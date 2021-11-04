Ми попросили медика та юриста розвінчати найпопулярніші міфи про вакцини від ковіду. Ось як можна переконати людину зробити щеплення ― детальний посібник

Користь

Бандус Катерина / «Бабель»

У тих, хто досі сумнівається, чи вакцинуватися від коронавірусу, набір аргументів «проти» зазвичай типовий. Наприклад, вони переживають, що щеплення вплине на їхні хронічні хвороби або що вакцини ― нові, а тому довіряти їм не можна. Цими страхами активно оперують активісти-антивакцинатори, додаючи, що влада взагалі не мала права вводити карантинні обмеження, а власники закладів на своїй території можуть самі вирішувати ― обслуговувати людей без масок і щеплень чи ні. Як переконувати людей, які вірять у ці аргументи? «Бабель» зібрав найпопулярніші тези антивакцинаторів і прийшов із ними до фахівців ― медика і керівника технічної групи експертів МОЗ із питань імунопрофілактики Федора Лапія та юриста, представника президента в Конституційному суді Федора Веніславського. На основі їхніх відповідей ми склали короткий посібник про те, як відповідати на аргументи противників вакцинації та переконувати свої близьких.

Я боюся, що мій організм погано відреагує на вакцину! Ще інвалідом стану.

Люди бояться реакцій організму на вакцину, а в результаті помирають від ковіду. «Реальна небезпека від вакцини ― ймовірність тяжкої алергічної реакції, так званого анафілактичного шоку. Він зазвичай виникає в перші хвилини після введення вакцини — саме тому лікарі просять після щеплення побути певний час у лікарні. В Україні з початку кампанії вакцинації зафіксовано 14 випадків анафілактичного шоку ― у всіх пацієнти відразу отримали необхідну допомогу й одужали. Тобто це один випадок на 800 тисяч доз вакцини ― і він не летальний. А від ковіду, залежно від віку, помирають від одного до чотирьох зі ста хворих», ― каже Федір Лапій.

А якщо після вакцини зʼявляться тромби? Пишуть про таке.

Пишуть, але фактів немає. Не доведено, що зафіксовані випадки тромбозу після вакцинації сталися саме через щеплення. Натомість доведено, що коронавірус підвищує ризик виникнення тромбозу ― що може проявитися і через місяць, і через два місяці після перенесеного ковіду. І навіть якщо припустити, що в появі тромбу винна вакцина ― імовірність цього в рази нижча, ніж у тромбозу внаслідок COVID-19.

У моїх літніх родичів купа хронічних захворювань. Вакцинація їм нашкодить!

Порівняйте ризики. Ковід найбільш небезпечний для літніх людей із хронічними хворобами. Чим старша людина — тим вищий ризик смерті. Випробовуючи вакцини, науковці спостерігали й за людьми літнього віку, і за тими, хто має хронічні хвороби, ― серйозних протипоказань не виявили. Та й у світі вже використано понад сім мільярдів доз вакцини ― з цих даних теж можна робити висновок. І він такий: вакцинація допомагає людям у віці та з хронічними хворобами уникнути тяжкого перебігу коронавірусу й жити далі.

Вакцину визнано придатною для екстреного використання ― отже, це експериментальний препарат. Я не хочу, щоб наді мною ставили експерименти!

Треба відрізняти XXI століття від XIX чи початку XX. Зараз використовуються вакцини, принцип створення яких уже відомий. «Якісь із цих вакцин створено за принципом вакцин проти гепатиту В. Інші ― за принципом вакцини проти поліомієліту. Технології створення векторних і РНК-вакцин відомі з 70-80-х років минулого століття. Ну, і є вакцина CoronaVac, розроблена за найбільш класичною технологією — досвід використання створених за нею препаратів величезний, тож можна піти добре протореною стежкою», ― запевняє Лапій.

Навіть якщо препарат у надзвичайній ситуації дозволяють для екстреного використання ― він все одно проходить дослідження щодо безпечності, формування імунної відповіді організму й ефективності. Усі препарати, дозволені для використання в Україні, ці дослідження успішно пройшли. А зараз їхню безпечність підтверджує досвід Британії, Ізраїлю, США, Португалії та Чилі, де вже щеплено більшість населення. Кожна з цих країн контролює ситуацію ― і повідомлень про масові проблеми вакцинованих зі здоровʼям там не було.

Якщо вже вакцинуватись, то «Супутником V»! Чому в нас не можна його використовувати?

