Горчица от апатии, капуста от опьянения и целебная езда на медведе. Смешно? А люди еще пару сотен лет назад воспринимали эти советы всерьез. Вот самые странные из них

Как покрасить волосы в черный цвет

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«Если судьба наделила вас рыжими волосами или если вы седеете, это можно исправить. Возьмите 20, 30 или сколько найдете болотных пиявок, сложите их в бутылку, добавьте пол-литра красного вина — и пусть оно себе гниет и бродит. Через два месяца раздавите все в однородную массу и, намазав ей волосы, выходите на солнце. После нескольких таких процедур ваши волосы станут если не черными, то точно коричневыми».

Эдвард Фонтень, «Краткий сборник редких секретов», 1650 год.

Как справиться с апатией

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«Болезнь летаргия — прямая противоположность горячке. Она провоцирует вялость и непреодолимое желание спать. Причина этого — во флегме, которая излишне увлажняет и охлаждает мозг. Что делать? Можете зажечь под носом больного летагрией человека серу или засунуть ему в рот сразу полную ложку горчицы. Также можно побрить голову этого человека и постоянно увлажнять ее розовым уксусом. А вообще хорошо, если этот уксус будет постоянно капать на макушку откуда-то сверху».

Никола Кульпепер, «Последние советы Кульпепера», 1655 год.

«Чтоб вылечить напасть летаргии, вам понадобится прядь волос больного. Сожгите ее, смешайте пепел с уксусом и смолой — и засуньте смесь больному в нос. Будет еще лучше, если добавите туда свиной помет».

Сборник медицинских советов XV века.

Как освежить свое лицо

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«Возьмите бобы, хорошо их пожуйте и выплюньте полученную массу на салфетку. Когда протрете ею свое лицо, оно станет красивым и сияющим, а кожа — мягкой».

Изабелла Кортезе, «Тайны сеньоры Изабеллы Кортезе», 1565.

Как пережить ноябрь

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«Не мойтесь и ничем не мажьтесь: максимум что можно — это искупаться дважды на протяжении месяца. Не ешьте оленины и козлятины, избегайте мяса дикого кабана. Мясо других животных можно есть, но оно должно быть вареным, горячим, перченым и без жира. Рыбу выбирайте ту, что имеет чешую, из приправ — горькие. Налегайте на лук-порей и старое легкое вино. Побольше занимайтесь любовью».

Софист Иерофил, «Календарь диет», VII век.

Как есть хлеб

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«Люди высокого статуса, брезгливые по натуре, очищают хлеб от корочки — как сверху, так и снизу. Так же поступают и руководители церкви, и гурманы из числа простых людей. Поэтому и вы так делайте — ешьте только внутреннюю часть хлеба, ведь она питательнее. Впрочем, люди со слабым желудком или те, кто хочет сбросить вес, могут есть и корочку тоже».

Иоганн Курио, «О сохранении здоровья», 1567 год.

Как не пьянеть

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«Чтоб выпить большое количество вина без заметных последствий, вам перед этим нужно съесть жареные легкие козла. Или шесть-семь горьких зерен миндаля натощак. Или наешьтесь сырой капусты. Она поможет и если Вы уже опьянели и хотите протрезветь. Еще после застолья стоит выпить побольше уксуса».

Уильям Воган, «Проверенные советы насчет здоровья», 1612 год.

Как сбросить вес

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«Люди, стремящиеся похудеть, должны есть блюда, которые не питательны, но большие по объему. Также перед трапезой стоит искупаться. Надо есть много овощей с острыми уксусными заправками. Приучиться заниматься спортом перед едой и привыкнуть терпеть голод. В итоге есть надо лишь один раз в день, пить хорошее выдержанное вино, спать немного и на жесткой постели, часто заниматься сексом и проводить время или под солнцем, или в теплых зданиях. Так жирное тело станет худым».

Майно де Майнери, «Режим здоровья», около 1330 года.

Как сдерживать злость

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«Люди, склонные к гневу, должны взять розу и чуть шалфея, измельчить их и смешать. Когда наступает приступ ярости, необходимо держать этот порошок у носа. Ведь шалфей уменьшает гнев, а роза делает человека счастливым».

Хильдегарда Бингенская, «Физиология», 1150 год.

Как избежать солнечных ожогов

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«Возьмите костный мозг оленя, добавьте достаточное количество воды и пшеничной муки, хорошо все смешайте и оставьте в покое. После возьмите осадок и смешайте его с яичными белками. Перед сном нанесите полученную смесь на лицо, а утром смойте ее теплой водой. Это способ избежать ожогов».

«Адбекер, или искусство сохранять красоту», 1756 год.

