Камала Гарріс — ймовірний кандидат в президенти США. Ось як виглядав її шлях в політиці (архівний матеріал)

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Bloomberg / Contributor

Двадцять першого липня 2024-го президент США Джо Байден повідомив, що не буде балотуватися на наступний термін і підтримав як кандидата віцепрезидента Камалу Гарріс. Якщо Демократична партія підтримає її кандидатуру і вона переможе, то стане першою в історії США жінкою-президентом. Чотири роки тому «Бабель» пророкував, що це може статись — зважаючи на вік Джо Байдена. Розповідаємо про шлях Камали Гарріс в американській політиці та про її погляди на колючові питання в політиці зовнішній.

Кандидатка на посаду президента США Камала Гарріс народилася в місті Окленд у родині іммігрантів. Мати Камали походить з Індії, тато — з Ямайки. Вони познайомилися під час навчання в Каліфорнійському університеті Берклі. Коли Камалі було сім років, батьки розлучилися, дівчинку виховувала матір — учена та правозахисниця Шьямала Гопалан Гарріс. Більшу частину дитинства Камала провела в Берклі. Дівчинка пішла у перший клас через рік після того, як у місті запровадили програму з десегрегації і діти темношкірих змогли навчатися у школі разом з білими.

Згодом Шьямала Гарріс разом із дітьми переїхала до Канади, де працювала викладачем в університеті Макгілла. Камала закінчила школу в Монреалі та вступила до Говардського університету у Вашингтоні, який традиційно вважається «університетом для темношкірих». Там вона отримала диплом бакалавра з політології та економіки. Потім Камала здобула ступінь доктора юридичних наук у Каліфорнійському університеті та влаштувалася на роботу в офіс прокурора округу Аламеда в Каліфорнії, де розслідувала сексуальні злочини.

У 2003 році Камала Гарріс стала окружним прокурором Сан-Франциско, а через вісім років — першою жінкою-генпрокурором штату Каліфорнія. На цій посаді вона працювала два терміни.

Генеральний прокурор штату Каліфорнія Камала Гарріс складає присягу після обрання на другий термін, 6 січня 2011 року. Office of the Attorney General of California / Wikipedia

Як генеральний прокурор Гарріс боролася з організованою злочинністю, секс-торгівлею та провела операцію з вилучення нелегальної зброї у штаті Каліфорнія. Гарріс розслідувала справи проти фармацевтичних і нафтових компаній та змушувала великих гравців на кшталт Johnson&Johnson, Walmart та eBay виплачувати за порушення від двох до тридцяти мільйонів доларів.

У 2016 році Гарріс стала сенатором США від штату Каліфорнія. Вона здобула популярність після того, як під час слухань у Конгресі жорстко «допитала» тогочасного генерального прокурора США Джеффа Сешнса про його контакти з російськими посадовцями під час виборчої кампанії 2016 року. Сешнс спочатку намагався знайти відповідь на запитання Гарріс, однак зрештою сказав, що «не може так швидко реагувати», а «сенатор змушує його нервувати». (Спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який розслідував втручання Росії в американські вибори, не довів змову адміністрації Трампа з Росією).

Камала Гарріс святкує свою перемогу на виборах до Сенату, 8 листопада 2016 року. Barbara Davidson / Contributor

Свою фірмову стратегію Гарріс застосувала й на слуханнях, де затверджували кандидатуру Бретта Кавано до Верховного суду. Гарріс «допитувала» його про те, чи обговорював він з ким-небудь розслідування Мюллера, а також щодо звинувачень у сексуальних домаганнях, які лунали на адресу Кавано у 2018 році. (Його вину не довели.)

У 2019 році Камала Гарріс вирішила балотуватися у президенти. Вона стала єдиною темношкірою жінкою серед кандидатів від Демократичної партії.

Під час праймеріз у другому турі дебатів вона атакувала Джо Байдена з приводу його расової політики. Вона сказала, що сорок років тому він як сенатор від штату Делавер підтримував політику сегрегації та виступав проти того, щоб білі та темношкірі діти їздили разом у шкільних автобусах: «Тоді у Каліфорнії жила маленька дівчинка, яка навчалася у другому класі державної школи та щодня їздила на такому автобусі. Цією дівчинкою була я».

Кандидати у президенти США від Демократичної партії Джо Байден, Берні Сандерс і Камала Гарріс позують перед першим туром дебатів, 27 червня 2019 року. NurPhoto / Contributor

Джо Байден наполягав, що завжди був противником расизму, а Камала викривила його позицію. Проте після цих дебатів рейтинг Камали Гарріс зріс. Утім, наступні праймеріз були не настільки вдалими. Сенатор Гарріс побудувала свою виборчу стратегію на іміджі «прогресивного прокурора». Проте під час кампанії її нерідко критикували за те, що на посаді генерального прокурора вона майже не розслідувала злочини, скоєні поліцейськими. Під час дебатів Камала Гарріс неохоче це коментувала і не змогла відповісти на інші запитання — наприклад, про сегрегацію, яка досі існує в деяких американських школах.

