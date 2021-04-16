Гірчиця від апатії, капуста від спʼяніння та цілюща їзда на ведмеді. Смішно? А люди ще кілька сотень років тому сприймали ці поради всерйоз. Ось найдивніші з них

Тексти

«Бабель»

Із початком пандемії COVID-19 у світі набули поширення різноманітні конспірологічні теорії. Їхні прихильники, яких тисячі й в Україні, вірять, що коронавірус — це змова транснаціональних корпорацій, які прагнуть контролювати людство. Не маючи доказів, вони переконують, що маски не рятують від інфекції, а у вакцинах містяться чипи та шкідливі речовини. В історії ці люди не самотні: і за пʼятсот, і за тисячу років до них поширювали не підкріплені фактами способи лікування, поради щодо особистого життя чи виховання дітей. Ці поради збереглися й донині в манускриптах або книжках. Дослідниця давньої літератури Елізабет Арчибальд колекціонує їх у блозі Ask the past — «Спитай у минулого». «Бабель» прочитав його весь і публікує найдивніші з порад.

Як пофарбувати волосся у чорне

askthepast

«Якщо доля наділила вас рудим волоссям, або якщо ви сивієте — це можливо виправити. Візьміть 20, 30 чи скільки знайдете болотяних пʼявок, складіть їх у пляшку, додайте пів літра червоного вина — й нехай воно собі гниє та бродить. Через два місяці розчавте все в однорідну масу, намастіть нею волосся й вийдіть на сонце. Після кількох таких процедур ваше волосся стане якщо не чорним, то точно коричневим».

Едвард Фонтень, «Коротка збірка рідкісних секретів», 1650 рік.

Як дати раду апатії

askthepast

«Хвороба летаргія — пряма протилежність гарячці. Вона провокує млявість і непереборне бажання спати. Причина цього — у флегмі, яка надмірно зволожує й охолоджує мозок. Що робити? Можете запалити під носом хворої на летаргію людини сірку, або покласти їй до рота одразу повну ложку гірчиці. Також можна поголити голову цієї людини й постійно зволожувати її трояндовим оцтом. А ще чудово, якщо цей оцет скрапуватиме на маківку черепа звідкись згори».

Нікола Кульпепер, «Останні поради Кульпепера», 1655 рік.

«Щоб вилікувати напасть летаргії, вам знадобиться пасмо волосся хворого. Спаліть його, змішайте попіл із оцтом і смолою — й засуньте суміш хворому в носа. Буде ще краще, якщо домішаєте туди свинячий послід».

Збірка медичних порад XV століття.

Як освіжити своє обличчя

askthepast

«Візьміть біб, добре його пожуйте й виплюньте отриману масу на серветку. Коли протрете цим своє обличчя, воно стане красивим і сяючим, а шкіра — мʼякою».

Ізабелла Кортезе, «Таємниці сеньйори Ізабелли Кортезе», 1565 рік.

Як пережити листопад

askthepast

«Не мийтесь і нічим не мастіться: максимум, що можна — двічі за місяць скупатися. Не їжте оленятини й козятини, уникайте мʼяса дикого вепра. Мʼясо інших тварин можна їсти — але воно має бути вареним, гарячим, перченим і без жиру. Із риби обирайте ту, що має луску, із приправ — гіркі. Налягайте на цибулю-порей та старе легке вино. Побільше кохайтеся».

Софіст Ієрофіл, «Календар дієт», VII століття.

Як їсти хліб

askthepast

«Люди високого статусу, гидливі за натурою, очищують хліб від скоринки — як згори, так і знизу. Так само роблять і керівники церкви, і гурмани з числа простих людей. Тож і ви маєте так чинити — їжте тільки внутрішню частину хлібини, адже вона поживніша. Втім, люди зі слабким шлунком або ті, хто хоче скинути вагу, можуть їсти і скоринку теж».

Йоганн Куріо, «Про збереження здоровʼя», 1567 рік.

Як не пʼяніти

askthepast

«Щоб випити велику кількість вина без помітних наслідків, вам потрібно до того зʼїсти смажені легені козла. Або шість-сім гірких зерен мигдалю натщесерце. Або наїжтеся сирої капусти. Вона також допомагає, якщо ви вже спʼяніли й хочете протверезіти. Тож їжте капусту, або також після застілля можете випити оцту».

Вільям Воґан, «Перевірені поради щодо здоровʼя», 1612 рік.

Як скинути вагу

askthepast

«Люди, які прагнуть схуднути, мають їсти страви непоживні, але великі за обʼємом. Також перед трапезою варто купатися. Треба їсти багато овочів із гострими оцтовими заправками. Привчитись займатися спортом перед їжею і звикнути терпіти голод. Зрештою, треба їсти лише раз на день, пити хороше витримане вино, спати небагато й на жорсткому ліжку, часто займатись сексом і проводити час або під сонцем, або в теплих будівлях. Так жирне тіло стане тендітним».

Майно де Майнері, «Режим здоровʼя», близько 1330 року.

Як стримувати злість

askthepast

«Люди, схильні до гніву, мають взяти троянду й трохи шавлії, подрібнити їх і змішати. Коли настає напад люті, треба тримати цей порошок біля носа. Бо шавлія зменшує гнів, а троянда робить щасливим».

Хільдеґарда Бінґенська, «Фізіологія», 1150 рік.

Як уникнути сонячних опіків

askthepast

«Візьміть кістковий мозок оленя, додайте достатню кількість води й пшеничного борошна, добре все змішайте й лишіть у спокої. Тоді візьміть те, що осяде на дно, й перемішайте з яєчними білками. Перед сном нанесіть отриману суміш на лице — і змийте її вранці теплою водою. Це чудовий спосіб уникнути опіків».

