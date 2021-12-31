Хочу купити ноутбук, але не хочу морочитися, якщо він раптом зламається. А якщо я випадково проллю на нього каву? Як вибрати та захистити ноутбук без головного болю — пояснюємо разом із Lenovo

Користь

Бандус Катерина / «Бабель»

Сучасний ноутбук — це універсальний пристрій, особливо незамінний в нинішню епоху карантинів та віддаленої роботи. Вибрати ноутбук, який підійде для роботи, навчання, ігор, дому або для всього потроху — це лише пів справи. Адже рано чи пізно вам набридне здувати з нього пилинки, ховати від дітей та домашніх тварин і відсувати від нього подалі чашку з кавою. Якщо з вашим ноутбуком щось трапиться, бігати по сервісних центрах, чекати, поки його відремонтують, і переживати, чи покриє таку поломку гарантія — той іще головний біль. «Бабель» з Lenovo пояснюють, як не лише вибрати потрібний ноутбук, а й за допомогою додаткових сервісів захистити його від різних непередбачуваних обставин, а заразом і зберегти свої нерви.

Так, базове правило я знаю: ноутбук або компактний, або продуктивний. Правильно?

Такі правила діяли ще кілька років тому. Але тепер світ стає все більш мобільним: люди хочуть працювати і вчитися в будь-якому місці та в будь-який час доби, і при цьому вирішувати різноманітні складні завдання. А пандемія коронавірусу, точніше, повʼязаний з нею перехід на віддалену роботу, лише посилила цей тренд.

Сучасні технології дійшли до того, що геймерські ноутбуки можуть бути портативними, а ультралегкі — досить продуктивними. Єдине, що не змінилося — такі «гібриди» коштуватимуть дорого.

Тому для початку визначтеся, для яких завдань вам потрібен ноутбук: для офісу, навчання, роботи з 3D-графікою, відео та фото, обробки великих даних, для ігор або ж просто для дому, щоб подивитися фільми, посидіти в соцмережах та дрібної роботи різних додатках і програмах.

А на що звертати увагу, якщо я вибираю ноутбук для певних завдань?

Від ноутбука для навчання високої продуктивності зазвичай не очікують. Тут будуть важливими інші пріоритети: легкість (менш ніж 2 кг); ємний акумулятор, щоб не доводилося постійно шукати розетку (вище за 40 Вт*год); дисплей, від якого не втомлюються очі (наприклад, модель з матовим дисплеєм). Вибирайте ноутбук із жорстким диском SSD. Не вдаючись у технічні деталі, скажемо просто: він менше споживає енергії, довше прослужить і головне — працює у 10 разів швидше, ніж звичайний HDD. Щодо оперативної памʼяті, то мінімум 4 Гб, але краще 8 Гб.

Приблизно такі параметри підійдуть і для офісного ноутбука, особливо якщо плануєте брати його з собою на зустрічі або у відрядження. Якщо ж він просто стоятиме на вашому робочому столі, то можна підібрати модель з діагоналлю дисплея 15,6 дюйма.

Для ігрового ноутбука важливі процесор та відеокарта. Характеристики можуть бути приблизно такими: 16—32 Гб оперативної памʼяті; дискретна, тобто додаткова, відеокарта з 6—8 Гб памʼяті; процесор з 6—8 ядрами; дисплей мінімум Full HD 1920 на 1080 пікселів; жорсткий диск (звісно, краще SSD) обʼємом від 256 Гб до 1 Тб.

Для архітекторів, дизайнерів, програмістів, інженерів, учених та інших професій, які передбачають складні обчислення або роботу з графікою, потрібен потужний професійний ноутбук. Важливі параметри ноутбука для програмістів та інженерів — процесор та памʼять, для роботи з відео та 3D-графікою — потужна відеокарта, а фотографам та дизайнерам буде важливий дисплей, який якісно передає кольори.

Такі професійні ноутбуки зазвичай називають мобільними робочими станціями, і коштують вони недешево. Якщо ви, приміром, дизайнер-початківець, то для початку вам підійде конфігурація ігрового ноутбука. А якщо ви професіонал, який працює з серйозними масштабними проєктами, то, напевно, і без нас чудово розумієтеся на тому, які параметри для вас важливі. Єдине, що можемо порадити — звернути увагу, наприклад, на нове покоління мобільних робочих станцій ThinkPad P1, ThinkPad P15 та ThinkPad P17 від Lenovo.

А чи можна якийсь середній оптимальний варіант?

Звісно! Багато хто й обирає саме такий ноутбук, який підходив би і для дому, і для не найпередовіших ігор, і для не суперскладних робочих завдань. У цьому випадку зверніть увагу на такі характеристики:

Діагональ: 15,6 дюйма з матовим екраном, щоб не втомлювалися очі. Якщо плануєте часто носити його з собою, то можна взяти з меншою діагоналлю, наприклад, 14 дюймів.

15,6 дюйма з матовим екраном, щоб не втомлювалися очі. Якщо плануєте часто носити його з собою, то можна взяти з меншою діагоналлю, наприклад, 14 дюймів. Процесор: підійде Intel Core i5. Тут варто звертати увагу на покоління процесора — чим вище, тим краще. Визначається за першою цифрою у назві. Наприклад, процесор Intel Core i5- 9 200U — це девʼяте покоління, Intel Core i5- 11 35G7 — одинадцяте. Найновіше наразі — 12 покоління.

