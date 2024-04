Фанати побоюються виходу нового серіалу за відеоігровою франшизою Fallout — суперечки про те, які частини гри кращі, за роки так і не вщухли. Розповідаємо, як народився всесвіт Fallout (теж у муках і суперечках)

Музика постапокаліпсису

Кейн і його команда хотіли, щоб у вступних титрах звучала відповідна всесвіту музика. І намагалися придбати права на композицію I Don't Want to Set the World on Fire 1941 року попгурту The Ink Spots. Але не змогли, їм дісталася інша пісня гурту — Maybe. Ідея не забулася — I Don't Want to Set the World on Fire звучить у Fallout 3, Fallout 4 та Fallout 76. Буде вона, судячи з трейлеру, і в серіалі.