті синглів Італійської федерації індустрії звукозапису. Успішними були й наступні сингли — Morirò da Re і Torna a casa. Альбом Il Ballo della Vita, який вийшов у 2018 році, тричі став платиновим в Італії. У 2020 році гурт виграв італійський музичний фестиваль Sanremo.

У самого Даміано після участі в X-Factor з’явився чималий фан-клуб. Зараз він має 1,8 мільйона підписників в Instagram. Там Даміано публікує фотографії у стилі 1970-х.

Ширилися чутки про те, що у Даміано були стосунки з басисткою Вікторією де Анджеліс, однак соліст Måneskin їх заперечує. Він заручений із 25-річною італійською моделлю та блогеркою Джорджією Солері. Вони разом уже чотири роки.

Torna a casa

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Morirò da Re

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Zitti e buoni

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Chosen

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Le parole lontane

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