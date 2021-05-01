Що подивитися у вихідні. Четвертий сезон «Оповіді служниці», новий горор з Амандою Сайфред та завершення серіалу «Поза» від Раяна Мерфі

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The Handmaid's Tale

Наприкінці квітня на Netflix, Hulu, FX та Amazon Prime з’явилося кілька новинок. Серед найцікавіших — четвертий сезон серіалу «Оповідь служниці», горор «Почуте та побачене» з Амандою Сайфред, анімаційний серіал про темношкірого самурая Ясуке та завершення драматичного серіалу «Поза» від Раяна Мерфі. «Бабель» зібрав відгуки та оцінки критиків і радить, що подивитися у вихідні.

Аніме «Ясуке»

Про що серіал. Ясуке — самурай. У минулому він служив японському полководцю Оді Нобунаґа, але після поразки у битві опинився у полоні. Йому вдалося втекти, однак, вийшовши на свободу, Ясуке вирішив більше не займатися військовою справою. Він став човнярем і тепер веде мирний спосіб життя. Усе змінюється, коли невелике японське селище стає центром конфлікту між феодалами-даймьо. Ясуке доводиться знову взяти у руки меч. В основі серіалу — японська легенда про темношкірого самурая Ясуке, який жив у XVI столітті.

Yasuke / Netflix / шоуранер — Лешон Томас / у головній ролі — Лейкіт Стенфілд / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 92%.

Що кажуть критики. The Spool зазначає, що серіал має приголомшливого головного героя, чудовий екшен, а також розкішну анімацію та музику. RogerEbert.com вважає, що «Ясуке» сподобається усім любителям аніме.

Про що фільм. 1980-ті роки. Кетрін Клер разом зі своїм чоловіком Джорджем та їхньою донькою Френні переїжджають з Мангеттену до старої ферми у Хадсон-Веллі. Тут сім’я планує розпочати нове життя. Джордж влаштовується вчителем до одного з місцевих коледжів. Кетрін — досвідчена реставраторка. Вона намагається перетворити ферму на місце, де її донька могла б бути щасливою. Проте поступово жінка починає підозрювати, що у стінах будинку ховається щось зловісне.

Things Heard & Seen / Netflix / режисери — Шарі Спрінгер Берман, Роберт Пульчіні / у головних ролях — Джеймс Нортон, Аманда Сайфред / тривалість — 2 години / рейтинг Rotten Tomatoes — 32%.

Що кажуть критики. AV Club пише, що Things Heard & Seen — це кінематографічний еквівалент бульварного роману. Не настільки хороший, щоб викликати кошмари у глядачів, проте не настільки поганий, щоб стати кошмаром у резюме акторів та авторів серіалу. The Guardian називає стрічку «інертним поєднанням горору та драми».

Підліткова драма Sexify

Про що серіал. Наталія — студентка, яка вивчає програмування. Вже три роки вона працює над додатком для оптимізації сну і мріє виграти з ним змагання між університетами. Однак після того як професор каже, що з таким нудним проєктом у Наталії немає шансів на перемогу, дівчина змушена вигадати щось більш «сексуальне» та привабливе для аудиторії. Разом зі своїми подругами — Монікою та Пауліною — вона вирішує створити програму для оптимізації жіночих оргазмів. Єдина проблема — у самої Наталії майже немає сексуального досвіду.

Sexify / Netflix / шоуранери — Пйотр Домалевський, Каліна Алабруджинська / у головних ролях — Сандра Джимальська, Александра Шкраба, Марія Собочинська / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній.

Що кажуть критики. Ready Steady Cut пише, що Sexify висвітлює бажання жінок, а не фокусується на чоловіках, що є хорошим рішенням для підліткової драми. Decider каже, що серіал має чарівний акторський склад і більш ніж заслуговує на перегляд.

Антиутопія «Оповідь служниці» — четвертий сезон

Про що серіал. Недалеке майбутнє. У США відбулася Друга громадянська війна. Унаслідок цього країна розпалася. На її місті утворилася Республіка Гілеад — тоталітарна держава, яка змушує громадян дотримуватися жорстких псевдохристиянських законів, воює з сусідами та пригноблює жінок. Через погану екологію більшість жінок втратили можливість мати дітей, тому тих, хто може народити здорову дитину, змушують стати «служницями». Завдання таких служниць — народжувати дітей для урядовців, чиї дружини безплідні. Джуд Осборн належить одному з ватажків Республіки Гілеад Фреду Вотерфорду. Вона змушена терпіти постійні знущання, щоб вижити, проте потайки мріє про те, щоб звільнитися і повернутися до своєї доньки та чоловіка.

The Handmaid's Tale / Hulu / шоуранер — Брюс Міллер / у головних ролях — Елізабет Мосс, Івонн Страховскі, Джозеф Файнс, Енн Дауд / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 59%.

Що кажуть критики. CNN.com каже, що після перегляду сезону здається, що творці серіалу просто розтягують історію заради комерційної вигоди. The Daily Beast відзначає, що Елізабет Мосс завжди була якорем серіалу, але у новому сезоні перевершує саму себе.

Бойовик «Без жалю»

Про що фільм. Джон Келлі — колишній член елітного підрозділу «морських котиків». Він брав участь у багатьох таємних операціях, але зараз усе це у минулому. Джон одружився і готується стати батьком. Спокійне життя завершується, коли російські оперативники вбивають його вагітну дружину. Джон вирішує за будь-яку ціну знайти та покарати винних у вбивстві, але несподівано викриває змову, здатну спровокувати повноцінну війну між Росією та США.

Tom Clancy’s Without Remorse / Amazon Prime / режисер — Стефано Солліма / у головних ролях — Майкл Б. Джордан, Лорен Лондон, Джоді Тернер‑Сміт / тривалість — 1 година 49 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 44%.

Що кажуть критики. Vulture пише, що Without Remorse — це незвʼязний нудний фільм, у якому майже всі актори не підходять для своїх ролей.

Драматичний серіал «Поза» — третій сезон

Про що серіал. Pose охоплює три часові періоди. Події першого сезону розгортаються у 1987—1988 роках, другого — у 1990 році, третього — у 1994-му. У першому сезоні головна героїня — трансжінка Бланка — дізнається, що інфікувалася ВІЛ. Вона вирішує провести час, що їй лишився, з користю і втілити свою давню мрію. А саме — створити групу, з якою можна буде виступати на дреґ-балах, популярних серед представників ЛГБТ. Один з авторів серіалу — шоуранер «Американської історії жахів» та «Політика» Раян Мерфі.

Pose / FX / шоуранери — Раян Мерфі, Бред Фелчак, Стівен Кенелс / у головних ролях — Емджей Родрігес, Біллі Портер, Еван Пітерс, Домінік Джексон / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній.

Що кажуть критики. The Queer Review називає третій сезон шоу «глибоко емоційним та надзвичайно розважальним».

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