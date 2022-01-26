Я мужчина и хочу хорошо выглядеть. Какие средства по уходу помогут мне в этом — с чего начать и как выбрать? Объясняем вместе с BROCARD

Зачем пользоваться косметическими средствами?

Исследования Cosmetics Europe 2019 года показали, что 81% мужчин во всем мире регулярно пользуются косметическими средствами. По мнению опрошенных, косметические средства помогают им лучше заботиться о собственном внешнем виде, личной гигиене, здоровье и теле в целом. Результаты показывают, что мужчины стали лучше отдавать себе отчет в важности личной гигиены еще и благодаря модным тенденциям здорового образа жизни и влиянию соцсетей.

Поэтому сегодня бренды предлагают широкий выбор средств для мужчин:

гели-шампуни «2 в 1»;

гели, бальзамы, флюиды, лосьоны для и после бритья;

ароматические средства для ухода за бородой;

кремы для увлажнения кожи лица;

кремы для кожи под глазами;

корректоры, консилеры и прочее.

Бренды с женскими средствами также в последние несколько лет разрабатывают косметические линейки для мужчин. Например, женский бренд Veet расширил предложение по уходу. Компания создала крем для удаления волос для мужчин и в дальнейшем планирует выпускать дополнительные продукты для них.

Крем для лица и кожи вокруг глаз Complexe Anti-Âge и успокаивающее увлажняющее средство Soin Actif Calmant Hydratant с формулой Trio-Moléculaire® от Eisenberg Paris. brocard.ua

Ок, понятно, но я могу пользоваться косметикой сестры или девушки, зачем покупать отдельно?

Уходовая и декоративная косметика для мужчин помогает коже лучше реагировать на внешние и внутренние раздражители. Однако мужчинам лучше не использовать женские средства — из-за различий в строении кожи.

У мужчин кожа на 20% толще, чем у женщин. А сальные железы расположены чаще и больше по размеру. Поэтому процесс потоотделения более активен, что, естественно, оказывает влияние на состояние кожи. У мужчин капилляры на лице большие, поэтому гораздо чаще встречается купероз — капиллярная сетка на лице.

Из-за таких особенностей старение кожи у мужчин проявляется позже, но очевиднее. Морщины — более глубокие, а потеря упругости кожи — более заметна.

Поэтому мужские средства более интенсивные. Косметика содержит более агрессивные концентрации активных веществ. Мужчины могут использовать только базовые женские косметические средства, например, крем для увлажнения. Если же нужно уменьшить жирность или учесть возрастные особенности кожи, то женские продукты не подходят.

Пена для бритья Linea Uomo от Collistar — не содержит спирта, успокаивает раздраженную кожу и увлажняет ее. Средство предназначено для мужчин с чувствительной кожей. Также содержит разглаживающий омолаживающий комплекс и кофеин.

Уговорили! Однако я ничего не понимаю в уходовой косметике, с чего начать?

Сначала определите свой тип кожи: нормальная, сухая, жирная, комбинированная. Как это сделать? Существует простой метод в домашних условиях: возьмите салфетку, обычную или из рисовой бумаги, и осторожно приложите ее к разным зонам на лице. После — осмотрите бумагу на свет и определите, сколько кожного жира она собрала. Если на салфетке нет следов — ваша кожа сухая. Если есть жирные следы после прикосновения к области носа или лба — у вас нормальный или комбинированный тип кожи. И наконец, если бумажка блестит, вероятно, у вас жирная кожа.

Независимо от типа кожи область лица и особенно вокруг глаз каждый день необходимо очищать, увлажнять и восстанавливать. На самом деле это всего 15 минут утром и вечером.

Уходовые средства подбираются в зависимости от типа и состояния кожи, а также от личных предпочтений. Например, если кожа сухая и чувствительная — понадобятся средства для чувствительной кожи в сочетании с целенаправленным восстановлением. Также мужская кожа подвержена черным точкам, особенно в области носа, межбровья и на подбородке. Поэтому раз или два в неделю следует использовать средства для очищения — скраб или гоммаж. Маски для очищения также помогают — кожа становится более гладкой и приятной на ощупь.

