У директора ВДНХ Евгения Мушкина целый день обыски: дома, в офисе, в павильонах. Почему? Что у него ищут? Отвечает сам Мушкин ― блиц-интервью

Обыски у меня дома начались в 10 утра. Позвонила жена, сказала что пришли к нам домой ― начали бить в двери. Она мне звонила в шоке, не понимала, что происходит и почему какие-то мужики пришли к нам домой. Я даже попросил ее полицию вызвать. Потом оказалось, что к нам пришли СБУ и полиция. В это же время с обысками пришли ко мне [в офис]. Представились ― Главное следственное управление полиции. Показали решение суда, дали возможность позвонить адвокату, потребовали выключить телефон, сказали, что позже его изымут.

Сейчас [в 22:00] мы продолжаем ходить по павильонам [ВДНХ]. Мне сказали: «Готовьтесь: обыск будет до двух часов ночи». Дома обыски уже закончили. Попросил сотрудников успокоить жену, она плакала. Из дома забрали какие-то документы, но какие ― пока не знаю, не было возможности проверить, весь день без телефона.

В решении суда написано, что [полиция и СБУ] ищут фиктивные договора аренды. Но их нет. Инкриминируют мне злоупотребление служебным положением. Формулировка очень размытая. Никто ничего не говорит, запросили документы разных юридических лиц, причем с некоторыми из них [Экспоцентр] никогда не работал. Потребовали открыть несколько павильонов. Формулировка «фиктивные договора аренды» наталкивает на мысль, что они ищут, что государство недополучает доходов. Но уже два года ВДНХ получает 100 процентов всего дохода. У нас уже больше года 100 процентов доходов от аренды идет в казну. Мне кажется, они пришли «кошмарить»: смотрю на следователей, кажется, они не понимают, что именно ищут.

ВДНХ сейчас полностью прибыльное предприятие. Мы три дня назад погасили налоговый долг, который 12 лет висел. Чистое госпредприятие без долгов и с прибылью — есть где поживиться. Но поводов для подозрения нет: все доходы идут на счета предприятия, а все договора — законны.

В прошлом году вступил в силу новый закон об аренде госимущества. Договора ответственного хранения (когда берешь имущество партнера и хранишь его) приравниваются к договору аренды, и их нужно привести в соответствие с законом. Это значит, что все договора, заключенные с 1 февраля 2020 года, были бы незаконными. Но у нас нет таких договоров.

На обыски пришли с экспертом из Фонда госимущества. Он подсказывал, на какие документы обратить внимание. Оказалось, что он 11 лет назад приходил [на ВДНХ] с проверкой. [Наш] юрист помнит, как тогдашнему директору прокуроры вместе с этим экспертом или без него писали на листе бумаги: «100 тысяч долларов и мы на все закроем глаза». Но тогда все было законно, потому [директор проверку] послал. Этот эксперт тогда говорил, что когда-нибудь он дорвется и вернется. Может, он решил, что пришло его время.