підійде Intel Core i5. Тут варто звертати увагу на покоління процесора — чим вище, тим краще. Визначається за першою цифрою у назві. Наприклад, процесор Intel Core i5- 200U — це девʼяте покоління, Intel Core i5- 35G7 — одинадцяте. Найновіше наразі — 12 покоління. Оперативна памʼять: оптимально 8 Гб. Але що більше, то краще.

оптимально 8 Гб. Але що більше, то краще. Жорсткий диск: звісно ж SSD, обʼємом від 128 Гб та вище. Тут усе просто: що більший обʼєм, то більше на ньому вміститься будь-яких програм, ігор та інших даних.

звісно ж SSD, обʼємом від 128 Гб та вище. Тут усе просто: що більший обʼєм, то більше на ньому вміститься будь-яких програм, ігор та інших даних. Відеокарта: краще обійтися вбудованою та не брати з додатковою дискретною. Це не лише зайві кошти та додаткова вага, а й можливі проблеми з перегрівом, з яким іноді не справляються компактні системи охолодження у ноутбуках.

Щоб спростити завдання, ось добірка ноутбуків зі схожими характеристиками на сайті Lenovo.

Гаразд, я обираю Lenovo. А чи є додаткові «прянички»?

Почнімо з базового рівня Carry-in. Якщо у вашого ноутбука зʼявилися технічні проблеми, його відремонтують за 5—14 робочих днів. А ще дадуть пристрій на заміну, поки ваш буде в ремонті. Для цього потрібно: зателефонувати до кол-центру, після консультації з оператором відвезти ноутбук у сервісний центр або викликати курʼєра, попередити оператора, якщо потрібен пристрій на заміну.

Наступний вид послуги — це виїзний сервіс Onsite. З ним можна не перейматися доставкою пристрою в сервісний центр і назад. Якщо з роботою ноутбука щось пішло не так, телефонуйте у кол-центр. Можливо, проблема нескладна, тоді фахівець допоможе вам розібратися з нею в телефонному режимі. Якщо не вийде, то фахівець сам до вас приїде і спробує все полагодити на місці. Або ж замовить потрібну деталь і знову приїде з нею до вас. У цій послузі також є опція «замовити ноутбук на заміну», наприклад, якщо потрібної деталі доведеться чекати кілька днів.

А якщо мені потрібно перевстановити Windows, налаштувати антивірус або оновити драйвери?

Ні, ці послуги стосуються лише технічних проблем. Наприклад, проблем з жорстким диском, відеокартою, батареєю тощо.

Lenovo

А якщо я хочу таку послугу для офісу на десятки співробітників? Це для кожного ноутбука окремо замовляти?

Для обслуговування компаній у Lenovo є варіант Premier Support. Це цілий комплекс послуг, до якого входять:

персональний технічний консультант 24/7;

пріоритет при замовленні виїзного сервісу, ремонту та доставки деталей;

допомога в налаштуванні обладнання та додаткового програмного забезпечення (це саме про перевстановити Windows і оновити драйвери);

і так, опція «ноутбук на заміну» тут також є.

А як бути, якщо ноутбук випадково впаде чи я проллю на нього каву?

Accidental Damage Protection — сервіс від Lenovo для таких ситуацій. На які непередбачувані обставини поширюється цей сервіс:

випадкове попадання рідини (та сама пролита кава або інший напій);

випадкове падіння з висоти до пʼяти метрів;

наслідки перепадів напруги в електромережі;

випадкове пошкодження екрана (наприклад, якщо ваша дитина випадково вдарила іграшкою по екрану або впустила ноутбук).

У такому разі інженери продіагностують та відремонтують ваш ноутбук. А якщо він не підлягає ремонту, то вам дадуть новий. А якщо у вас ще є послуга Onsite або Premier Support, то ремонтувати ноутбук приїдуть до вас додому або в офіс.

На що послуга не поширюється:

на крадіжку або втрату ноутбука;

використання в екстремальних умовах (наприклад, за дуже низьких або занадто високих температур);

пошкодження під час пожежі;

косметичні пошкодження, що не впливають на роботу ноутбука (наприклад, подряпини або тріщини);

ушкодження через некваліфіковане втручання (наприклад, якщо ви намагалися замінити якусь деталь);

пошкодження аксесуарів (наприклад, якщо кіт перегриз шнур живлення від ноутбука).

За даними компанії, з таким сервісом можна заощадити від 28% до 80% від вартості повного ремонту. А у разі заміни — усі 100%. А ще, за статистикою Lenovo, близько 25% користувачів стикаються з подібними непередбаченими обставинами в перші 3 роки після покупки. Ось вам іще один привід, щоб не лізти самому в ноутбук, намагаючись його відремонтувати.

Так, стоп! А як щодо стандартної гарантії при покупці? Хіба у ноутбуків Lenovo її немає?

Звісно, є. Йдеться про додаткові сервіси, які можна докупити будь-якої миті, хоч і в останній день стандартної гарантії на ноутбук. Виняток — сервіс захисту від випадкових пошкоджень Accidental Damage Protection. Його можна придбати лише при покупці нового пристрою. І врахуйте, що базова гарантія зазвичай не поширюється на такі випадки.

Усе подобається, беру! Як і де оформити?

Можна зайти на сайт shop.lenovo.ua в розділ «Додаткові сервіси» та обрати потрібний. А ще можна звернутися до авторизованих партнерів Lenovo. Це Rozetka, Foxtrot, Eldorado, а з 15 січня 2022 року ще й Comfy.