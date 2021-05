З днем народження, агенте Купер! «Бабель» згадує біографію героя «Твін Пікса»: як він почав робити аудіонотатки, чому хотів працювати в цирку і як потрапив у ФБР. Бонус — рецепт його улюбленого пирога

Тексти

Девʼятнадцятого квітня 1954 року народився спеціальний агент Дейл Купер, протагоніст серіалу «Твін Пікс». За останні тридцять років він став одним з культових персонажів кінематографу. Але сюжет «Твін Пікса» не розкриває деталі біографії агента Купера, він просто з’являється перед нами дорогою до міста. «Бабель» прочитав велику книжку The Autobiography of F.B.I. Special Agent Dale Cooper: My Life, написану Скоттом Фростом, і розповідає найцікавіше про Дейла Купера — чому йому постійно сняться дивні сни, що за каблучка у нього на пальці та як він ледве не проміняв ФБР на роботу у цирку. Бонус — рецепт улюбленого вишневого пирога Купера з закусочної Double R Diner.

Спеціальний агент Дейл Купер народився 19 квітня 1954 року у Філадельфії, штат Пенсильванія. Його батько був власником типографії. Мати — домогосподаркою. Дейл був другою дитиною у сім’ї. У нього є старший брат Еммет, проте вони майже не спілкуються. Ще до того, як Дейлу виповнилося тринадцять, Еммет вступив до університету.

У юному віці Дейл часто хворів і страждав від нападів астми, під час яких бачив дивні сни. Цю особливість він успадкував від матері, яка навчила його, що «іноді уві сні можна побачити те, чого не можна побачити наяву». Попри це Дейл мав доволі типове дитинство. Він навчався у квакерській школі — хоча його батько наполягав, що вони не квакери, а радше унітаріанці. Пізніше — став бойскаутом.

Дейл добре вчився та мав хороші аналітичні здібності. Він фіксував усе, що з ним відбувається, на подарований батьком магнітофон і з 13 років проводив різноманітні «розслідування». Дейл намагався викрити «банду 24-ї вулиці», яка викрала велосипед у його друга та сусіда Бредлі Шлурмана. В результаті банда вкрала у нього магнітофон, потім його повернула поліція. А ще Дейл тестував навички прослуховування і намагався записати на магнітофон урок сексуальної освіти для дівчат у «суто наукових цілях».

У 1968 році хлопець вирішив, що хоче стати агентом ФБР, і написав про це спершу актору серіалу «ФБР» Єфрему Цимбалісту, а потім і керівнику ФБР Едгару Гуверу. Той похвалив Дейла за esprit de corps і запросив до Вашингтону. Там Дейл уперше зустрів справжнього спеціального агента ФБР, який відвів його на полігон. Виявилося, що Дейл розуміється на стрільбі краще за нього. «Я запропонував йому трохи нахилитися вперед, щоб віддача не була такою сильною. Він подякував і попросив не розповідати про те, що трапилося, іншим спеціальним агентам», — згадував Дейл.

Купер був переконаний, що вступатиме до академії ФБР, проте у наступні кілька років сталися події, які змінили його думку. У 1969 році у нього від крововиливу у мозок померла матір. У 1970-му — втопилася його подруга, сестра Бредлі Шлурмана Марія. Після цього Купер вирішив, що «усе хороше або гине саме, або його вбивають». У вересні 1970 він склав останні іспити в школі й зник на три роки.

Одного разу Дейлові наснилася матір — вона прийшла до нього і поклала йому в руку золоту каблучку. Від батька Дейл дізнався, що вона належала його дідові. Мати носила її до весілля, але потім жодного разу не надягала.

Восени 1973 року Дейл Купер повернувся до Філадельфії. Досвід, який він отримав за цей час, «не переконав його у твердженні, що добро може або повинне перемогти зло». Він не збирався вступати до ФБР. Його цікавили «цирк, головоломки та секс».

Дейл добре кидав ножі та намагався влаштуватися до цирку. Там йому відмовили — власник пояснив, що зараз у трупу шукають лише бородату жінку. Замість цього Дейл вступив у Хаверфордський коледж у передмісті Філадельфії. Він сподівався, що за час у коледжі вирішить, чим хоче займатися далі.

