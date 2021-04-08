Вісім років тому померла експремʼєр Великої Британії Маргарет Тетчер. Згадуємо найяскравіші цитати Залізної леді — про Росію, соціалізм і керівництво країною
- Автори:
- Яна Собецька, Дмитро Раєвський
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DANIEL JANIN / Staff / Getty Images
Восьмого квітня 2013 року померла перша жінка-премʼєр Великої Британії Маргарет Тетчер. Вона провела в політиці більше 30 років — із них майже 12 була премʼєром. За цей час Тетчер заслужила репутацію одного з найжорсткіших політиків. Вона впроваджувала непопулярні економічні та політичні реформи, критикувала Європу — Гельмут Коль скаржився, що від Тетчер у нього «болить голова», і боролася проти соціалізму. «Бабель» згадує 10 найбільш яскравих цитат Залізної леді — про Росію, соціалізм, посаду премʼєр-міністра і керівництво країною.
Про дитинство
«У 1935 році, коли мені було 10 років, на одному з сімейних свят мене запитали, ким я хочу стати, коли виросту, і я відповіла, що збираюся вступити на індійську цивільну службу, інакше кажучи, увійти в еліту [...], яка справедливо керує субконтинентом. Мій батько, який вирізнявся проникливістю, саркастично зауважив, що до того часу, коли я виросту, можливо, вже не буде ніякої індійської цивільної служби. Виявилося, що він мав рацію. Замість цього мені довелося зайнятися британською політикою».
Про посаду премʼєр-міністра (до того, як сама ним стала)
«За моє життя жодна жінка не зможе обійняти пост премʼєр-міністра і міністра закордонних справ — ці два найважливіших пости. Але хай там що, я б не хотіла стати премʼєр-міністром. Цій роботі треба віддаватися на всі 100 відсотків».
Про компроміси
«Консенсус — це процес відмови від усіх переконань, принципів, цінностей і політики в пошуках чогось, у що ніхто не вірить, але проти чого ніхто не заперечує. Це процес замовчування проблем, які потрібно вирішити, просто тому, що ви не можете досягти домовленості. Якої великої мети можна досягти під гаслом «Я виступаю за консенсус»?».
Про соціалізм
«Соціалісти кричать: “Влада людям!”, і піднімають стиснутий кулак. Всі ми знаємо, що насправді це означає влада над людьми, влада держави».
Про Росію
«Росіяни націлилися на світове панування та стрімко накопичують кошти, необхідні, щоб стати наймогутнішою імперською державою, яку будь-коли бачив світ. [...] Вони обрали гармати замість масла, тоді як для нас майже все важливіше за гармати».
Про економіку
«Ніхто б і не памʼятав про «доброго самаритянина», якби він мав лише добрі наміри. Він також мав і гроші».
Про заклики змінити економічну політику
«Для тих, хто, затамувавши подих, чекав фрази про розворот на 180 градусів, яку так любить преса, я можу сказати: розвертайтеся самі, якщо хочете. Леді розвернути себе не дозволить».
Про індивідуалізм
«Що є реальною рушійною силою суспільства? Це бажання людини робити все можливе для себе і своєї сімʼї. Люди не ходять на роботу заради міністра фінансів. Вони йдуть на роботу заради своєї родини, своїх дітей, щоб піклуватися про своїх батьків... Так суспільство стає кращим, коли мільйони людей вирішують, що вони забезпечать своїм дітям краще життя, ніж було у них».
Про жінок і чоловіків
«Якщо ви хочете, щоб щось було сказано, попросіть чоловіка, а щоб щось було зроблено — жінку».
Про себе з іронією
«Дорогою сюди я проїжджала повз місцевий кінотеатр і зрозуміла, що ви на мене чекаєте, тому що на афіші було написано «Мумія повертається».