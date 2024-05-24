Microsoft та Xbox почали закривати відеоігрові студії, на які витратили мільярди доларів. Те саме роблять й інші компанії. Оглядачі кажуть, це вона — криза в індустрії

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Анастасія Лисиця / «Бабель»

У травні 2024 року відеоігровий підрозділ Microsoft, компанія Xbox Game Studios заявила, що закриває кілька своїх студій. Серед тих, кому не пощастило, — американська Arkane Austin і японська Tango Gameworks. Таке рішення викликало хвилю обурення серед оглядачів, ігрових журналістів і простих геймерів, бо Microsoft лише у 2021 році за $7 мільярдів купила ZeniMax Media і Bethesda, яким належать ці компанії. У 2024 році Microsoft уклала найбільшу угоду в індустрії — за $75,4 мільярда придбала холдинг Activision Blizzard. Тепер у руках компанії багато студій-розробників, які не можуть почуватися в безпеці, адже ані Arkane Austin, ані Tango Gameworks не були провальними студіями. Tango у 2023 році навіть випустила доволі успішну гру Hi-Fi Rush, за яку отримала низку професійних нагород. Однак студію навіть не продали, а просто закрили. Оглядачі та інші розробники пишуть, що тепер в індустрії взагалі не залишилося критеріїв успішності — усе на розсуд видавця. І це очевидна ознака кризи в індустрії. «Бабель» розповідає, чому Microsoft почала закривати свої студії та як на це реагує ігрова спільнота.

Що це за студії та які ігри вони робили

Загалом Microsoft закрила чотири студії — Arkane Austin, Tango Gameworks, Roundhouse Games та Alpha Dog. Щодо двох останніх усе зрозуміло. Roundhouse Games — колишня Human Head Studios, яка з 2019 року взагалі не випускала нових ігор, лише допомагала іншим розробникам. Тож частину її співробітників просто перевели в інші студії. Alpha Dog — маленька студія мобільних ігор, яка теж давно нічого особливого не презентувала, тож її просто розформували, а розробників теж залучили до інших проєктів.

З Arkane Austin і Tango Gameworks ситуація геть інша. Arkane Austin — один з двох офісів знаної та досвідченої Arkane Studios, яка з 1999 року стояла біля витоків жанру immersive sim. Випустила культові Arx Fatalis і серію Dishonored. У 2017 році з Arcane пішов її засновник і головний натхненник Рафаель Колантоніо, але залишився не менш досвідчений Харві Сміт, який, власне, і керував офісом в Остіні.

Останній проєкт студії був невдалим — кооперативний шутер Redfall 2023 року вийшов відверто провальним і продався погано. І навіть CEO Microsoft Gaming Філ Спенсер був змушений публічно за неї перепрошувати.

Redfall Steam / «Бабель»

Але деякі оглядачі кажуть, у провалі винна не лише студія. Кооперативний шутер — це не той жанр, в якому Arkane звикла працювати, вона ніколи такого не робила. І навряд би стала робити з власної волі — найімовірніше, це було рішення Xbox Game Studios. Студії не зобовʼязані виконувати те, що каже їм видавець, але на практиці у нього є серйозні фінансові важелі впливу. Бо саме Xbox Game Studios у цьому випадку фінансує розробку і вирішує, скільки коштів на які проєкти виділяти.

Із Tango Gameworks ситуація ще дивніша. Це теж досвідчена студія, яка відзначилася дилогією горорів Evil Within і доволі оригінальним магічним екшном Ghostwire: Tokyo. У 2023 році вона випустила цікавий музичний аркадний екшн Hi-Fi Rush, який сподобався аудиторії. Tango отримала за гру низку нагород: The Game Awards за найкращий аудіодизайн, British Academy Games Awards за анімацію, багато інших премій та номінацій, зокрема номінацію на гру року від Golden Joystick Awards. На Metacritic гра має 87/100 балів від критиків і 8,8/10 від гравців.

Hi-Fi Rush Steam / «Бабель»

Аж надто комерційно успішною гра не була — до серпня 2023 року в неї пограли 3 мільйони людей. Це і продані копії, і завантаження за підпискою на Xbox Game Pass. Але Xbox Game Studios спочатку не бачила в цьому проблеми. Директор з маркетингу Xbox Аарон Грінберг навіть назвав Hi-Fi Rush «проривним хітом». Компанія підтвердила, що гра в цілому окупилася.

Оглядач на GameFeed звернув увагу на те, що успіх Hi-Fi Rush, хоч і нішевий, взагалі не є заслугою Xbox Game Studios як видавця, а виключно Tango Gameworks як розробників. У гри майже не було промокампанії — її анонсували буквально в день виходу, 25 січня 2023 року. Щобільше, гра одразу опинилася на Xbox Game Pass, що автоматично вдарило по її продажах окремими копіями. Отже, якщо Xbox і має висувати претензії щодо комерційного успіху Hi-Fi Rush, то тільки собі.

Чому ж ці студії закрили

Офіційно Xbox Game Studios пояснила це «зміною пріоритетності ресурсів». Директор з контенту компанії Метт Буті у відкритому листі прозоро натякнув, що компанія тепер буде активніше розвивати вже існуючі франшизи та приділяти менше уваги оригінальним іграм.