Усе змінилося, коли Дейл став свідком убивства. Повертаючись до гуртожитку після вечора у барі, він побачив підозрілого чоловіка. Дейл вирішив за ним простежити, проте випустив його з поля зору. Усі пошуки були марними. Але пройшовши кілька вулиць, він наштовхнувся на труп жінки з численними колотими ранами. Після цього інциденту Дейл захворів і потрапив до лазарету для студентів, де кілька днів лежав з мареннями та високою температурою. Офіційно у нього була вірусна інфекція. Проте у Дейла зародилася ідея, що зло насправді реальне, і в людину може проникнути Звір. А те, що сталося з ним, було боротьбою за його душу.

Щоб протестувати свою теорію, Дейл влаштувався до психіатричної лікарні. Він хотів зрозуміти «внутрішній світ тих, хто наяву бачить кошмарний, найбільш моторошний сон», і для цього спілкувався з 19-річною Бетті, яка стверджувала, що одержима демоном.

Однак зрештою Дейл дійшов висновку, що «людський розум — це terra incognita», а чи існує Звір і чи можна з ним боротися — невідомо.

У грудні 1974 року Дейл потрапив на ярмарок вакансій і понад годину провів у відділі ФБР. Він познайомився зі спеціальним агентом Віндомом Ерлом і після розмови з ним зрозумів, що його спроби зрозуміти природу зла «підміняли реальну боротьбу зі злом».

Дейл знову вирішив вступати до академії ФБР, однак туди приймали лише з 21 року. Купер знову зник на рік, однак влітку 1977 року повернувся і блискуче склав іспити. У вересні він офіційно склав присягу у Квантіко. Через кілька місяців, у грудні 1977 року, Дейл завершив підготовку й отримав звання «спеціального агента ФБР».

Улюблений пиріг Дейла Купера. Інгредієнти для начинки: 150 г вишневого варення

150 г цукрової пудри

1,5 столової ложки кукурудзяного борошна

3 столові ложки води або бурбону

1,25 кг черешні без кісточок

1 великий жовток, змішаний з 1 столовою ложкою води для глазурування

1 столова ложка цукрового піску

Для тіста: 450 г пшеничного борошна

50 г меленого мигдалю

100 г цукрової пудри

дрібка морської солі

250 г несолоного вершкового масла

1 велике яйце

0,5 чайної ложки ванілі

5 столових ложок води

Спосіб приготування: Викладіть борошно, мелений мигдаль, цукрову пудру та сіль у велику миску та перемішайте. Додайте масло. Перетирайте суміш пальцями, доки вона не стане схожою на дрібні сухарі. Збийте яйце з екстрактом ванілі та водою. Додайте рідину до борошна та замісіть щільне тісто. Розділіть тісто навпіл, оберніть кожну частину харчовою плівкою та залиште у холодильнику щонайменше на годину. Покладіть варення та цукор у каструлю і, помішуючи, нагрівайте на середньому вогні, доки цукор не розчиниться. Доведіть до кипіння, потім змішайте кукурудзяне борошно з водою або бурбоном і додайте до суміші. Доведіть до кипіння і варіть, помішуючи, поки не загусне. Зніміть суміш з вогню, додайте вишню, перемішайте і залиште до повного охолодження. Розігрійте духовку до 200 °C. Розкатайте частину тіста та викладіть його у змащену маслом форму. Сформуйте основу та бортики. Додайте вишневу начинку і змастіть верх пирога яєчною глазур'ю. З тіста, що лишилося, зробіть зигзагоподібні смужки. Розкладіть їх поверх пирога, притискаючи, щоб вони приклеїлися до бортиків. Змастіть пиріг більшою кількістю яєчної глазурі та посипте цукром. Випікайте близько 20 хвилин, поки скоринка не стане золотистою, потім зменшіть температуру до 180 °C і випікайте ще 35–40 хвилин, поки начинка не закипить, а тісто не стане хрустким. Перед подачею дайте пирогу охолонути.

