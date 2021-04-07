НАБУ спіймало брата судді Павла Вовка — Юрія Зонтова. Він захищав компанію Ахметова, ділив сейф із «суддею Майдану» і працював у розвідці — розповідаємо коротко

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Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»

Національне антикорупційне бюро з 2019 року ганяється за главою Окружного адмінсуду Києва Павлом Вовком. Його звинувачують у неправосудних рішеннях і спробі захопити владу в країні (ця історія детально тут і тут). Багато місяців Вовк ховається від детективів і не зʼявляється до суду, де йому мали обрати запобіжний захід. Шостого квітня НАБУ затримало брата судді — адвоката Юрія Зонтова. За версією детективів, за сто тисяч доларів і за сприяння брата Зонтов і ще один адвокат обіцяли вирішити судову справу в ОАСК на користь певного підприємства. На місці затримання і в Окружному адмінсуді НАБУ вже провело обшуки — там знайшли 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, антикваріат і документи на імʼя Павла Вовка. Він заявив, що до цієї справи стосунку не має, а його брата НАБУ використовує як «витратний матеріал» для зведення особистих рахунків. Генпрокурор Ірина Венедіктова вже підписала підозру Зонтову. Тепер запобіжний захід йому має обрати суд. «Бабель» зібрав кілька маловідомих фактів про брата найвідомішого судді України. Розповідаємо в хронологічному порядку.

Прізвище

Юрій старший за Павла на пʼять років. Раніше у них було одне прізвище — Зонтов. Але в 1999 році Павло одружився зі Світланою Вовк і взяв її прізвище. «Мені здавалося, що моє прізвище недостатньо українське, тому вирішив його змінити», — пояснював «Бабелю» своє рішення Павло Вовк. Юрій залишив прізвище батька.

Робота в парламенті

З 2010 по 2012 рік Юрій Зонтов був помічником депутата-регіонала Сергія Васютіна. До парламенту Васютін очолював компанію Ріната Ахметова «Укртранслізинг». Зонтов, як адвокат, представляв інтереси компанії в суді.

Звʼязки із «суддею Майдану»

У 2018 році Громадська рада доброчесності (ГРД) розбирала справу судді Окружного адмінсуду Києва Віктора Данилишина. Напередодні Євромайдану він заборонив учасникам мітингу встановлювати намети в центрі Києва з кінця листопада 2013 року до початку січня 2014 року. Це рішення дозволило силовикам відкривати на мітингувальників кримінальні справи.

У звіті по Данилишину ГРД зазначила один незвичайний факт. У травні 2015 року Юрій Зонтов виписав Данилишину довіреність — суддя отримав доступ до рахунків та індивідуального сейфу брата свого безпосереднього начальника — Павла Вовка. Навіщо — невідомо, але в ГРД відзначили, що одразу після цього доходи сімʼї Данилишина різко зросли. Наприклад, його дружина отримала понад мільйон гривень в подарунок. Перевірку ГРД на доброчесніть Данилишин провалив.

Партнерство з фігурантом справи НАБУ

У 2015 році Зонтов разом з адвокатом Сергієм Рогожуком заснував громадську організацію «Розвитку транзитного потенціалу України». Її очолив Ярослав Жмурко. Про роботу цієї організації нічого не відомо — у неї немає сайту, вона не згадується в ЗМІ.

Паралельно Жмурко працював в «Укрзалізниці». НАБУ звинувачує його у фіктивному підприємництві: через підставні компанії він вигравав тендери «Укрзалізниці» і за завищеною ціною продавав деревʼяний брус і шпали. Детективи НАБУ вважають, що через це держава втратила майже 14 мільйонів гривень. Суд над Жмурком триває з 2017 року.

Бізнес

З 2016 до 2018 року Юрій Зонтов міг займатися бізнесом — він був ФОП. Він і його дружина, теж приватний підприємець, мали право здавати в оренду нерухомість. На двох у них було вісім квартир у центрі Києва і один будинок у передмісті — в селі Гатне. Яку конкретно нерухомість вони здавали і скільки на цьому заробляли — невідомо. Як ФОП Зонтов також працював у сфері права та консультував з питань комерційної діяльності та управління.

У графі «контактна інформація» у двох ФОП Зонтових зазначено одну адресу — Повітрофлотський проспект, 28. За цією адресою знаходиться військова частина А4566. У пострадянських країнах у військових частинах часто реєстрували працівників спецслужб — так керівництво приховувало їхні справжні адреси. Не виключено, що на той час Зонтов вже працював у Службі зовнішньої розвідки (СЗР).

Служба зовнішньої розвідки

Шостого квітня, під час затримання, Юрій Зонтов представився співробітником СЗР. Там цю інформацію «Бабелю» підтвердили і повідомили, що затримання не повʼязане з роботою в розвідці. На час досудового розслідування СЗР відсторонила Зонтова від посади і пообіцяла всіляко допомагати НАБУ.