Редакція «Бабеля» обирає 10 улюблених українських альбомів. Підсумки 2024
- Автори:
- Софія Коротуненко, Гліб Гусєв
- Дата:
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«Бабель»
Увесь 2024 рік журналісти «Бабеля» щомісяця збирали новинки української музики. Ми обрали 10 альбомів, які сподобались нам найбільше. Це андеграундні виконавці, зірки естради й відомі гурти. Наприклад, Jerry Heil, OTOY, «ДК Енергетик», Клавдія Петрівна і Schmalgauzen. Наші смаки різні — поп, джаз, рок, хіп-хоп, реп, фолк, електроніка, постпанк, метал та інді. Вам точно щось сподобається. Насолоджуйтесь гарною українською музикою.
“La Dame Blanche”, Schmalgauzen
Радить журналістка Софія Коротуненко.
Що нам сподобалось. Члени гурту цікаві й колоритні, а їхні пісні — вишукані. Якщо заплющити очі, можна уявити театральну виставу. Найкраща пісня альбому — «Айстри», бо вона ніби торкається душі й доводить до сліз. Альбоми у записі не зрівняються з їхніми живими виступами, обов’язково сходіть на концерт Schmalgauzen. Вони дійсно можуть співати і роблять це щоразу.
“trashhouttttttt”, jockii druce
Радить позаштатний журналіст Саша Мʼясищев.
Що нам сподобалось. Цей альбом «Жоского Дрюса» вразив своєю щирістю. У ньому Дрюс (тобто Андрій) простими словами рефлексує про момент, в якому перебувають українці. Про те, як війна «паяє» нас і змушує їсти одне одного, про те, як на людину тисне ризик «суспільного» осуду і що з усім цим робити. Це загадка, як пісні Дрюса стають такими популярними без жодного промо й активної роботи в соцмережах. Напевно, все завдяки максимальній відвертості — люди це відчувають.
«Сонь, ти спиш?», Nikow
Радить артдиректорка Катерина Бандус.
Що нам сподобалось. Це поєднання мʼякого вокалу і делікатної електроніки. Вона ненавʼязлива, але глибока — наче саундтрек до тихої ночі, коли світ завмирає і ти залишаєшся наодинці зі своїми думками. Тексти поетичні, у них — рефлексія, невисловлені думки й спроби зрозуміти те, що іноді складно описати словами.
«Їде дах», Клавдія Петрівна
Радить журналістка Софія Коротуненко.
Що нам сподобалось. Відкриття цього року — Клавдія Петрівна. У неї неймовірний голос, яскравий сценічний образ та артистичні виступи. Тексти її пісень вишукані, як твори українських класиків, якими надихається співачка. А назва альбому — описує стан багатьох цього року. Юним дівчатам непросто підкорювати цей світ, тому стрімкий розвиток Клавдії Петрівни захоплює ще більше.
«Акустичний альбом», «Тонка»
Радить керівник англомовної редакції Антон Семиженко.
Що нам сподобалось. Пісні до цього альбому зʼявились у різні роки, але їх обʼєднали нові аранжування й участь саксофоніста Григорія Паршина і гітариста Євгена Пугачова. Це профі міжнародного рівня. Тексти влучно й тонко порушують універсальні теми ― від затертого відчуття буднів у дорослому житті в «Тримай мене» до його принад у «Стежці». А ще не треба робити знижку на те, що це «своє», українська музика — чудова.
«8 роздумів», OTOY
Радить новинарка Ірина Перепечко.
Що нам сподобалось. Слухати цей альбом — це ніби спілкуватися до ранку з давнім другом. Ви не можете наговоритися, бо розумієте, як багато у вас спільного, зокрема проблеми і виклики. Так і з цим альбомом — OTOY влучно й правдиво висловив те, що відчувають чимало українців. Кожен трек альбому вартий уваги. Це чудовий мікс роздумів, прекрасного інструменталу і ритму.
«Завтра», «ДК Енергетик»
Радить позаштатний журналіст Олексій Ярмоленко.
Що нам сподобалось. Один із головних проривів року — «ДК Енергетик». Четверта пісня нового альбому «Ластівка» точно зможе посісти місце серед головних пісень гурту. А ще загальний вайб «ДК Енергетик» резонує із загальною ситуацією в Україні.
“Ost Radio”, офіційний плейліст S.T.A.L.K.E.R. 2
Радить виконавча директорка Марина Колесніченко.
Що нам сподобалось. Нарешті вийшов S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля, і він вражає не лише своїм сюжетом, графікою і компіляцією шейдерів, але й музикою. Тут багато українських треків, які відібрала студія Geisha Ninja Samurai. Уявіть: ви пробираєтеся крізь закинуті будівлі, а з пошарпаного радіоприймача лунає то меланхолійний голос Паліндрома, то драйвовий речитатив ТНМК, то гіпнотичний індастріал-нойз від «Діти інженерів». Від глибокого фолку Zwyntar до вибухового інді-року The Unsleeping, від щемливих балад SadSvit до бунтарського стьобу «хейтспіч» — кожен трек, як артефакт, знайдений у Зоні. 120 пісень, понад сім годин музики — вистачить, щоб дійти від Залісся до Кордону. Але памʼятайте: у Зоні не все так, як здається на перший погляд.
«Рукокрила», Кажанна
Радить артдиректорка Катерина Бандус.
Що нам сподобалось. Цей альбом про прийняття, біль і звільнення. Це справжній вир емоцій. У ньому є все — від ліричних роздумів до сміливого експерименту зі звуком. Цей альбом поєднує щось особисте і близьке кожному, хто хоч раз шукав себе в хаосі сучасного світу. Текст простий, але кожне слово відгукується у серці.
«Сніг», Jerry Heil
Радить журналістка Оксана Коваленко.
Що нам сподобалось. «Сніг» — перший трек із нового повноформатного альбому, який вийде цієї зими. Це сміливі рішення, несподівані колаборації та відверті рядки, а кожен трек співачка називає «сповіддю одного з її архетипів». Для фанатів Яни на «Бабелі» є її великий профайл.