Чтобы выбрать правильное средство, лучше обратиться за помощью к специалистам. Например, консультанты в BROCARD профессионально подберут правильный уход с помощью нескольких вопросов. Квалифицированная помощь клиенту — их работа, в качество которой инвестируется много усилий. Собственный тренинг-центр, постоянное отслеживание новинок и трендов, обучение в Париже, семинары в разных странах мира, дружба с представителями всемирно известных брендов — это гарантирует вам правильно подобранный, действенный уход.

Если с кожей есть определенные проблемы (сыпь, гиперчувствительность и пр.), то глубже исследовать ее свойства и порекомендовать косметические средства смогут косметологи.

Система ухода Homme Dermo System от Dior. brocard.ua

А можно подробнее: какие средства по уходу за лицом должны быть у современного мужчины?

1. Пена или гель для умывания. Мужчинам нужно заботиться о коже лица в зависимости от особенностей и типа кожи. В настоящее время такие средства не только очищают кожу, но и способствуют комфортному бритью, восстанавливают упругость и эластичность кожи, разглаживают морщинки. В частности, гель для умывания Facial Fuel от Kiehl’s обогащен кофеином и витамином С, поэтому тщательно удаляет загрязнение с кожи лица, не пересушивает и не оставляет ощущения стянутости. Некоторые бренды предлагают гели для очищения лица с матирующим эффектом, в частности, Homme Dermo System от Dior.

Гель для умывания Facial Fuel от Kiehl’s — обогащен кофеином и витамином С. Он тщательно удаляет загрязнение, не пересушивает и не оставляет ощущения стянутости.

2. Средство для бритья. Бритье — процедура не очень приятная для кожи, иногда даже болезненная. Гели или пенки для бритья помогают избавиться от неприятных ощущений, увлажнить и успокоить кожу.

Принцип действия прост: средство для бритья покрывает щетину плотным слоем, смягчает и поднимает ее. К примеру, гель для бритья Clarins Men от французской марки Clarins образует густую пену, увлажняет кожу и к тому же способствует гладкому скольжению лезвия. Поэтому после использования не возникает раздражения, кожа становится нежной и гладкой.

Мужчинам с чувствительной кожей лучше выбрать бритвенное средство без спирта и с экстрактом ромашки. Так, пена для бритья Linea Uomo от Collistar не только успокаивает кожу, но и предотвращает аллергические реакции.

3. Средство после бритья. Главная его задача — снять раздражение, тонизировать, освежить и восстановить кожу после бритья. Какое средство выбрать? Лосьон-тоник после бритья с витаминами A и E поможет избежать красноты, сухости и раздражения.

А флюид после бритья мгновенно успокаивает раздраженную кожу и снимает риск воспаления в результате микропорезов. Нежирная и легкая эмульсия глубоко увлажняет кожу и контролирует выделение кожного жира. Все косметические средства выбирайте в зависимости от типа кожи.

Как выбрать крем в зависимости от сезона? Летом используйте увлажняющие, но максимально легкие кремы с хорошей защитой от солнца — SPF 50+.

Осенью и весной кожа испытывает стресс из-за резких изменений погоды. Лучший крем в такие периоды — увлажняющий в более теплые дни и питательный, обогащенный витаминами — в прохладные.

Зимний крем должен усиленно питать и защищать кожу. Такое средство имеет более плотную текстуру, поскольку базой служат масла в высоких концентрациях, а не вода. Дерматологи отмечают, что зимой также необходима ежедневная SPF-защита, ведь несмотря на более облачную погоду уровень фильтрации солнечных лучей остается низким из-за того, что защитный озоновый слой Земли постоянно утончается. Поэтому защитное средство должно иметь солнцезащитный индекс не менее 15, лучше — 30, а в горах еще выше — не менее 50. Не забудьте об этом, когда будете собираться на горнолыжный курорт! Наносить крем следует за 20—30 минут до выхода на улицу, чтобы на поверхности кожи успела образоваться пленка, которая удержит влагу внутри и защитит от ветра и мороза. Если целый день планируете провести дома, можете пользоваться и обычным увлажняющим кремом — горячий сухой воздух от отопления очень сушит кожу, а крем поможет восстановить водный баланс.

