Іран атакував Ізраїль сотнями ракет і дронів. Буде нова війна на Близькому Сході? І чи допоможе це Конгресу США (нарешті) погодити допомогу Україні? Розповідаємо ключове про атаку

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У ніч з 13 на 14 квітня 2024 року Іран атакував Ізраїль, запустивши 170 безпілотників, 30 крилатих і 120 балістичних ракет з Лівану, Ємену і зі своєї території. ЦАХАЛ збив більшість цілей, але Ізраїлю допомогли ППО й винищувачі США і Великої Британії. У повітряний простір Ізраїлю не зайшов жоден безпілотник — їх збили ще на території Йорданії та Іраку. Кілька балістичних ракет влучили в авіабазу Неватім, але руйнування там незначні. Несподівано збивати дрони допомогла Йорданія, хоча й наголошує, що не підтримує Ізраїль, а лише захищає себе. Американські сили збили понад 80 безпілотників, шість балістичних ракет і знищили кілька літальних апаратів на базах у підконтрольних хуситам районах Ємену. До світанку ізраїльтяни повернулися до звичного життя. Минулося майже без втрат — постраждали до 30 людей, у реанімацію потрапила семирічна дівчинка. Уряд Байдена привітав Ізраїль з перемогою — країна довела, що атаки Ірану на великих відстанях неефективні. США також наполегливо порекомендували уряду Ізраїлю не відповідати на удар Ірану, щоб не почалася ще більша війна. Військові аналітики вважають, що таке рішення лише нашкодить Ізраїлю і дозволить Ірану повторно атакувати країну без жодних наслідків. «Бабель» розповідає головне з нічної атаки Ірану на Ізраїль і переказує розмови світових лідерів про війну на Близькому Сході та пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню, який нарешті може погодити Конгрес США.

Напередодні обстрілу США застерігали населення Ізраїлю, а уряд країни готувався до удару. Американська розвідка казала, що Іран переміщує техніку по країні та, ймовірно, готується атакувати Ізраїль. Державний департамент США закликав своїх громадян в Ізраїлі залишатись у великих містах, які надійніше захищені від ракетного обстрілу «Залізним куполом».

Щоб краще контролювати ситуацію, уряд США відправив до Ізраїлю своїх офіцерів, які допомагали перевірити готовність до ударів. Після огляду начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Герці Га-Леві заявив, що Ізраїль готовий «до всіх сценаріїв».

Іран заявив, що атака ракетами й дронами — це відповідь на ракетний удар по його консульству в Сирії. Першого квітня 2024 року два іранські генерали та пʼятеро офіцерів загинули в будівлі консульства в Дамаску. Серед них був і старший командир Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Реза Захеді. Це найвищий вбитий іранський командир після Касема Сулеймані, якого американці знешкодили ще у 2020-му.

Убитий іранський генерал Мохаммад Реза Захеді. Wikimedia

Іран звинуватив в атаці Ізраїль. ЦАХАЛ заперечив свою причетність, хоча деякі ізраїльські посадовці казали, що «той, хто розбомбив посольство, мав на це повне право». Десятого квітня 2024 року верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль «має бути покараний». Після вбивства Сулеймані Іран обстріляв балістичними ракетами дві американські бази в Іраку, але так і не задовольнив радикально налаштовану частину населення. Цього разу лідери Ірану намагалися знайти золоту середину — не виглядати слабкими, але й не спровокувати Ізраїль почати велику війну.

Після обстрілу Іран заявив, що «питання вичерпано», і пригрозив набагато жорстокішою відповіддю, якщо Ізраїль знову «припуститься помилки».

Чотирнадцятого квітня 2024 року Рада безпеки ООН провела екстрене засідання на прохання Ізраїлю. Представники Ірану й Ізраїлю звинуватили одне одного в тероризмі. А представник США Роберт Вуд закликав засудити Іран і заявив, що американці допомагали Ізраїлю лише для того, щоб завадити ескалації конфлікту.

Того ж дня в телефонній розмові з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу Байден намагався стримати уряд Ізраїлю від збройної відповіді Ірану. Він привітав Нетаньягу з «великим військовим досягненням», але застеріг, що США не братимуть участі в ударі у відповідь. Сенатор США Кріс Кунс порекомендував Ізраїлю взяти «паузу» в конфлікті з Іраном. Щоб продемонструвати єдність Заходу, Байден проконсультувався з лідерами країн «Великої сімки». Вони колективно засудили дії Ірану і пообіцяли посилити дипломатичний тиск, якщо країна продовжить «дестабілізувати регіон».

Екстрене засідання Ради безпеки ООН 14 квітня 2024 року. Getty Images / «Бабель»

Сенатор США Кріс Кунс заявив, що найкращий спосіб стримати Іран — погодити пакет допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню. У неділю в інтервʼю Fox News Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв протягом тижня просунути законопроєкт допомоги Ізраїлю на голосування. Він також зазначив, що «розгляне варіанти щодо всіх цих додаткових проблем». Відповідаючи на запитання про допомогу Україні, він лише згадав слова Дональда Трампа, який запропонував надати грошову позику замість обіцяної допомоги.

Думки конгресменів розділились. Одні наполягали на допомозі не тільки Ізраїлю, але й Україні. Наприклад, радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що удар Ірану підкреслив необхідність підтримки, і закликав винести законопроєкт на голосування якнайшвидше. Інші, як-от сенатори Джон Кеннеді та Мітч Макконнелл, кажуть лише про пакет допомоги Ізраїлю.

Деякі американські політики, навпаки, заохочують Ізраїль атакувати Іран. Колишній радник Трампа з питань безпеки Джон Болтон заявив, що Ізраїль має напасти на іранську нафтову промисловість, на штаб Корпусу вартових Ісламської революції чи навіть знищити програму ядерної зброї Ірану.

Колишній заступник помічника міністра оборони з питань спеціальних операцій і боротьби з тероризмом Вільям Векслер вважає, що Ізраїль має знищити військове керівництво, інфраструктуру і військові бригади Ірану.

Керівництво Ізраїлю поки що висловлюється обережно. Премʼєр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль захищатиметься від будь-якої загрози. Начальник Генерального штабу Армії оборони країни Бенні Ґанц сказав, що Ізраїль працює над тим, щоб створити регіональну коаліцію і стратегічний альянс проти Ірану.

Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Ґвір висловився рішуче і написав у X, що настав час «нищівної атаки». Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант теж пообіцяв, що ЦАХАЛ обовʼязково відповість, але «у зручні для себе спосіб і час».

Радикально налаштовані жителі Тегерану 14 квітня 2024 року вийшли на вулиці, щоб підтримати напад Ірану на Ізраїль. Getty Images / «Бабель»

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