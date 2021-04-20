Росія перевіряє на міцність інститути морського права: вона стягує флот у Чорне море, туди ж ідуть кораблі Британії та США. Пояснює директор Українського інституту морського права і безпеки
- Автори:
- Оксана Коваленко, Гліб Гусєв
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Антон Пчелкин / «Бабель»
На початку лютого Росія почала розгортати війська на кордоні з Україною — такої їхньої кількості не було на кордоні з 2014 року. У квітні Росія почала перекидати в Чорне море кораблі Каспійської флотилії, Балтійського і Північного флотів — за останній місяць туди прийшли десантні кораблі, артилерійські та десантні катери. До того ж Росія перекрила кораблям інших країн прохід через Керченську протоку і закрила доступ до вод у районі Південного берега Криму і мису Тарханкут. Уже сьогодні Росія закрила для польотів частину повітряного простору Криму. У Чорне море вирушили два есмінці флоту США та три військові кораблі флоту Великої Британії. Кореспондент «Бабеля» Оксана Коваленко попросила пояснити, що відбувається в Чорному морі, Богдана Устименка — засновника ГО «Український інститут морського права і безпеки».
Росія перекидає кораблі декількох флотів у Чорне море. Восьмого квітня загін кораблів Каспійської флотилії вирушив у Чорне море та прибув на нове місце дислокації вже за тиждень. У загін входять 15 кораблів: три артилерійські та вісім десантних катерів, судна забезпечення.
Сімнадцятого квітня в акваторію Чорного моря через Босфорську протоку зайшли два великі десантні кораблі Північного флоту Росії — «Олександр Отраківський» і «Кондопога». Слідом за ними в Чорне море зайшли ще два великі десантні кораблі Балтійського флоту — «Калінінград» і «Корольов». Таким чином, у Чорному морі зараз зосереджене угруповання десантних кораблів у складі восьми суден, якщо не враховувати захоплений росіянами у 2014 році український ВДК «Костянтин Ольшанський».
Загалом у Чорному морі, за оцінками редактора Українського мілітарного порталу Михайла Люксікова, перебувають понад сто російських кораблів.
Росія закрила Керченську протоку і повітряний простір над нею. Пʼятнадцятого квітня стало відомо, що Росія до жовтня 2021 року закриває прохід через Керченську протоку, а також акваторію в районі мису Тарханкут і уздовж Південного берега Криму — від Севастополя до Гурзуфу. Комерційних суден заборона не стосується — тільки військових кораблів інших держав та їхніх кораблів службового флоту, зокрема гідрографічних і рятувальних.
З 20 квітня до 24 квітня Росія заборонила польоти над частиною Криму і Чорного моря — цей район оголосили тимчасово небезпечним. У зону обмеження польотів до висоти 19 тисяч метрів входить повітряний простір над південною частиною Криму (від Севастополя до Феодосії), район біля берегів Керченського півострова і морська ділянка на захід від Криму.
А міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що «США та НАТО продовжують провокації в Чорному морі».
По суті, Росія зробила заборонену зону з територіального моря України, закривши його від Севастополя до Гурзуфу, пояснює Богдан Устименко. Вона закрила мис Тарханкут і Керченську протоку. «Якщо хтось чужий для росіян туди зайде, — каже Устименко, — Росія може завдати по ньому ракетний удар». Це грубе порушення норм міжнародного морського права, тому що таким чином Росія на весь світ оголосила українське море своїм.
Керченська протока, згідно з Конвенцією ООН з морського права, має міжнародний статус. Ані Україна, ані Росія, за словами Устименка, не мають права її перекривати.
Із 137 тисяч квадратних кілометрів морського простору України Росія захопила три чверті — приблизно як площа Ісландії або Південної Кореї, й утримує військовою силою. А тепер Росія пробує легалізувати окуповане.
Росія дивитиметься, що зроблять інші країни — які інструменти міжнародного права вони будуть використовувати. За словами Богдана Устименка, дії Росії — це частина її протистояння зі США, Великою Британією та іншими країнами НАТО.
Девʼятнадцятого квітня два есмінці військово-морського флоту США «Дональд Кук» (DDG-75) і «Рузвельт» (DDG-80) вийшли з бази на Криті та вирушили в напрямку протоки Дарданелли. За словами Устименка, американці повинні повідомити Туреччини про свій проход через Босфор — ця процедура може зайняти до 15 днів. У США є військові бази в Румунії та Туреччині — на турецькій авіабазі дислоковані ракети, здатні переносити ядерні боєголовки на великі відстані.
Велика Британія теж направить у Чорне море свої кораблі. Есмінець типу 45, озброєний зенітними ракетами, і протичовновий фрегат типу 23 тимчасово вийдуть зі складу авіаносної групи Королівського військово-морського флоту в Середземному морі та вирушать через Босфор у Чорне море. Їх підтримуватиме авіаносець HMS Queen Elizabeth із винищувачами-бомбардувальниками F-35 і вертольотами на борту (через Босфор він пройти не зможе).
У всіх стратегічних документах у сфері нацбезпеки України йдеться, що ми не будемо повертати наші території військовим шляхом. Залишаються дипломатичні, політичні та міжнародно-правові інструменти. «Дипломатичні та політичні інструменти сильні, коли у країни є армія за спиною, як у США, — каже Устименко. — Тому нам потрібно сконцентруватися на міжнародно-правових інструментах. Міжнародне право на нашому боці». Наприклад, зараз Арбітражний трибунал ООН з морського права розглядає спори про Керченську протоку, будівництво Росією моста через Керченську протоку і зупинку суден, що прямують в українські порти Маріуполя і Бердянська. Також Україні слід провести делімітацію морського кордону з РФ, призупинити судноплавство в територіальному морі навколо Криму на підставі Конвенції ООН з морського права та подавати масові позови проти уряду Росії.