Как выбрать себе пару

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«Ярко-рыжие волосы и розовые щеки указывают на воспалительный характер. Такие могут стать хорошей парой для черноволосых и брюнетов. Мужчины с серыми, голубыми, черными или карими глазами не должны жениться на женщинах с глазами того же цвета. Полнотелые должны выходить за худых, невысокие и полные — за людей другого телосложения. Подвижные люди с торопливой речью должны выбирать спокойных и уравновешенных. Импульсивные — стоических. А люди с кудрявыми волосами — тех, у кого волосы прямые и мягкие».

Томас Хилл, «Руководство Хилла по социальным и деловым правилам», 1879 год.

Как делать комплименты женщинам

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«Госпожа, ваши совершенства — это каталог всех существующих ценных сокровищ.

Дорогая, эти божественные лучи, исходящие из ваших глаз, способны растопить земной лед без помощи солнца.

Ваш голос такой, что им должны пользоваться священнослужители. Не нужны были б больше обряды экзорцизма, а ночные призраки не посмели б выйти из укрытий.

Отверните от меня эти подобные кометам глаза, иначе я сгорю в огне.

Ее грудь — две снежные горы, из двух фонтанов которых сам Купидон пьет нектар».

«Сундук острот, или друг молодых мужчин и женщин», 1737 год.

Как защититься от болезней

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«Любой, кто сможет проехать на медведе расстояние в девять шагов и не упадет с него, будет защищен от девяти различных болезней».

«Женские поверья», около 1470 года.

Как спастись от укуса змеи

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«Возьмите старого петуха и прижмите его задницу к месту укуса. Если он умрет — это прекрасный знак, ведь это значит, что яд перешел из вашего организма в его. Поэтому используйте как можно больше петухов, пока очередной приложенный к ранке не останется живым».

Бернан де Гордон, «Медицинская лилия», 1303 год.

Как жить с котами

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«Очевидно, что выдыхаемый котом воздух разрушает легкие и ухудшает общее здоровье человека. Поэтому те, кто берет кошек к себе в постель, дышат испорченным воздухом и в итоге болеют лихорадкой. Была как-то группа монахов, которые играли с кошками. Они стали настолько инфицированными, что в конце концов никто из них не мог ни говорить, ни читать, ни молиться, ни петь.

Также можно незаметно проглотить кошачью шерсть — а она забивает артерии и вызывает удушье. Так что это достаточно опасное животное, хоть и нужное людям для уничтожения мелких вредителей. Обращайтесь с котами осторожно, не подпуская близко к себе».

Эдвард Топсел, «История четвероногих чудовищ», 1607 год.

Как избавиться от боли в животе

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«Если вы возьмете живую утку, общипаете ее сзади и приложите кожей себе к животу, это облегчит боль от колик».

Джон Пеки, «Простое вступление к искусству физиологии», 1697 год.

Как ухаживать за бородой

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«Среди доступных веществ, которые дадут бороде активней расти, я выделяю мед, свежее сливочное масло, сок красного лука, барсучий, медвежий или тигровый жир, свеклу, редис и белые лилии. Собрав как можно большее количество этих компонентов, смешайте их и смажьте полученным подбородок. Сначала появится пушок, а потом отрастет густая и длинная борода. Чтобы стимулировать рост, мочите ее холодной водой и сбрызгивайте вином».

Левинус Лемниус, «Глыба сложностей», 1658 год.

Как выяснить, жив человек или мертв

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«Если сомневаетесь, живой человек перед вами или нет, поднесите к его носу слегка поджаренный лук. И если человек жив, он сразу же почешет себе нос».

Иоганн де Мирфилд, «Бревиарий Бартоломей», около 1380 года.

Как ухаживать за новорожденным

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«Как только ребенок родится, надо поместить его в смесь измельченных роз и мелкой соли. И если кто-то хочет качать малыша, части его тела надо сложить так, чтобы они имели хорошую форму. Способная медсестра легко это сделает, ведь тело малыша — как воск и принимает ту форму, которую другой человек хочет ему задать. Поэтому знайте, что красота или уродство ребенка — в значительной степени заслуга медсестры».

Альборандино Сиенский, «Правила для тела», 1254 год.

Как бороться с облысением

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«Часто смазывая свои лысые места луковой кашицей, вы сможете вернуть своей голове утраченный шарм».

Regimen sanitatis salernitanum, XIII век.

Как поить вином младенцев

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«Дети в возрасте до семи лет должны постоянно пить вино, разбавленное водой — сильнее или слабее в зависимости от возраста ребенка. Старшим детям можно давать более концентрированное вино. Лучше белое, чем красное».

Мишель Савонарола, Ad mulieres ferrarienses, около 1450 года.

Как справиться с похмельем

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«Если из фиалок — диких или домашних — сделать венок и надеть его на голову, он вылечит ваше похмелье своим запахом. А еще — простуду».

Плиний Старший, «Естественная история», 78 год.