«Адбекер, або Мистецтво зберігати красу», 1756 рік.

Як обрати собі пару

askthepast

«Яскраво-руде волосся та рожеві щоки вказують на запальний темперамент. Такі можуть стати доброю парою для чорнявих та брюнетів. Чоловіки з сірими, блакитними, чорними чи карими очима не повинні брати шлюб із жінками з очима цього ж кольору. Повнотілі мають виходити за худих, невисокі й огрядні — за людей іншої тілобудови. Рухливі люди, які швидко говорять, мають обирати спокійних та врівноважених. Імпульсивні — стоїчних. А люди з кучерявим волоссям — тих, у кого волосся пряме та мʼяке».

Томас Хілл, «Посібник Хілла з соціальних та бізнесових правил», 1879 рік.

Як робити компліменти жінкам

askthepast

«Пані, ваші досконалості — це каталог усіх цінних скарбів, які лиш існують на світі.

Люба, ці божественні промені, що сходять із ваших очей, спроможні розтопити земну кригу без допомоги сонця.

Ваш голос такий, що ним мали б послуговуватися священнослужителі. Не треба було б більше обрядів екзорцизму, а нічні привиди не посміли б вийти зі сховків.

Відверніть від мене ці схожі на комети очі, інакше я згорю в полумʼї.

Її груди — дві сніжні гори, з двох фонтанів яких сам Купідон пʼє нектар».

«Скринька дотепів, або ж Друг молодих чоловіків та жінок», 1737 рік.

Як захиститись від хвороб

askthepast

«Будь-хто, хто зможе проїхати на ведмеді відстань у девʼять кроків і не впаде з нього, буде захищений від девʼяти різних хвороб».

«Жіночі повірʼя», близько 1470 року.

Як врятуватись від укусу змії

askthepast

«Візьміть старого півня й притуліть його дупою до місця укусу. Якщо він помре — це чудовий знак, адже це означає, що отрута перейшла з вашого організму в його. Тож використовуйте якомога більше півнів, аж доки наступний прикладений до ранки не залишиться живим».

Бернан де Ґордон, «Медична лілія», 1303 рік.

Як жити з котами

askthepast

«Очевидно, що повітря, яке кіт видихає, руйнує легені й погіршує загальне здоровʼя людини — тому ті, хто бере котів до себе в ліжко, дихають зіпсованим повітрям і, зрештою, хворіють на гарячку. Була якось група монахів, які бавилися з котами: вони стали настільки інфікованими, що, зрештою, ніхто з них не міг ані говорити, ні читати, ні молитись, ні співати.

Також можна непомітно проковтнути котячу шерсть — а вона забиває артерії й спричиняє задихання. Тож це досить небезпечна тварина, хоч і потрібна людям для винищення дрібних шкідників. Поводьтесь із котами обережно, не підпускаючи близько до себе».

Едвард Топсел, «Історія чотирилапих чудовиськ», 1607 рік.

Як позбутись болю в животі

askthepast

«Якщо ви візьмете живу качку, обпатраєте її ззаду та прикладете шкірою собі до живота, це полегшить біль від кольок».

Джон Пекі, «Простий вступ до мистецтва фізіології», 1697 рік.

Як доглядати за бородою

askthepast

«Серед доступних речовин, які дадуть бороді активніше рости, я виділяю мед, свіже вершкове масло, сік червоної цибулі, борсучий, ведмежий чи тигровий жир, буряк, редиску, білі лілії. Діставши якомога більше компонентів, змішайте їх і змажте підборіддя. Спершу зʼявиться пушок, а тоді відросте густа й довга борода. Щоб стимулювати ріст, мочіть її холодною водою й збризкуйте вином».

Левінус Лемніус, «Брила складнощів», 1658 рік.

Як зʼясувати, людина жива чи мертва

askthepast

«Якщо маєте сумнів, жива людина перед вами чи ні, піднесіть до її носа злегка підсмажену цибулю. І якщо людина жива, вона одразу ж почеше собі ніс».

Йоганн де Мірфілд, «Бревіарій Бартоломей», близько 1380 року.

Як доглядати за новонародженим

askthepast

«Щойно дитина народиться, треба огорнути її в суміш подрібнених троянд та дрібної солі. І коли хтось хоче колихати малюка, частини його тіла треба вкласти так, щоб вони мали добру форму. Мудра медсестра легко це зробить — адже тіло малюка, наче віск, набуває форми, яку інша людина хоче задати. Тому знайте, що краса чи огидність дитини — значною мірою заслуга медсестри».

Альборандіно Сієнський, «Правила для тіла», 1254 рік.

Як дати раду облисінню

askthepast

«Часто змащуючи свої лисі місця змеленою цибулею, ви зможете повернути своїй голові втрачений шарм».

Regimen sanitatis salernitanum, XIII століття.

Як поїти вином немовлят

askthepast

«Якщо вести мову про догляд за дітьми у віці до семи років, то вони завжди мають пити вино, розведене водою — сильніше чи слабше залежно від віку дитини. Старшим дітям можна давати концентрованіше вино. Краще біле, ніж червоне».

Мішель Савонарола, Ad mulieres ferrarienses, близько 1450 року.

Як справитися з похміллям

askthepast

Якщо з фіалок — диких або домашніх — сплести вінок і надіти на голову, вони вилікують ваше похмілля своїм запахом. Та й застуду також».

Пліній Старший, «Природнича історія», 78 рік.