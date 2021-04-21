95 років тому народилася Єлизавета ІІ. Згадуємо найкращі цитати британської королеви — про мир, стосунки в королівській родині та шлюб з принцом Філіпом
- Автори:
- Яна Собецька, Дмитро Раєвський
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Bettmann / Contributor / Getty Images
Девʼяносто пʼять років тому, 21 квітня 1926 року, народилася королева Великої Британії Єлизавета ІІ. Вона очолює країну вже 69 років — найдовше з британських монархів. За час свого правління Єлизавета ІІ пережила зміну 14 британських прем’єр-міністрів, 14 американських президентів і 10 очільників спершу СРСР, а потім і Росії. «Бабель» згадує її найяскравіші цитати — про мир, королівські обов’язки та майже 70-річний шлюб з принцом Філіпом (цього року королева не святкує день народження через траур за чоловіком).
Про мудрість
«Не потрібно сприймати себе занадто серйозно. Ніхто з нас не має монополії на мудрість».
Про життєві складнощі
«Коли життя здається важким, мужні люди не здаються і не визнають поразку. Вони починають ще рішучіше боротися за краще майбутнє».
Про мир
«Підтримання миру завжди було найважчою формою лідерства з усіх можливих».
Про службу (під час промови на своє 21-річчя)
«Я заявляю перед усіма вами, що все моє життя, незалежно від того, довге воно буде чи коротке, буде присвячене службі вам і великій імперській родині, до якої ми всі належимо».
Про очікування
«Мені просто боляче [весь час] усміхатися. Чому від жінок очікують, що вони весь час мають бути радісними? Якщо чоловік виглядає серйозним, усі автоматично вважають, що він серйозна людина, а не нещасна».
Про те, як впоратися зі стресом
«Нам усім потрібно встановити правильний баланс між діями та роздумами. Із такою великою кількістю відволікаючих факторів легко забути про те, що слід зробити паузу і все обдумати».
Про те, чому носить одяг яскравих кольорів
«Якби я носила бежевий [одяг], ніхто б не знав, хто я така».
Хто з британських монархів правив найдовше?
Єлизавета ІІ — 69 років.
Королева Вікторія — 63 роки.
Георг ІІІ — 59 років.
Про стосунки в королівській сім’ї
«У нашій сімʼї імпульсивна та запальна молодь постає проти цінностей старшого покоління. Як і в усіх нормальних родинах».
Про принца Філіпа
«Він був моєю силою і опорою усі ці роки. І я, і вся його сімʼя, а також ця та багато інших країн завдячуємо йому настільки багато чим, [...] що важко й уявити».
Про свій шлюб
«Я не думаю, що коли ми одружувалися, існувало поняття «платинова річниця». Ніхто не знав, що ми проживемо так довго».