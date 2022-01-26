Я чоловік і хочу добре виглядати. Які засоби для догляду допоможуть мені в цьому — з чого почати та як обрати? Пояснюємо разом із BROCARD

Користь

Ferrum Alien / Kate Ban / «Бабель»

Згідно з прогнозами, до 2030 року обсяг глобального ринку особистої гігієни для чоловіків зросте у понад два рази — зі $124,8 мільярда минулого року до $276,9 мільярда. Компанії косметичних засобів для жінок також розширюються та розробляють чоловічі продукти. Сироватка для бороди, гелі для волосся, скраби та тоніки для обличчя — це лише деякі засоби, які чоловіки використовують усе частіше. Якщо ви й досі не користувалися ними — зараз саме час спробувати! «Бабель» та BROCARD зібрали відповіді на основні запитання про чоловічі косметичні засоби і склали для чоловіків базовий косметичний набір.

Навіщо мені користуватися косметичними засобами?

Дослідження Cosmetics Europe від 2019 року показали, що 81% чоловіків у всьому світі регулярно користуються косметичними засобами. На думку опитаних, косметичні засоби допомагають їм краще дбати про власний зовнішній вигляд, особисту гігієну, здоров’я та тіло загалом. Результати показують, що чоловіки почали краще усвідомлювати важливість особистої гігієни ще й завдяки модним тенденціям до здорового способу життя та впливу соцмереж.

Тому сьогодні бренди пропонують широкий вибір засобів для чоловіків:

гелі-шампуні «2 в 1»;

гелі, бальзами, флюїди, лосьйони для та після гоління;

ароматні засоби для догляду за бородою;

креми для зволожування шкіри обличчя;

креми для шкіри під очима;

коректори, консилери та інше.

Бренди з жіночими засобами також останні декілька років розробляють косметичні лінійки для чоловіків. Жіночий бренд Veet розширив пропозицію для догляду. Компанія створила крем для видалення волосся для чоловіків і надалі планує випускати додаткові продукти для них.

Крем для обличчя та шкіри навколо очей Complexe Anti-Âge і заспокійливий зволожуючий засіб Soin Actif Calmant Hydratant з формулою Trio-Moléculaire® від Eisenberg Paris. brocard.ua

Ок, зрозуміло, але я можу користуватися косметикою сестри чи дівчини, навіщо купувати окремо?

Доглядова та декоративна косметика для чоловіків допомагає шкірі краще реагувати на зовнішні та внутрішні подразники. Проте чоловікам краще не використовувати жіночі засоби через відмінності у будові шкіри.

У чоловіків шкіра на 20% товща, ніж у жінок. А сальні залози розташовані частіше і більші за розміром. Тому процес потовиділення більш активний, що, природно, впливає на стан шкіри. У чоловіків капіляри на обличчі великі, тому набагато частіше зустрічається купероз — капілярна сітка на обличчі.

Через такі особливості старіння шкіри у чоловіків проявляється пізніше, але очевидніше. Зморшки — глибші, а втрата пружності шкіри — помітніша.

Тому чоловічі засоби інтенсивніші. Косметика містить більш агресивні концентрації активних речовин. Чоловіки можуть використовувати лише базові жіночі косметичні засоби, наприклад, крем для зволоження. Якщо ж потрібно зменшити жирність чи врахувати вікові особливості шкіри, то жіночі продукти не підходять.

Піна для гоління Linea Uomo від Collistar — не містить спирту, заспокоює подразнену шкіру та зволожує її. Засіб призначений для чоловіків з чутливою шкірою.

Вмовили! Однак, я нічого не розумію в доглядовій косметиці, з чого почати?

Спершу визначте власний тип шкіри: нормальна, суха, жирна, комбінована. Як це зробити? Існує простий метод для домашніх умов: візьміть серветку, звичайну або з рисового паперу, й обережно прикладайте її до різних зон на обличчі. Після цього огляньте серветку на світло й визначте, скільки шкірного сала вона увібрала. Якщо серветка не має слідів — ваша шкіра суха. Якщо є жирні сліди після прикладання до ділянки носа або чола — у вас нормальний або комбінований тип шкіри. І нарешті, якщо папірчик блищить, найімовірніше, у вас жирна шкіра.

Незалежно від типу шкіри ділянку обличчя і особливо навколо очей щодня необхідно очищувати, зволожувати і відновлювати. Насправді це всього 15 хвилин зранку та ввечері.

Доглядові засоби підбирають залежно від типу та стану шкіри, а також від власних уподобань. Наприклад, якщо шкіра суха і чутлива — знадобляться засоби для чутливої шкіри в поєднанні з цілеспрямованим відновленням. Також чоловіча шкіра схильна до чорних цяток, особливо в ділянці носа, міжбрів’я та на підборідді. Тому раз або два на тиждень варто використовувати засоби для очищення — скраб або гоммаж. Маски для очищення також допомагають — шкіра стає гладкішою та приємною на дотик.