При цьому закриття Tango Gameworks суперечить іншим заявам Xbox. Оглядач DreamcastGuy каже, що вже багато років компанія говорить про те, що хоче потіснити Sony Playstation на ринку японських ігор. Саме тому японська студія Tango Gameworks була їхнім стратегічним активом, бо вміла робити ігри, які можуть конкурувати з, наприклад, іграми Capcom на кшталт серії Resident Evil.

Уже після закриття Tango Метт Буті раптово заявив, що, попри все, «Xbox потрібні невеликі ігри, які приносять нагороди». Чим викликав хвилю критики в соцмережах. Юзери писали, що Hi-Fi Rush — це і була та сама невелика гра з нагородами, от тільки робити такі ігри для Xbox тепер майже нікому. А Філ Спенсер, який зрештою відповідає за всю політику Xbox, ще рік тому казав, що «не протидіятиме творчим прагненням команд», і згадав саме Tango Gameworks як студію, якій він дає творчу свободу.

Філ Спенсер X (Twitter) / «Бабель»

Оглядачі переважно сходяться в тому, що причина закриття студій проста — Xbox Game Studios не розуміє, що саме з ними робити. Понад $80 мільярдів на купівлю інших компаній і студій заплатила не Xbox, вона стільки й не заробляє, а її материнська компанія Microsoft. Тепер перед Microsoft треба звітувати, витрати зросли, а як саме заробити гроші на іграх цих студій — в Xbox не придумали. Тому що є готові успішні франшизи, як-от Call of Duty, яка стала власністю Microsoft після купівлі Activision Blizzard. І такі франшизи не треба якось особливо рекламувати, вони й так добре продаються. А от як продати гру, яку ніхто заздалегідь не чекає, маркетологи Xbox не знають — у компанії вже давно не було успішних креативних промокампаній.

Ще одне питання — чому Xbox не продає студії, а саме розпускає. І тут відповідь очевидна — щоб залишити за собою їхню інтелектуальну власність, франшизи та бренди.

Що буде далі

Цілком імовірно, Xbox продовжить закривати студії та скорочувати працівників. Ігрові журналісти кажуть, що наступні кандидати на «реструктуризацію» — студії Ninja Theory та Obsidian Entertainment.

Ninja Theory у 2017 році випустила успішну гру Hellblade: Senuaʼs Sacrifice, яка отримала гарні оцінки та багато нагород. Двадцять першого травня 2024 року вийшло її продовження Senuaʼs Saga: Hellblade II, історія якої поки що загрозливо нагадує історію Hi-Fi Rush — майже відсутня промокампанія і каталог Xbox Game Pass у день релізу. Тобто особливо заробити на грі Xbox і не планує. Хоча відгуки переважно гарні — вже 81/100 на Metacritic. А Obsidian у 2024 році має випустити рольову гру Awoved, про яку теж поки що на диво мало інформації.

Обурення політикою видавця висловив один з керівників Larian Studios Майкл Дауз. «Навіть не уявляю, як це — почути, що тебе закривають, щоб віддати пріоритет іншому розробнику. Мабуть, «дуже добре» впливає на моральний дух. [...] Уявіть, як почуваються зараз, наприклад, в Obsidian. Дичина», — написав він.

А Кайл Роулі, який керував розробкою Alan Wake 2 від фінської Remedy Entertainment ,публічно запропонував усім працівникам Tango Gameworks присилати йому свої резюме, зазначивши, що такі люди в Remedy потрібні.

І це проблема не лише Microsoft. Великий видавець Take-Two Interactive на початку травня 2024 року заявив, що закриває свої студії Intercept Games і Roll7. А CEO Electronic Arts Ендрю Вілсон, заявляючи, що в минулому фінансовому році прибуток компанії зріс на 59%, не уточнює, що сталося це після того, як скоротили 6% співробітників. А сама компанія при цьому страждає від нестачі нових помітних релізів.

Оглядачі серйозно кажуть, що ігрова індустрія, ймовірно, на межі чергової кризи. DreamcastGuy навіть порівнює її з кризою 1983—1985 років, коли через перенасичення ринку поганими іграми та низку провальних рішень великих компаній загальний прибуток індустрії впав на 97%. І додає, що й тоді, і зараз у цього лише одна причина — бажання видавців бачити не гарні ігри, а гарні цифри у фінансовій звітності.

Інді-розробниця Мейсі ОʼДорчайд жартома написала перелік речей, які більше не рятують студії від закриття. Натякаючи на те, що великим компаніям байдуже, які ігри ти робиш та добре чи погано працюєш.

Директор Acrane Lyon — тієї частини студії, яку не закрили — Дінга Бакаба звернувся до Xbox із відкритим листом, у якому закликав переглянути свою політику.

«Звертаюся до будь-якого керівника, який читає це. Дружнє нагадування: відеоігри — це індустрія розваг і культури. А ваш бізнес як корпорації полягає в тому, щоб піклуватися про своїх митців і розробників, допомагати їм створювати ціннісні речі», — написав Бакаба.

Розробник, оглядач і ентузіаст відеоігор, відомий в мережі як Wario64, висловився лаконічніше: «Ця індустрія геть здуріла».

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