4. Крем для лица. Поддерживает внешний защитный покров кожи, который предотвращает проникновение инфекции и обеспечивает свежесть. Существует несколько факторов, которые следует учитывать при выборе крема: тип кожи, сезонность, возраст.

5. Крем для кожи вокруг глаз. У мужчин кожа в зоне вокруг глаз более грубая, чем у женщин. Морщинки на ней появляются позже, но они более глубокие. Специальный крем помогает избавиться от следов усталости, заполняет морщины, убавляет «мешки» и делает светлее темные круги под глазами.

Окей, а когда начинать пользоваться антивозрастными средствами?

Косметологи советуют включать антивозрастные средства в ежедневный уход, как только возникнет такая потребность, то есть с первыми заметными признаками старения кожи. И возраст не является ключевым параметром: кто-то в 35 будет выглядеть прекрасно благодаря генетике и здоровому образу жизни, а кому-то уже с 20 лет нужно пользоваться более действенными средствами.

Антивозрастной крем для мужчин разглаживает морщины, восстанавливает кожу, возвращает упругость и здоровый вид. Используйте его для профилактики, чтобы отсрочить появление глубоких морщин на несколько лет. Прежде чем выбрать средство, предварительно проконсультируйтесь со специалистами.

Понятно! А что-нибудь для ухода за телом порекомендуете?

Гель-шампунь. Производители косметических средств позаботились о мужчинах и создали средство 2 в 1 — гель для тела и шампунь для волос. Итальянская компания Collistar предлагает гель-шампунь, которым можно эффективно очистить волосы, а также кожу лица и всего тела. Натуральный состав подойдет мужчинам, склонным к аллергии.

Производители косметических средств позаботились о мужчинах и создали средство 2 в 1 — гель для тела и шампунь для волос. Итальянская компания Collistar предлагает гель-шампунь, которым можно эффективно очистить волосы, а также кожу лица и всего тела. Натуральный состав подойдет мужчинам, склонным к аллергии. Для чувствительной кожи также существуют парфюмированные средства , которые очищают волосы, не пересушивая их, а делая мягкими. В частности, компания Biotherm предлагает гель-шампунь Homme Aquafitness. Средство имеет приятный запах и нежную кремовую текстуру, которая хорошо пенится и экономно используется. Не менее важно всегда заботиться об увлажнении кожи. Например, гель для мытья тела и волос Platinum Men от немецкого бренда Dr. Irena Eris не только эффективно очищает кожу и волосы, но и не нарушает природный защитный слой кожи.

, которые очищают волосы, не пересушивая их, а делая мягкими. В частности, компания Biotherm предлагает гель-шампунь Homme Aquafitness. Средство имеет приятный запах и нежную кремовую текстуру, которая хорошо пенится и экономно используется. Не менее важно всегда заботиться об увлажнении кожи. Например, гель для мытья тела и волос Platinum Men от немецкого бренда Dr. Irena Eris не только эффективно очищает кожу и волосы, но и не нарушает природный защитный слой кожи. Дезодорант. Мужские и женские дезодоранты почти не отличаются по содержанию, однако первые содержат больше активных веществ. Существует несколько разновидностей дезодорантов: спрей, стик, шариковый, кремовый. Большинство средств подходит для всех типов кожи. Однако для чувствительной выбирайте дезодоранты в виде кремов, они не содержат этилового спирта. К тому же кремовые дезодоранты просты в использовании — быстро сохнут и равномерно распределяются.

А что такое декоративная косметика для мужчин? Для чего она?

Консилер для лица Real от Make Up Factory – надежно покрывает неровности и темные круги под глазами, создает сияющий, свежий и идеальный цвет лица.

Декоративная косметика маскирует косметические недостатки и улучшает внешний вид. К примеру, консилер поможет визуально скрыть мелкие покраснения, воспаление кожи и пигментные пятна.

Его можно использовать и как базовое косметическое средство по уходу за кожей лица. Он создает защитную вуаль, что предотвращает попадание загрязнений на кожу. Некоторые консилеры содержат экстракт растений (например, дикого тимьяна) для борьбы со свободными радикалами и специальную формулу для улучшения текстуры и тонуса кожи.

Если же нужна «тяжелая артиллерия» — используйте тональный флюид. Он незаметно выровняет тон кожи и сохранит естественный внешний вид.