Щоб обрати правильний засіб, краще звернутися по допомогу до спеціалістів. Наприклад, консультанти в BROCARD професійно підберуть правильний догляд за допомогою лише кількох запитань. Кваліфікована допомога клієнту — їхня робота, у якість якої інвестується багато зусиль. Власний тренінг-центр, постійне відстеження новинок і трендів, навчання в Парижі, семінари у різних країнах світу, дружба з представниками всесвітньо відомих брендів — усе це гарантує вам правильно підібраний, дієвий догляд.

Якщо зі шкірою є певні проблеми (висипання, гіперчутливість тощо), то глибше вивчити її властивості та індивідуально порекомендувати косметичні засоби зможуть косметологи.

Система догляду Homme Dermo System від Dior. brocard.ua

А можна детальніше: які засоби для догляду за обличчям мають бути у сучасного чоловіка?

1. Піна або гель для вмивання. Чоловікам потрібно дбати про шкіру обличчя залежно від особливостей та типу шкіри. Нині такі засоби не лише очищують шкіру, а й сприяють комфортному голінню, відновлюють пружність та еластичність шкіри, розгладжують зморшки. Приміром, гель для вмивання Facial Fuel від Kiehl’s збагачений кофеїном і вітаміном С, тому ретельно видаляє забруднення зі шкіри обличчя, не пересушує і не залишає відчуття стягнення. Деякі бренди пропонують гелі для очищення обличчя з ефектом матування, зокрема, Homme Dermo System від Dior.

Гель для вмивання Facial Fuel від Kiehl’s — збагачений кофеїном та вітаміном С. Він ретельно видаляє забруднення, не пересушує та не залишає відчуття стягнення.

2. Засіб для гоління. Гоління — процедура не дуже приємна для шкіри, подеколи навіть болісна. Гелі або пінки для гоління допомагають позбутися неприємних відчуттів, зволожити та заспокоїти шкіру.

Принцип дії простий: засіб для гоління покриває щетину щільним шаром, помʼякшує і трохи підіймає її. Наприклад, гель для гоління Clarins Men від французької марки Clarins утворює густу піну, зволожує шкіру й до того ж сприяє гладкому ковзанню леза. Тому після використання не виникає подразнення, шкіра стає ніжною та гладкою.

Чоловікам з чутливою шкірою краще обрати засіб для гоління без спирту та з екстрактом ромашки. Так, піна для гоління Linea Uomo від Collistar не лише заспокоює шкіру, а й запобігає алергічним реакціям.

3. Засіб після гоління. Головне його завдання — зняти подразнення, тонізувати, освіжити та відновити шкіру після гоління. Який засіб обрати? Лосьйон-тонік після гоління з вітамінами A та E допоможе уникнути почервоніння, сухості та подразнення.

А флюїд після гоління миттєво заспокоює подразнену шкіру та знімає ризик запалення внаслідок мікропорізів. Нежирна та легка емульсія глибоко зволожує шкіру й контролює виділення шкірного сала. Всі косметичні засоби обирайте залежно від типу вашої шкіри.

Як обрати крем залежно від сезону? Влітку використовуйте зволожувальні, проте максимально легкі креми з хорошим захистом від сонця — SPF 50+.

Восени та навесні шкіра відчуває стрес через різкі зміни погоди. Найкращий крем у такі періоди — зволожувальний у більш теплі дні та живильний, збагачений вітамінами, у прохолодні.

Зимовий крем має посилено живити і захищати шкіру. Такий засіб має більш щільну текстуру, оскільки базою слугують масла у високих концентраціях, а не вода. Дерматологи наголошують, що взимку також необхідний щоденний SPF-захист, адже попри більш хмарну погоду рівень фільтрації сонячних променів залишається низьким, через те що захисний озоновий шар Землі постійно тоншає. Тож захисний засіб повинен мати сонцезахисний індекс щонайменше 15, краще — 30, а в горах ще вище — не менше 50. Не забудьте про це, коли збератиметеся на гірськолижний курорт! Наносити крем слід за 20—30 хвилин до виходу на вулицю, щоб на поверхні шкіри встигла утворитися плівка, що утримає вологу всередині шкіри і захистить її від вітру та морозу. Якщо цілий день плануєте провести вдома, можете скористатися і звичайним зволожувальним кремом — гаряче сухе повітря від опалення дуже сушить шкіру, а крем допоможе відновити водний баланс.

4. Крем для обличчя. Підтримує зовнішній захисний покрив шкіри, який запобігає проникненню інфекції та зберігає свіжість. Існує декілька факторів, на які варто зважати під час вибору крему: тип шкіри, сезонність, вік.

