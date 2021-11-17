Пишуть, що з «Карткою киянина» проїзд у транспорті буде дешевший. Як її отримати? Це тільки для пільговиків? — Ні, не тільки. Пояснюємо максимально коротко

Користь

Бандус Катерина / «Бабель»

З 1 січня 2022 року в Києві підвищать ціни на проїзд у громадському транспорті майже у два з половиною рази. Разова поїздка буде коштувати 20 гривень, а безлімітний проїзний квиток на місяць планують продавати за 3 тисячі гривень. Купуючи одразу 50 поїздок на електронний квиток, можна буде знизити вартість однієї поїздки до 15 гривень. Але найменше платитимуть власники «Картки киянина» — 12 гривень за поїздку. «Бабель» розповідає, хто може отримати цю картку та що для цього потрібно.

Що це взагалі за картка?

«Картка киянина» — це спільний проєкт Київської міської ради та Ощадбанку. Людина, в якої є така картка, може користуватися пільгами та знижками — дешевше їздити у міському транспорті Києва, зі знижкою купувати товари в супермаркетах та деякі ліки в комунальних аптеках «Фармація», відвідувати музеї. Повний перелік пільг можна знайти тут. Хоча деякі знижки, наприклад, у мережах супермаркетів, можуть змінюватися, тож краще уточнювати інформацію безпосередньо в торговельній мережі.

«Картку киянина» можна поповнювати як електронний квиток і платити з неї у валідаторах у метро й наземному транспорті. Поповнити можна в терміналах, касах метро, на сайті ГІОЦ чи EasyPay. У додатку «Київ Цифровий» такої функції ще немає. При цьому картка залишається й банківською карткою Ощадбанку.

Хто має право на пільги: ветерани війни;

ліквідатори та постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС;

діти війни;

ветерани праці;

пенсіонери, люди з інвалідністю;

реабілітовані жертви радянського режиму та нацистських переслідувань;

ветерани військової служби та органів внутрішніх справ;

багатодітні батьки;

непрацюючі працездатні громадяни, які доглядають за дитиною з інвалідністю та отримують державну соціальну допомогу або соціальну пенсію;

непрацюючі працездатні громадяни, які доглядають за людиною з інвалідністю I групи або престарілим, що досяг 80-річного віку, та отримують компенсаційну виплату;

учасники АТО.

А хто може її отримати? Хіба це не лише для пільговиків?

Ні, картку можуть отримати не тільки пільговики. Таке ж право мають:

усі, хто має київську реєстрацію;

усі учні та студенти навчальних закладів Києва;

батьки та опікуни київських школярів;

усі, хто офіційно працює в Києві;

вимушені переселенці із зони АТО та окупованого Криму.

Але для пільговиків картка буде безплатною. Усі ж інші заплатять за неї за тарифами Ощадбанку — 120 гривень на рік.

Добре, а як мені її отримати?

У будь-якому київському відділенні Ощадбанку. Для цього з собою потрібно взяти документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи, які підтверджують право на отримання картки (учнівський або студентський квиток, довідку з місця роботи);

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Якщо ви пільговик чи вимушений переселенець, то система інша. Крім паспорта та ідентифікаційного коду треба взяти пільгове посвідчення та, якщо треба, довідку переселенця. А після Ощадбанку з тими ж документами треба звернутися до районного управління праці та соцзахисту населення, де вам вже активують картку.

Усі деталі можна дізнатися в Ощадбанку телефоном або на сайті. Там же можна залишити попередню заявку, щоб менеджер перетелефонував і все пояснив.

Я можу передати картку другу чи родичу?

Ні, картка є персональною та прив’язана до вас особисто. Якщо нею буде розплачуватися хтось інший, то її можуть вилучити та анулювати. У разі якщо користувач картки — недієздатна людина або людина з інвалідністю, можна оформити довіреність на опікуна чи представника. Але така довіреність не дає права на безплатний проїзд у транспорті.

А якщо я загублю чи пошкоджу картку?

Треба одразу повідомити в Ощадбанк, щоб її заблокували. Після цього, навіть якщо стара картка раптом знайшлася, розблокувати її вже не вийде, треба оформлювати нову. За це доведеться сплатити за тарифами банку, навіть якщо перший раз карту було оформлено безплатно.



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