До грудня рейтинг Гарріс знизився до кількох відсотків, а кошти на кампанію майже закінчилися. Гарріс припинила участь у виборчих перегонах, а на початку березня повідомила, що підтримуватиме Джо Байдена.

Одинадцятого серпня Байден повідомив, що обрав Камалу Гарріс своїм кандидатом на посаду віцепрезидента США. Попри напружені дебати між Гарріс і Байденом у червні 2019 року, це рішення не стало несподіванкою.

У минулому Камала Гарріс товаришувала з сином Джо Байдена Бо, який помер у 2015 році. Коли вона обіймала посаду генерального прокурора штату Каліфорнія, Бо був генеральним прокурором штату Делавер. У 2007—2008 роках вони «щодня спілкувалися телефоном». За словами Джо Байдена, він уперше дізнався про Камалу Гарріс саме завдяки її дружбі з його сином.

Камала Гарріс обіймає кандидата у президенти США від Демократичної партії Джо Байдена під час акції в Детройті, 9 березня 2020 року. Scott Olson / Staff

Більшість поглядів Камали Гарріс співзвучні позиції інших членів Демократичної партії США. Вона вважала, що конфлікт в Афганістані потрібно вирішувати політичним шляхом, а присутності американських військових у країні слід покласти край. У 2019 році Гарріс відмовилася підписувати резолюцію Сенату, яка засуджувала наміри Трампа вивести американські війська з Афганістану та Сирії.

Сенатор Гарріс вважає, що США не повинні підтримувати дії Саудівської Аравії в Ємені та продавати їй зброю. На її думку, США та Саудівська Аравія мають чимало спільних інтересів і можуть разом боротися, наприклад, із тероризмом. Проте стосунки між двома державами слід «фундаментально переглянути» .

Гарріс чи не найзавзятіше серед демократів підтримує Ізраїль. Вона називає цю країну «критично важливим союзником», безпека якого має бути пріоритетом для США. На думку Гарріс, американо-ізраїльські відносини є «нерозривними». У 2019 році директорка з комунікацій виборчої кампанії Гарріс сказала, що «підтримка Ізраїлю є невід’ємною від того, ким вона [Гарріс] є».

Навіть коли інші члени Демократичної партії, наприклад Александрія Окасіо-Кортес, критикували Ізраїль за обстріли Палестини, Гарріс відстоювала його право «на існування і самозахист, зокрема й від ракетних ударів з сектора Гази». При цьому у 2019 році Гарріс зазначала, що «палестиці повинні мати можливість жити у межах своєї держави, у мирі та гідності так само, як ізраїльтяни заслуговують на батьківщину для єврейського народу».

Гарріс неодноразово критикувала Трампа за вихід з ядерної угоди з Іраном. Вона зазначала, що таке рішення «загрожує національній безпеці США та ізолює їх від найближчих союзників».

На початку 2020 року, коли США вбили іранського генерала Касема Сулеймані, Гарріс разом із Берні Сандерсом та 11 іншими сенаторами представила акт, який мав заборонити використовувати кошти Пентагону для проведення військових операцій проти Ірану: «Не помиляйтеся: Сулеймані був ворогом США, але дії Трампа ще більше розпалили напруженість у регіоні та дестабілізували його».

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Кандидатка у віцепрезиденти США вважає, що з Північною Кореєю потрібно мати справу з «великою долею скептицизму». На її думку, вимагати повного ядерного роззброєння Північної Кореї — стратегія, приречена на провал, і питання потрібно вирішувати за допомогою санкцій. «Я гарантую, що не буду обмінюватися любовними листами з Кім Чен Ином. Дональд Трамп дав змогу Кіму знову і знову покращувати свою репутацію, однак це не призвело до жодних поступок з боку Північної Кореї», — казала Гарріс під час своєї президентської кампанії в інтерв’ю Council on Foreign Relations.

Вона однією з перших закликала Палату представників Конгресу США розпочати процедуру імпічменту Дональда Трампа. Коли стало відомо, що очільник США тиснув на Володимира Зеленського, щоб той ініціював розслідування проти Джо Байдена та його сина Гантера, вона розкритикувала президента.

Гарріс назвала дії Трампа спробою «втрутитися в демократію США» і «знайти бруд на опонента у президентських виборах 2020 року». Вона звинувачувала американського лідера й в інших порушеннях. Зокрема, у тому, що він заохотив «іноземну країну [Росію] атакувати американську демократію у 2016 році» і надавав «таємну інформацію російським високопосадовцям у травні 2017 року».

Камала Гарріс спілкується з фермером Меттом Расселом та його чоловіком Патріком Стендлі під час автобусного туру Айовою, 11 серпня 2019 року. Justin Sullivan / Staff

Камала Гарріс критикувала рішення Дональда Трампа про вихід із Паризької кліматичної угоди. У лютому 2019 року вона підписала резолюцію Green New Deal, що передбачає повний перехід США на відновлювальну енергію впродовж наступних десяти років. А торік у вересні презентувала план звести вуглецевий слід США до мінімуму до 2045 року. Гарріс виступає за притягнення до відповідальності компаній, що використовують горючі корисні копалини, і підтримує податок на викиди парникових газів.