5. Крем для шкіри навколо очей. У чоловіків шкіра в зоні навколо очей грубіша, ніж у жінок. Зморшки на ній з’являються пізніше, але вони глибші. Спеціальний крем допомагає позбутися слідів утоми, заповнює зморшки, зменшує «мішки» й робить світлішими темні кола під очима.

Окей, а коли починати користуватися антивіковими засобами?

Косметологи радять включати антивікові засоби до щоденного догляду, як тільки виникне така потреба, тобто з першими помітними ознаками старіння шкіри. І вік не є ключовим параметром: хтось у 35 виглядатиме чудово завдяки генетиці і здоровому способу життя, а комусь вже з 20 років потрібно користуватися більш дієвими засобами.

Антивіковий крем для чоловіків розгладжує зморшки, відновлює шкіру, повертає пружність та здоровий вигляд. Використовуйте його для профілактики, щоб відстрочити виникнення глибоких зморщок на кілька років. Перш ніж обрати засіб, попередньо проконсультуйтеся зі спеціалістами.

Зрозуміло! А щось для догляду за тілом порекомендуєте?

Гель-шампунь. Виробники косметичних засобів подбали про чоловіків і створили засіб 2 в 1 — гель для тіла та шампунь для волосся. Італійська компанія Collistar пропонує гель-шампунь, яким можна ефективно очистити волосся, а також шкіру обличчя і всього тіла. Натуральний склад підійде чоловікам, схильним до алергії.

Виробники косметичних засобів подбали про чоловіків і створили засіб 2 в 1 — гель для тіла та шампунь для волосся. Італійська компанія Collistar пропонує гель-шампунь, яким можна ефективно очистити волосся, а також шкіру обличчя і всього тіла. Натуральний склад підійде чоловікам, схильним до алергії. Для чутливої шкіри також існують парфумовані засоби , які очищують волосся, не пересушуючи, а помʼякшуючи його. Зокрема, компанія Biotherm пропонує гель-шампунь Homme Aquafitness. Засіб має приємний запах та ніжну кремову текстуру, яка добре піниться та економно використовується. Не менш важливо завжди дбати про зволоженість шкіри. Наприклад, гель для миття тіла та волосся Platinum Men від німецького бренду Dr. Irena Eris не лише ефективно очищує шкіру та волосся, а й не порушує природного захисного шару шкіри.

, які очищують волосся, не пересушуючи, а помʼякшуючи його. Зокрема, компанія Biotherm пропонує гель-шампунь Homme Aquafitness. Засіб має приємний запах та ніжну кремову текстуру, яка добре піниться та економно використовується. Не менш важливо завжди дбати про зволоженість шкіри. Наприклад, гель для миття тіла та волосся Platinum Men від німецького бренду Dr. Irena Eris не лише ефективно очищує шкіру та волосся, а й не порушує природного захисного шару шкіри. Дезодорант. Чоловічі та жіночі дезодоранти майже не відрізняються за вмістом, проте перші містять більше активних речовин. Існує декілька різновидів дезодорантів: спрей, стік, кульковий, кремовий. Більшість засобів підходять для всіх типів шкіри. Однак, для чутливої обирайте дезодоранти у вигляді кремів, вони не містять етилового спирту. До того ж кремові дезодоранти прості у використанні — швидко сохнуть та рівномірно розподіляються.

А що таке декоративна косметика для чоловіків? Навіщо вона?

Консилер для обличчя Real від Make Up Factory — надійно покриває нерівності та темні круги під очима, створює сяючий, свіжий і бездоганний колір обличчя. Також містить розгладжувальний омолоджувальний комплекс та кофеїн.

Декоративна косметика маскує косметичні вади й поліпшує зовнішній вигляд. Наприклад, консилер допоможе візуально приховати дрібні почервоніння, запалення шкіри та пігментні плями.

Його можна використовувати і як базовий косметичний засіб для догляду за шкірою обличчя. Він створює захисну вуаль, яка запобігає потраплянню забруднення на шкіру. Деякі консилери містять екстракт рослин (наприклад, дикого чебрецю) для боротьби з вільними радикалами та спеціальну формулу для покращення текстури та тонусу шкіри.

Якщо ж потрібна «важка артилерія» — використовуйте тональний флюїд. Він непомітно вирівняє тон шкіри та збереже природній зовнішній вигляд.

В середньому базовий косметичний набір чоловіка складатиметься з восьми засобів: піна або гель для вмивання, засоби для та після гоління, крем універсальний та навколо очей, гель-шампунь, дезодорант, парфуми. Проте догляд за собою потребує індивідуального підходу, а отже варто зібрати власний косметичний набір залежно від особливостей шкіри та уподобань. Головне — не бійтеся формувати нові звички! Спершу тональний флюїд чи сироватка для бороди будуть справжнім відкриттям, але трохи згодом можуть стати найулюбленішим продуктом для щоденного догляду.