Сьогодні до влади прийде людина, яка вирішить долю України у війні. Як проходитиме інавгурація Дональда Трампа? На що ми можемо сподіватись після?

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Катерина Бандус / «Бабель»

Опівдні за американським часом почнеться інавгурація Дональда Трампа на посаду президента США — це вивірений десятиліттями процес із численними деталями. Вже ледь не похвилинно відомо графік церемонії, є список гостей і тих, хто відхилив запрошення, перелік музикантів, які розважатимуть публіку, і треків, які вони виконуватимуть. Правління Трампа з самого початку може принести серйозні зміни для України у війні з Росією. Команда нового президента США налаштована на якнайшвидше перемирʼя, однак не коштом істотних поступок від Києва — оскільки це вдарить і по іміджу Вашингтону як найбільшого союзника України. Оглядач «Бабеля» Антон Семиженко розповідає, що саме відбуватиметься сьогодні у Вашингтоні та на які рішення може сподіватися Україна.

Перша, неофіційна частина церемонії, вже мала б завершитись — це інавгураційна вечірка, яку Трамп вирішив провести для онлайн-інфлюенсерів напередодні вступу на посаду. Головним спонсором цієї вечірки став TikTok: компанія вклала в її проведення $50 тисяч. Так китайський сервіс мікроблогінгу планує все ж таки здобути прихильність нової Адміністрації на тлі заяв Трампа про небезпечність популярної платформи з китайськими власниками для держбезпеки США.

Основні події почнуться опівдні 20 січня — це сьома вечора за нашим часом. Дональд Трамп зачитає присягу президента США, після чого виступить з інавгураційною промовою в центральній ротонді Капітолія — будівлі, де засідає Конгрес США. Попередні 40 років присягу складали на вулиці — цього разу правило змінили через холодну погоду.

Після цього Трамп, швидше за все, пройде до так званої президентської кімнати Конгресу, щоб зробити фото й підписати документи про свій вступ на посаду. Тоді в національній скульптурній залі в Конгресі пообідає в компанії віцепрезидента, голів обох палат Конгресу та запрошених гостей. І, вийшовши з протилежного боку будівлі Конгресу, проінспектує президентський військовий ескорт, яким раніше президенти їхали одразу до Білого дому. Трамп же через холодну погоду має прибути в район Чайнатаун, де розташований стадіон Capital One Arena. Там він має прийняти святковий парад. Це має відбутись о 15:00 за місцевим часом — о 22:00 за Києвом.

Церемонію мають транслювати на вулиці. Очікується, що її будуть дивитися сотні тисяч людей. Для них обладнали місця в зелених зонах довкола монумента Вашингтона й меморіалу Лінкольна. Основні шляхи, якими на церемонію стікатиметься натовп, уже підготували ― поставили додатковий захист між проїжджою частиною й тротуарами. Частина крамниць у день інавгурації планують не працювати, деякі вирішили захистити вікна деревʼяними плитами.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

У паузах між публічними появами Трампа людей розважатимуть музиканти. Артисти, що вирішили так підтримати нового президента, відрізняються від учасників попередньої церемонії навіть за музичними стилями. У 2020-му перед публікою виступали виконавці джазу, Барбра Стрейзанд, Шер та репер will.i.am. Цього року хедлайнерами стануть виконавці кантрі — Керрі Андервуд та Лі Грінвуд. Ще на інавгурації виступить диско-гурт The Village People — він існує з 1977 року, змінив понад 20 музикантів і відомий хітом Y.M.C.A.

Відомо, що на церемонії не буде Мішель Обами, дружини президента США Барака Обами. Вона системно ігнорує заходи за участі Трампа — не було її, зокрема, на церемонії прощання з президентом Джиммі Картером 9 січня. Також не прийдуть щонайменше 14 конгресменів-демократів: хтось через болючі спогади про штурм прихильниками Трампа будівлі Конгресу 6 січня 2020 року, хтось через збіг дати зі святкуванням дня правозахисника Мартіна Лютера Кінга. Натомість на інавгурації планують побувати численні праві популісти: із бельгійської партії Vlaams Belang, із французької Reconquete!, німецької «Альтернатива для Німеччини», іспанської Vox, британської Reform UK. Потрапити туди розраховують премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан та лідерка Італії Джорджа Мелоні. Володимир Зеленський запрошення на церемонію не отримав, однак Трамп раніше заявляв, що буде не проти, якщо той приїде. У Кремль запрошення не надсилали.

