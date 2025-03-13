Денис Бігус випустив велике розслідування про земельну корупцію в Києві. Це черговий раунд епічного поєдинку Зеленського та Кличка — згадаймо його цілком

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Катерина Бандус / «Бабель»

Десятого березня команда Bihus.Info випустила чергове розслідування про Дениса Комарницького — «смотрящого» за земельними питаннями в столиці. Зараз він утік за кордон і перебуває в розшуку у справах про розкрадання бюджетних грошей на київських будівництвах. За останні пʼять років це вже третій великий сюжет «бігусів» на цю тему. Він заснований на стенограмах прослуховувань депутатів Київради, чиновників Київської держадміністрації, керівників комунальних підприємств, самого Дениса Комарницького, а також його помічників. Свіже розслідування — це наразі остання серія великого корупційного серіалу. Центральним сюжетом у ньому є багаторічний конфлікт між президентом Володимиром Зеленським та мером столиці Віталієм Кличком. Цей конфлікт то остигає, то переходить у гарячу фазу, а його учасники — Вадим Столар, Максим Микитась, Андрій Богдан, Андрій Вавриш, Микола Тищенко, Гео Лерос — регулярно змінюють один одного. «Бабель» пропонує згадати цей серіал цілком.

Денис Комарницький став центральною фігурою в системі обігу землі в Києві порівняно нещодавно — у 2019—2020 роках. До цього, поки президентом країни був Петро Порошенко, такими фігурами були забудовники Вадим Столар і Максим Микитась. Обидва вони повʼязані і з Петром Порошенком, і з мером Віталієм Кличком.

Ці звʼязки проявилися під час місцевих і парламентських виборів, які відбулися після Революції гідності. Коли 2015 року в Києві проходили позачергові вибори міського голови (мера) і депутатів Київради, Вадим Столар очолив тіньовий виборчий штаб «Блоку Петра Порошенка» і одночасно допомагав виборчій кампанії Віталія Кличка. Максим Микитась у 2014—2015 роках був депутатом Київради від фракції УДАР, а в 2016-му обрався до парламенту за непрямої підтримки БПП. Денис Комарницький у ті ж роки залишався депутатом Київради і представником команди попереднього мера Леоніда Черновецького.

Навесні 2019 року президентські вибори виграв Володимир Зеленський. Першим керівником його адміністрації став юрист Андрій Богдан. У вересні того ж року Богдан пішов війною на Віталія Кличка — він хотів забрати у нього адміністративну посаду глави Київської міськадміністрації, залишивши йому виборну посаду мера міста. Судячи з усього, Богдан розглядав варіант, за якого партія «Слуга народу» поставила б на цю посаду генерального директора «1+1» Олександра Ткаченка. А контролював би розподіл землі в столиці інший близький до Богдана забудовник — Андрій Вавриш.

Правоохоронці почали «копати» під повʼязаних із Віталієм Кличком людей. І вже в жовтні в офісі Дениса Комарницького пройшли перші обшуки (вони ще будуть повторюватися багато разів). Під час обшуків у Комарницького правоохоронці вилучили ноутбук. Вміст цього ноутбука потрапив до друга Андрія Богдана, народного депутата Гео Лероса. Від народного депутата — до команди Дениса Бігуса.

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На основі документів із ноутбука Комарницького редакція зробила велике розслідування. З нього стало відомо, що підряди на найбільші будівництва в Києві — зокрема на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту — отримують компанії, повʼязані з Комарницьким. В одній із «понятійних угод», знайдених у ноутбуці, Денис Комарницький зобовʼязувався «забезпечити політичну підтримку мера» Віталія Кличка для одного з будівельних проєктів.

Поки Андрій Богдан загострював конфлікт із Віталієм Кличком, тодішній радник президента Андрій Єрмак налагоджував із ним відносини. Допомагав йому в цьому кум і нардеп «Слуги народу» Микола Тищенко. На початку 2020 року Андрій Богдан достроково покинув поле цього конфлікту. Зробив він це не з власної волі: Володимир Зеленський прибрав його з посади глави Офісу президента і призначив Андрія Єрмака. Але конфлікт продовжував підігрівати Гео Лерос. Він завів власний ютуб-канал і опублікував кілька прослуховувань розмов між Миколою Тищенком і Денисом Комарницьким.

Із цих прослуховувань стало зрозуміло, що попри обшуки й кримінальні провадження Денис Комарницький залишається у справі. А восени 2020 року Віталій Кличко знову (вже втретє) виграв на виборах мера столиці. На виборах до Київради, які відбулися одночасно з мерськими, місця депутатів здобули партії Порошенка, Тимошенко і Кличка, «Голос», «ОПзЖ» і «Слуга народу». Один із радників мера згодом охарактеризував цей депутатський склад як «х*й, лайно і мураха». Він також спрогнозував, що частина цих депутатів буде ручними ставлениками Дениса Комарницького — і згодом виявився правий.

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kyivcity.gov.ua

kyivcity.gov.ua

Фірми, повʼязані з Денисом Комарницьким, продовжували отримувати гроші, виділені на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. Бюджет будівництва збільшувався, його постійно супроводжували скандали. Зрештою, у середині — кінці 2021 року у чиновників, повʼязаних із Віталієм Кличком, пройшла серія гучних обшуків. Обшукували департаменти КМДА, дирекції комунальних підприємств, офіси Дениса Комарницького (знову) і навіть керівника партії УДАР Артура Палатного — кума Віталія Кличка. Слідами цих обшуків редакція Bihus.Info зняла черговий великий сюжет.

Невідомо, що тоді завадило силовим структурам затримати корупційну мережу Дениса Комарницького. Можливо, він уклав чергову мирову угоду з владою. Можливо, завадила велика війна. Можливо — банальна некомпетентність слідчих, прокурорів і суддів. Але відомо, що Комарницький ще три роки — до 2025-го — контролював передачу прав на земельні ділянки в Києві. Про це і йдеться у свіжому розслідуванні Bihus.Info.

Скриншот із розслідування Bihus.Info. Youtube / Відредаговано за допомогою ШІ / «Бабель»

Отримані ділянки Комарницький передавав забудовникам. Посадовці КМДА та Київради ухвалювали вигідні Комарницькому проєкти забудов — за хабарі або нерухомість. Сам Комарницький брав третину від усього заробітку забудовника або третину квартир у новому житловому комплексі.

Необхідний йому порядок денний Київради узгоджували депутат УДАРу Михайло Терентьєв і секретар Київради Володимир Бондаренко. На голосування вони виносили питання від тих забудовників, які попередньо домовились з офісом Комарницького. Комарницький «роздавав розпорядження» про те, як голосувати депутатам «Батьківщини» та УДАРу.

Команда Bihus.Info робить висновок, що за командою Комарницького насправді стоїть Артур Палатний — керівник партії УДАР та кум Віталія Кличка. На записах Комарницький часто говорить про «сусіда з п’ятого поверху», якому він звітує. Можна припустити, що йдеться про поверхи бізнес-центру IQ, де розташовані офіси Дениса Комарницького та Артура Палатного. Володіє цим бізнес-центром син колишнього мера Києва Степан Черновецький.