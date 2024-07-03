На Олімпіаду в Парижі допустили 33 «нейтральних» росіян. Щонайменше девʼять з них — їздять у Крим, прославляють окупантів та шанують російських генералів. Розслідування «Бабеля»

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«Бабель»

Двадцять шостого липня 2024 року в Парижі стартують літні Олімпійські ігри. На них Міжнародний олімпійський комітет вже допустив 33 «нейтральних» атлетів з російським громадянством. МОК запевняє, що вони не підтримують війну й не мають звʼязків зі Збройними силами та іншими силовими структурами Росії. Видання «Трибуна» пише, що відверто провоєнних атлетів МОК дійсно відсіяв. Цим був невдоволений голова Федерації боротьби РФ Михайло Маміашвілі, який погоджувався, що відбір — «фільтрація». Мовляв, МОК не пустив на змагання найсильніших спортсменів. Попри це, офіційна російська влада підтримує виступ росіян на Олімпіаді, хоча деякі пропагандисти і називають їх зрадниками. Втім, за даними «Бабеля», щонайменше девʼятеро російських «нейтральних» олімпійців підтримують війну, окупацію українських територій і виступали на пропагандистських турнірах. Ще пʼять нейтральних, на думку МОК, атлетів участі в російській пропаганді не брали, але з огляду на їхню активність у соцмережах, підтримують війну. Кореспондент «Бабеля» Олександр Мʼясищев перевірив сотні згадок, фотографій та акаунтів російських спортсменів, і ось результати.

Тамара Дронова, 30 років

Шосейна і трекова велогонщиця, призерка чемпіонатів Росії, а також срібна призерка кількох чемпіонатів Європи. Дронова багато разів бувала в окупованому Криму, зокрема у 2016 та 2019 роках. Там вона тренувалась та виступала на змаганнях. Цих фактів Дронова не приховує.

«Коли син був маленьким, ми їздили тренуватися до Криму. Сочі та Адлер я давно з варіантів прибрала — там великий потік машин і багато невдоволених водіїв», — пояснювала своє рішення спортсменка. Вже після повномасштабного вторгнення Дронова шкодувала, що на міжнародних змаганнях не зможе вдягнути футболку з російською символікою.

Тамара Дронова vk.com

OSINT-агенція Molfar виявила, що Дронова також працювала в московському підрозділі спортивного товариства «Динамо». А це, як і Центральний спортивний клуб Армії, — структура силовиків. «Динамо» тренує МВС, ФСБ, Службу зовнішньої розвідки та Росгвардію. Поряд із цивільними спортсменами альтернативну військову службу там проходять співробітники цих структур.

ЦСКА і «Динамо» — бойові підрозділи російського спорту У Росії є дві спортивні структури, створені спеціально для силовиків, — Центральний спортивний клуб армії (ЦСКА) і товариство «Динамо». У них спортсмени без відриву від тренувань і змагань проходять військову службу. ЦСКА підпорядковується Міністерству оборони РФ і тренує військових. Також клуб був співзасновником російської парамілітарної організації «Юнармія». Вона повністю підтримує війну в Україні, а її члени беруть безпосередню участь у бойових діях. Натомість «Динамо» тренує МВС, ФСБ, Службу зовнішньої розвідки та Росгвардію. У складі ЦСКА діють спортивні роти. Там служать спортсмени, яких призвали до армії, і ті, хто після цього підписав контракт із ЦСКА. Схожа структура є для Росгвардії в «Динамо». По суті їхні спортивні підрозділи — альтернативна служба для професійних спортсменів. Спочатку спортсмени-новобранці проходять короткий військовий курс і живуть у казармах, потім їх відправляють у Центри підготовки збірних. У цей час їм не обовʼязково жити в частині, але вони мають тренуватися та представляти Міноборони на змаганнях. Так вони поєднують спорт і військову службу. За рік служби спортсмени можуть підписати контракт з однією з команд ЦСКА з олімпійських видів спорту або звільнитися в запас. Схожий принцип діє і в «Динамо».

«Бабель»

Алан Остаєв, 29 років

Борець класичного стилю з Осетії, дворазовий чемпіон Росії, також перемагав на Спартакіаді. Їздив на змагання в окупований Крим. Зокрема, у 2018 році Остаєв виступав на Всеросійському турнірі з боротьби в Алушті, який присвятили «Дню воззʼєднання Криму з Росією» і «Дню загальнокримського референдуму 2014 року». Переможців, серед них і Остаєва, нагороджував голова окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов.