Після випуску Дейла направили до Піттсбурга, де він розслідував особливо тяжкі злочини. Він розкрив викрадення дитини. Потім — почав стикатися з усе дивнішими справами. Зокрема, серією вбивств молодих жінок. Купер дійшов висновку, що той, хто скоїв убивства, не міг бути людиною, однак не став про це нікому розповідати, бо «в офіційну політику нашого Бюро не входить визнання того факту, що зло — це певна даність, яку ми не здатні осягнути своїм розумом». Справу так і не розкрили.

Четвертого квітня 1978 року у Піттсбурзькому відділку з’явився новий начальник — Віндом Ерл. Ерл пам’ятав Купера з ярмарку вакансій, і агенти швидко потоваришували. Віндом став спершу ментором Дейла, а потім напарником. Він запрошував Дейла до себе додому, навчив грати у шахи та познайомив з дружиною Керолайн.

Поступово поведінка Віндома Ерла ставала усе дивнішою. Улітку 1978 року Ерл і Купер розслідували вбивство людини, яку знайшли з відрізаними руками, і Віндом почав діяти не за протоколами. Увечері 1 серпня він зателефонував Куперу і призначив йому зустріч у «районі з сумнівною репутацією».

У місці, де агенти мали зустрітися, Купер знайшов автівку Ерла, його гаманець і документи. Сам агент — загадково зник.

Віндома шукали чотири дні. За цей час агенти знайшли ще один труп з відрізаними руками. Ерл знайшовся сам. Третього серпня він несподівано зателефонував Керолайн, сказавши лише два слова «Я тону». А наступного дня — зайшов у Центральну лікарню і впав непритомний. Прийшовши до тями, агент сказав, що «бачив безодню» і знайшов там «дивовижні речі», однак пізніше забув цю розмову. Розслідування вбивств, яке тривало чотири місяці, ні до чого не привело.

Деякий час усе було спокійно. У січні 1979 року Дейл вирішив піти у відпустку. За порадою Ерла, він вирушив на невеликий острів у Карибському морі, але провів там лише кілька днів. На острові Дейл зустрів старого шахіста, який колись вчив грати у шахи Ерла, і попросив його навчити і його. Той відмовився, сказавши, що у Дейла «смерть на обличчі». Наступного дня Купер знайшов старця повішеним. Стривожений Купер повернувся до Піттсбурга і з’ясував, що Керолайн викрали.

Дружину Віндома Ерла шукали три місяці й знайшли випадково — її заарештували за проституцію у нижньому Манхеттені. Керолайн страждала від героїнової залежності і не могла пригадати, що з нею сталося. Дейл проводив багато часу з Керолайн, і з часом у них виникли романтичні стосунки. Коли Віндом застав їх разом, він зарізав Керолайн і серйозно поранив Дейла. Після цього його помістили до психлікарні.

Дейл звинувачував у тому, що сталося, себе, однак зрештою дійшов висновку, що Віндом Ерл збожеволів уже давно. Купер вважав, що саме Віндом викрав Керолайн, давав їй наркотики, а потім — дозволив їй та Дейлу закохатися одне в одного, щоб усе зруйнувати. Дейл вирішив, що має зробити усе можливе, щоб Ерл більше ніколи не вийшов з лікарні. Його начальник Гордон Коул із цим погодився.

Після цих подій Дейл вирішив покинути Піттсбург. Він переїхав до Сан-Франциско і шість років працював у відділі контррозвідки. У 1987-му — ловив наркоторговців разом з Управлінням по боротьбі з наркотиками. Одного разу Купер допоміг викрити дантиста, який займався наркоторгівлею. Операція була успішною, проте під час неї Дейл випадково з’ясував, що має шість дірок у зубах.

Однак зрештою Куперу усе ж довелося повернутися до розслідування вбивств. Однією з перших справ, якою агент зайнявся після цього, стало вбивство проститутки Терези Бенкс у Дір Мідоу в штаті Вашингтон.

Гордон Коул доручив його Куперу, бо непокоївся, що ФБР знову може зіткнутися з серією вбивств, а регіональні агенти не мали досвіду розслідування подібних злочинів. Тоді розкрити справу не вдалося. Проте невдовзі після цього вбивця Терези знову напав. Двадцять четвертого лютого 1989 року у штаті Вашингтон знайшли труп молодої жінки, загорнутої у поліетиленову плівку. Купер вирушив у невелике містечко під назвою Твін Пікс.