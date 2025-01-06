Російські війська — за 3 кілометри від Покровська. Що відбувається в місті зараз? Що на нього чекає? Це серйозна загроза? (Так, дуже)

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Getty Images / «Бабель»

Покровський напрямок східного фронту — один із найпроблемніших: про це пишуть вже кілька місяців. Покровськ постійно обстрілюють, він повністю знеструмлений. Російські війська стоять за кілька кілометрів від міста, вони вже контролюють частину Покровського родовища на південь від нього. Як вони планують просуватися далі? І що відбувається в місті зараз? На обидва питання намагається відповісти кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко, якій вдалося обмінятися кількома повідомленнями з мешканкою Покровська, що досі там залишається.

Що зараз відбувається в Покровську? Його постійно бомбардують і обстрілюють: КАБами, FPV-дронами, РСЗО «Град» та іншою артилерією. Під постійні обстріли насамперед потрапляють мікрорайони Лазурний і Шахтарський — що за 2,5 кілометра від лінії зіткнення. За офіційними даними, в Покровську на 95 відсотків зруйнована промисловість і на 70 відсотків — житлові будинки.

У Покровську досі залишаються люди. До великої війни тут жили 60 тисяч людей — зараз, за офіційними даними, близько 7,5 тисячі. Влада постійно закликає мешканців евакуюватися. Від будинку до будинку ходять військові й поліція, які просять людей виїжджати. У місті повсякчас працюють волонтери, які намагаються вивозити людей — разом з їхніми котами, собаками та папугами. Голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк заявляє, що з міста вже вивезли всіх дітей.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

З 11 грудня 2024 року «Донецькоблгаз» не постачає газ у місто, тому що не може ремонтувати мережі. Електрика була в Покровську до 27 грудня, але вже 28 грудня місцева влада повідомила, що місто цілком знеструмлене. Поки що повернути електрику не вдалося. Воду можна набрати в одній точці з 11 до 15 години. Загалом у громаді було девʼять таких точок, але росіяни зруйнували шість із них. Ще дві працюють у селах, що розташовані найближче до лінії зіткнення.

У місті працюють деякі магазини, продуктові кіоски і два ринки. «Звʼязок то є, то немає, — розповідає мешканка міста. — «Нова пошта» і «Укрпошта» досі працюють. Але ми нікуди не виходимо, бо це небезпечно. В будинку пічне опалення, тож у нас тепло. Зробили запас продуктів і води. Так і живемо». За її словами, інтенсивність боїв кожного дня різна.

Місцевий житель продає горіхи й гарбуз у Покровську. Люди кажуть, що лишатимуться в місті, поки можуть купити продукти. Getty Images / «Бабель»

У місті також досі працюють підрозділи ДСНС: вони гасять пожежі та розбирають завали після обстрілів. У місті також залишається спеціальна комісія, що фіксує руйнацію житла — щоб мешканці могли отримати компенсацію. Однак вона виїздить лише туди, де відносно безпечно. Щодня з Покровська виїжджає безкоштовний евакуаційний автобус: він возить людей у Павлоград до евакуаційних потягів.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Як росіяни планують просуватися на ділянці фронту біля Покровська? Це спрогнозував колишній головнокомандувач Віктор Муженко. За його словами, росіяни не будуть штурмувати місто в лоб, а намагатимуться оточити його та обрізати логістику — шляхи постачання боєприпасів, продовольства, техніки й людей.

На думку Муженка, у росіян немає завдання взяти Покровськ, їхнє завдання — його заблокувати. Вони обходять місто на півдні й планують вийти на кордон Донецької та Дніпропетровської областей між Словʼянкою і Межовою.

До Покровська йдуть три логістичні траси: з боку Словʼянки, з боку Межової і з боку Добропілля. Насамперед росіяни намагатимуться перерізати дві автомагістралі й залізничні колії з боку Межової і Словʼянки. Залишиться лише один напрямок, на північ від Покровська ― до Добропілля. Якщо цей звʼязок перерізати, то Покровськ і вся агломерація будуть оточені. А без доставки боєприпасів, продовольства, техніки і людей Покровськ паде.

«Бабель»

Через Покровськ і Мирноград йде пряма траса на Костянтинівку ― один з двох великих логістичних шляхів для захисників Часового Яру. Тож якщо Покровськ паде, це означатиме, за словами Муженка, що ми фактично Донбас залишимо росіянам.

У Покровську розташоване останнє в Україні родовище коксівного вугілля, необхідного для металургійних заводів, що виробляють сталь. Тринадцятого грудня через небезпеку шахта припинила видобуток вугілля. У понеділок, 31 грудня, російські війська вже захопили будівлю шахти в Піщаному. Також відомо, що російські війська захопили один з виробничих майданчиків шахтоуправління «Покровське».