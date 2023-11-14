Три роки тому антикорупціонери розповіли про державну зраду депутата Олександра Дубінського. Тепер він у СІЗО. «Бабель» згадує, як правосуддя ловило колишнього журналіста й таки спіймало

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Getty Images / «Бабель»

Тринадцятого листопада 2023 року суд відправив народного депутата і колишнього журналіста Олександра Дубінського на два місяці в СІЗО у справі про державну зраду. Його підозрюють у роботі на російську воєнну розвідку — нібито Дубінський за гроші поширював проросійські наративи. Насправді питання до Дубінського були давно: громадянські активісти і журналісти-розслідувачі називали його медіакілером, який виконував замовлення олігархів і поширював проросійську пропаганду. «Бабель» розповідає, як правосуддя наздоганяло і наздогнало колись впливового депутата президентської фракції.

СБУ підозрює Дубінського в «інформаційно-підривній діяльності на користь росії». Слідство стверджує: щонайменше від 2019 року Дубінський під позивним «Буратіно» працював в агентурній мережі Головного управління Генштабу рф. Дубінський мав розхитувати суспільно-політичну ситуацію в Україні та дискредитувати країну за кордоном. З 2019-го по 2021 рік Дубінський дійсно багато писав у своєму Telegram-каналі про нібито жахливу економічну та корупційну ситуацію в Україні, часто — без жодних доказів. Ці дописи регулярно репостив канал «Резидент», який повʼязують з російським ГРУ. Дубінський теж часто репостив цей канал.

На роботу мережі росія виділила понад $10 мільйонів. Її створив заступник начальника ГРУ рф Володимир Алєксєєв, а з росії нею керував інший топчиновник ГРУ Олексій Савін. На місці роботу агентів координував експомічник народного депутата Андрія Деркача і експрацівник ГРУ часів СРСР Ігор Колєсніков. Останнього затримали в березні 2022 року, він пішов на угоду зі слідством. У травні 2022-го суд визнав його винним у державній зраді та приговорив до 15 років тюрми.

Почалася ця справа ще три роки тому — в жовтні 2020-го з заяви Центру протидії корупції (ЦПК). Організація написала в СБУ та Офіс генпрокурора заяву про те, що Дубінський вчинив державну зраду, та закликала США ввести проти нього санкції.

В ЦПК згадали пресконференцію, яку Дубінський проводив із депутатом Андрієм Деркачем у 2019 році, тобто якраз напередодні американських виборів — щоб підірвати довіру до тоді ще кандидата Джо Байдена. Дубінський і Деркач закликали розслідувати міжнародну корупцію та участь у ній українців і американців. Депутати звинувачували Байдена в корупції та відмиванні грошей через газовидобувну компанію Burisma. Згодом Колєсніков зізнався СБУ, що пресконференцію організовував саме він за завданням Володимира Алєксєєва. Все це мало на меті дискредитувати українську владу та погіршити стосунки України зі США. Всього таких конференцій мало бути шість.

Також Дубінський поширював неправдиву інформацію про те, що в Україні масово розкрадають американську допомогу. В грудні 2020-го депутат разом з Деркачем надіслав листи до кількох американських конгресменів, в яких йшлося про нераціональне використання Україною коштів американських платників податків.

У жовтні 2020 року розслідування про Дубінського зробили і журналісти Bihus.Info. Вони зʼясували, що під час Революції гідності він створював фейки проти Майдану в інтересах Олександра Клименка, міністра доходів і зборів часів Віктора Януковича. Разом з цивільною дружиною Клименка Ольгою Сємченко Дубінський узгоджував план інформаційної кампанії. Одним з її елементів став фейк про повій, що нібито працювали на Майдані під час революції. Про це, зокрема, писало видання «Вєсті», яке належало Клименкові.

У грудні 2020 року суд зобовʼязав Офіс генпрокурора відкрити справу про можливу державну зраду.

У січні 2021 року США ввели санкції проти Дубінського за втручання у вибори 2020 року. НБУ закликав банки не обслуговувати рахунки Дубінського, а YouTube заблокував його канал із 350 тисячами підписників. Першого лютого 2021-го Дубінського виключили з фракції «Слуга народу», ще за місяць — зняли з посади голови київського осередку і взагалі виключили з партії.

Перші обшуки у Дубінського провели 3 серпня 2023-го. Вони стосувалися не держзради, а підозри в незаконному виїзді за кордон. Державне бюро розслідувань виявило, що депутат отримав відповідний дозвіл, щоб супроводжувати хворого батька на лікування. Насправді ж батько поїхав на лікування самостійно, а Дубінський — на відпочинок. Підозру в тому, що Дубінський підробив службові документи для виїзду за кордон, йому вручили 8 серпня. За два дні йому обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання й мали надягти електронний браслет (це зробили за тиждень після суду).

Обшуки щодо незаконних виїздів за кордон пройшли 1 листопада. Вони стосувалися поїздок уже не самого Дубінського, а людей, яким він допомагав нелегально виїхати з України. Слідство стверджує, що Дубінський вносив потрібних людей у систему «Шлях» під виглядом волонтерів від ГО «Медіаоборона». Директор і засновник цієї організації Дмитро Оберемчук — колишній помічник Дубінського у Верховній Раді.

За цією схемою за кордон намагався виїхати брат цивільної дружини Дубінського. Депутату повідомили про підозру в організації незаконного переправлення через державний кордон. Його відправили під домашній арешт.

Останні обшуки у Дубінського провели 13 листопада. Вони стосувалися справи про державну зраду, про яку три роки тому повідомляв ЦПК.

Дубінському обрали запобіжний захід — арешт строком на 60 діб без права внести заставу. Також у депутата вилучили телефон і ноутбук. Сам Дубінський вважає справу переслідуванням з боку влади за критику Володимира Зеленського та голови його Офісу Андрія Єрмака.

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