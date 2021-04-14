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«Бабель»

Близько пʼятої вечора 13 квітня Євген Мушкін, виконавчий директор Національного експоцентру України — ВДНГ, написав, що до нього додому, в офіс і павільйони Експоцентру прийшли з обшуками Служба безпеки України і Національна поліція (в СБУ «Бабелю» підтвердили цю інформацію). У своєму пості Євген Мушкін натякає, що він заважає людям, які хочуть побудувати ТРЦ на центральній парковці Експоцентру, і розповідає, що чинить опір «рейдерському захопленню скверів всередині комплексу» — і саме тому його зараз обшукують. Два місяці тому Євген Мушкін писав про те, що суд визнав за приватною фірмою право користування землею біля одного з виставкових павільйонів ВДНГ. Керівництво ВДНГ подало апеляцію. За словами Євгена Мушкіна, за останні кілька років Експоцентр став прибутковим і погасив податкові борги. Головний редактор «Бабеля» поговорив з ним про те, що все це означає.

Обшуки у мене вдома почалися о 10 ранку. Зателефонувала дружина, сказала, що прийшли до нас додому — почали бити в двері. Вона мені дзвонила в шоці, не розуміла, що відбувається і чому якісь мужики прийшли до нас додому. Я навіть попросив її поліцію викликати. Потім зʼясувалося, що до нас прийшли СБУ і поліція. У цей же час з обшуками прийшли до мене [в офіс]. Представилися — Головне слідче управління поліції. Показали рішення суду, дали можливість зателефонувати адвокату, зажадали вимкнути телефон, сказали, що пізніше його вилучать.

Зараз [о 22:00] ми продовжуємо ходити павільйонами [ВДНГ]. Мені сказали: «Готуйтеся: обшук буде до другої години ночі». Удома обшук уже закінчили. Попросив співробітників заспокоїти дружину, вона плакала. З дому забрали якісь документи, але які — поки не знаю, не було можливості перевірити, весь день без телефону.

У рішенні суду написано, що [поліція і СБУ] шукають фіктивні договори оренди. Але їх немає. Інкримінують мені зловживання службовим становищем. Формулювання дуже розмите. Ніхто нічого не каже, запросили документи різних юридичних осіб, причому з деякими з них [Експоцентр] ніколи не працював. Зажадали відчинити кілька павільйонів. Формулювання «фіктивні договори оренди» наштовхує на думку, що вони шукають, що держава недоотримує прибутків. Але ось уже два роки ВДНГ отримує 100 відсотків усього доходу. У нас уже понад рік 100 відсотків доходів від оренди йде в казну. Мені здається, вони прийшли «кошмарити»: дивлюся на слідчих, здається, вони не розуміють, що саме шукають.

ВДНГ зараз повністю прибуткове підприємство. Ми три дні тому погасили податковий борг, який 12 років висів. Чисте держпідприємство без боргів і з прибутком — є де поживитися. Але приводів для підозри немає: усі доходи йдуть на рахунки підприємства, а всі договори — законні.

У минулому році набув чинності новий закон про оренду держмайна. Договори відповідального зберігання (коли береш майно партнера і зберігаєш його) прирівнюються до договору оренди, і їх потрібно привести у відповідність до закону. Це означає, що всі договори, укладені з 1 лютого 2020 року, були б незаконними. Але у нас немає таких договорів.

На обшуки прийшли з експертом з Фонду держмайна. Він підказував, на які документи звернути увагу. Виявилося, що він 11 років тому приходив на [ВДНГ] з перевіркою. [Наш] юрист памʼятає, як тодішньому директору прокурори разом з цим експертом або без нього писали на аркуші паперу: «100 тисяч доларів і ми на все заплющимо очі». Але тоді все було законно, тому [директор перевірку] послав. Цей експерт тоді говорив, що коли-небудь він дорветься і повернеться. Може, він вирішив, що настав його час.