Президенти й перші леді США (окрім Мішель Обами) на церемонії прощання з президентом Джиммі Картером, 9 січня 2025 року. Getty Images / «Бабель»

Також на церемонії очікують чимало бізнесменів, зокрема тих, на яких як на потенційних олігархів натякав у своїй прощальній промові Джо Байден. Джефф Безос, Марк Цукерберг, Ілон Маск будуть на інавгурації й займатимуть почесні місця. Також там планують бути Тім Кук із Apple, Сем Альтман із OpenAI, Cундар Пічай із Google і керівник TikTok Шоу Цзі Чу.

Ввечері церемонія інавгурації продовжиться одразу кількома прийомами й концертами, які традиційно організовують різноманітні спілки — від ветеранів до університетських викладачів. Трамп відвідає принаймні три з них.

На Трампа покладають великі надії. Чи зможе він швидко зупинити війну? Спойлер: ні

Трамп обіцяв одразу активно взятися до справ. Не факт, що важливі документи буде підписано сьогодні — однак це точно відбудеться протягом тижня. Першочерговими для нового президента будуть питання захисту кордону від нелегальних мігрантів та імпортні мита: в його команді вже придумали, як провести більшість законодавства в обхід Конгресу.

Шукачі притулку заходять на територію США з мексиканського міста Тіхуана, 17 січня 2025 року. Getty Images / «Бабель»

Підтримка України у війні з Росією теж значною мірою стосуватиметься економічних рішень. Зокрема, кандидат на посаду міністра фінансів США Скотт Бессетт заявив, що санкції проти Росії були недостатньо жорсткими. «Я на 100% підтримую серйозніші санкції проти РФ — особливо щодо її нафтогазового комплексу, — сказав він днями. — Важливо підняти їх до того рівня, який примусить Кремль сісти за стіл переговорів».

Попередня команда підготувала до економічного тиску на Росію хороший ґрунт: у останні тижні при владі Джо Байден наклав нові санкції, зокрема на російську нафтогазову індустрію. Десятого січня під обмеження діяльності потрапили найбільші нафтові компанії РФ та понад сто суден так званого тіньового флоту, за допомоги якого росіяни експортують нафтопродукти. Після цього десятки кораблів не мали змоги пришвартуватись у портах, серед іншого, Індії та Китаю. Пʼятнадцятого січня США наклали обмеження на фінансові установи, які полегшували імпорт до Росії підсанкційних товарів, передусім із Китаю. Також США закрили кілька лазівок для обходу вже наявних санкцій.

Танкер Eventin під прапором Панами, який віз майже сто тисяч тонн нафти з Росії до Єгипту, збився з курсу й зараз перебуває в територіальних водах Німеччини. Getty Images / «Бабель»

Усе це було, як висловились у команді Байдена, «прощальним подарунком» політика й додатковим козирем для нової команди в можливих майбутніх переговорах із Путіним. У Трампа вже назвали цей крок вдалим.

Також у буквально останній тиждень при владі представники команди Байдена переконували європейських партнерів конфіскувати заморожені російські активи, перевівши їх на окремий рахунок. Росія могла б отримати ці $300 мільярдів назад лише після підписання мирної угоди з Україною. Обговорюючи таке рішення, у Байдена консультувались із відповідальними за взаємини з Україною представниками команди Трампа — зокрема із сенатором Марком Рубіо, якого новий президент висунув на посаду держсекретаря, та радником із національної безпеки Майком Волтцом. Вони ідею підтримали — а отже, напевно, продовжуватимуть тиск на Європу в цьому питанні.

На питання щодо подальшої військової допомоги США Україні кандидат Дональда Трампа на посаду міністра оборони Піт Хегсет дав зрозуміти, що вона продовжиться — однак невідомо, в яких обсягах. «Ми знаємо, хто агресор. Ми знаємо, хто тут хороший хлопець. Ми хочемо, щоб це було максимально вигідно для українців. Але цій війні потрібно покласти край», — відповів він, додавши, що якщо Сполучені Штати позбавлять Київ підтримки, це стане найсильнішим сигналом для Китаю, що він може спробувати приєднати Тайвань.

Кандидат Дональда Трампа на посаду міністра оборони Піт Хегсет під час слухань у Сенаті США, 14 січня 2025 року. Getty Images / «Бабель»

Трамп уже не каже про завершення війни протягом доби з моменту інавгурації — визнавши, що питання складніше. Тепер у його команді говорять про терміни від ста днів до пів року. А сам президент навіть не говорить про дати своїх розмов із Володимиром Зеленським чи Путіним. Відомо лише, що невдовзі після інавгурації до України має приїхати спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

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