У 2023 році Остаєв брав участь у турнірі памʼяті російського генерала Кутузова. На початку повномасштабного вторгнення Роман Кутузов командував «1 армійським корпусом ДНР» і загинув 5 червня 2022 року під Попасною на Луганщині.

Алан Остаєв на турнірі памʼяті російського генерала Кутузова. vk.com

Магомед Муртазалієв, 23 роки

Чемпіон світу серед борців класичного стилю віком до 23 років, срібний призер чемпіонату Європи. У 2023 році також брав участь у турнірі памʼяті генерала Кутузова.

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Начин Монгуш, 24 роки

Борець вільного стилю, срібний чемпіон Європи та чемпіон світу. У 2021 році Монгуш служив у російській армії та входив до спортивної збірної Міноборони РФ. У 2021 році був на військо-спортивних іграх в Ірані.

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vk.com

У листопаді 2022 року Монгуш виступав перед студентами Тувинського університету в рамках пропагандистського проєкту «Я горжусь героями» разом із депутатом від «Єдиної Росії» Ересом Сатом та Чаяном Чимбою — російським окупантом, який брав участь у війні. Тоді ж Монгуш зробив спільне фото з Чимбою. У березні 2023-го Монгуш і його тренер агітували росіян голосувати на виборах президента Росії. Агітаційне відео закінчується окупаційним символом V.

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vk.com

Анжела Бладцева, 18 років

Займається стрибками на батуті й вже перемогла у світовій першості. У травні 2023 року вона брала участь у чемпіонаті зі стрибків у Краснодарі. Там Бладцева та інші спортсмени виступали на фоні Z-символіки, надпису «Своих не бросаем» та інших пропагандистських плакатів.

Арслан Багаєв, 20 років

Борець вільного стилю, чемпіон Росії та Європи серед спортсменів віком до 23 років. У 2024 році Багаєв узяв участь у російському турнірі «Кубок Івана Яригіна». На цей турнір як гостей запросили російських окупантів та їхні родини. «Ветерани СВО» нагороджували переможців, зокрема й Багаєва. З одним з окупантів борець зробив спільне фото.

Арслан Багаєв (крайній зліва угорі) на турнірі «Кубок Івана Яригіна» разом з російським окупантом. vk.com

Єлизавета Петлякова, 20 років

Борчиня вільного стилю, призерка російських турнірів та срібна чемпіонка світу серед юніорів. У 2024 році Петлякова також брала участь у турнірі «Кубок Івана Яригіна», де гостями були російські окупанти. Вона посіла там третє місце і отримала нагороду з рук «ветеранів СВО».

vk.com

vk.com

Абдулла Курбанов, 22 роки

Чемпіон Росії з боротьби вільним стилем. У березні 2022 року взяв участь у турнірі, присвяченому російському окупанту Нурмагомеду Гаджимагомедову. Останній загинув на війні в Україні.

Абдулла Курбанов на турнірі, присвяченому окупанту Гаджимагомедову. vk.com

Альона Іванченко, 20 років

Велогонщиця, переможниця чемпіонатів Росії та Європи, виступає за жіночу світову команду UCI UAE Team ADQ. У 2019 році «нейтральна» спортсменка відвідувала окупований Крим, а у 2020 році виступала в окупованому Севастополі.

Ми виявили ознаки підтримки війни і російської влади у ще пʼяти російських олімпійців:

Ймовірно, фактів підтримки війни серед атлетів більше. Наприклад, борці та велосипедисти мають тренувальний табір в окупованій Алушті, там також тренуються їхні юніори. До збірної, наприклад, входить Тамара Дронова, а ще — «нейтральний» велоспортсмен Гліб Сиріца, якого допустили до Олімпіади. Втім, ми не знайшли доказів, що Дронова була в Криму у 2024 році. Так само не знайшли даних про візити на півострів велоспортсмена Сиріци.

Підтримують війну і російські спортивні федерації, які організовують змагання та готують олімпійців. Наприклад, Федерація спортивної боротьби РФ організовує змагання для «ветеранів СВО», а також возить у Росію дітей з окупованої Луганщини. Також федерація поширює російські окупаційні символи, наприклад, георгіївську стрічку, символи Z. На одних дитячих змаганнях був великий плакат із надписом «Zа мир!». Схожа ситуація і в інших федераціях. Наприклад, Федерація велоспорту проводила змагання на честь окупації Криму.

Щоб знайти дані про «нейтральних» росіян, Сашко провів довгі дні в анналах «Яндекса», «ВКонтакте» і навіть «Одноклассников». Киньте йому донат на вітаміни: 🔸 Buy Me a Coffee, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: paypal@babel.ua