Бо ця вакцина якраз не пройшла всіх потрібних клінічних досліджень ― тому ж і обурились багато вчених по всьому світу. У другій фазі клінічних досліджень, коли визначається безпечність препарату, було дуже мало учасників і не надто прозорий результат. А третя фаза ― щодо ефективності ліків ― взагалі була провалена, оскільки вчені втратили можливість плацебо-контролю. Це наприкінці 2020 року визнали самі розробники «Супутника V». У тих країнах, де препарат все ж використовують, надійних даних щодо його ефективності теж немає.

Виробників вакцин звільнили від відповідальності за можливі летальні випадки. І після цього ми маємо використовувати їхні препарати?

Ідеться суто про фінансову відповідальність за можливі негативні наслідки. Це було необхідно, щоб розпочати екстрену масову вакцинацію. Але відповідальна сторона тут все одно є ― це уряди країн. У тих же Сполучених Штатах компенсації виплачують із державного бюджету. Утім, судові позови, що стосуються негативних наслідків для організму в поствакцинальний період, як у США, так і в усьому світі зараз є рідкістю.

Вакцину Comirnaty від Pfizer треба зберігати за температури -70 градусів. Звідки мені знати, що в Україні ці умови не порушено?

Це температура до розморозки, а виробник продовжує досліджувати стан вакцини після неї. Розморожену вакцину можна зберігати за температури 2―8 градусів тепла впродовж місяця. За словами Лапія, уже є дані від виробника, що препарат не втрачає своїх властивостей протягом трьох місяців після розморозки ― однак відповідні зміни до українських інструкцій з використання Comirnaty ще не внесли.

Партії цих вакцин транспортують із логерами ― пристроями, що періодично фіксують температуру довкола. Дані з цих логерів потім перевіряють і представники Pfizer, і чиновники з МОЗ. Вони перевіряють і пункти зберігання вакцин. Ще є «таємні покупці» ― представники громадських організацій, які приходять вакцинуватись і водночас перевіряють лікарні та пункти вакцинації на предмет порушень. Скандалів із цього приводу в Україні не було.

Вакциновані теж можуть підхопити ковід і заражати інших. І як ця ваша вакцинація стримає пандемію?

Так, вакцинація не завжди запобігає зараженню ковідом, проте значно зменшує небезпеку як для зараженого, так і для інших. «Чітко відомо: невакциновані заражені виділяють вірус у середньому протягом десяти днів. А ті, хто заразились після вакцинації, виділяють меншу кількість вірусу ― і протягом десь трьох днів. Є дані, що коли в колективі ― наприклад, у сімʼї ― є вакциновані та вони заражаються ковідом, інші вдвічі менше ризикують підхопити від них вірус, ніж якби ці хворі не вакцинувались», ― каже Федір Лапій.

Передусім вакцинація дозволяє дати раду потоку пацієнтів, які потребують госпіталізації. Бо якщо одночасно тяжко хворіють багато людей, як це відбувається в Україні зараз, достатньо апаратури й медичного персоналу для них не знайдеться. Це істотно зменшує шанс того, що хворі отримають якісну допомогу.

Навіщо взагалі вакцина, якщо в неї не стовідсоткова ефективність?

А навіщо користуватись паском безпеки в автомобілі? З ним після аварії теж можуть лишитися травми ― синці чи, наприклад, зламана ключиця. Але якщо ви не пристебнуті ― за такого ж зіткнення можна вилетіти з автівки через лобове скло, зламати шию та отримати інвалідність чи померти.

Вакцина не захистить повністю, але дозволить уникнути найтяжчих проявів хвороби. «Якби були дані про те, що жертвоприношення дозволяє забезпечити бодай на один відсоток вищий захист від коронавірусу, ніж вакцина, я б зараз закликав іти в повний місяць на Лису гору, проводити там ритуали ― аби ковід відступив. Поки даних про ефективність такого підходу немає, залишається вакцина», ― каже Лапій.

Знайомі кажуть, що вакцина вбиває імунітет і за два роки вакциновані помруть. І що їм на це скажеш?

Цьому немає підтверджень. Провідні світові політики та знаменитості вже вакцинувалися. Вони точно б не робили цього, якби вакцина несла за собою таку небезпеку.

Вакцинувались і чимало церковників високого сану, зокрема Російської православної церкви ― хоча серед парафіян її української «доньки» теорія про вбивство вакциною душі та імунітету особливо поширена. У Росії РПЦ закликає вакцинуватись.

Подивіться, скільки людей помирають від раку. А яка смертність від серцево-судинних хвороб! А ми звертаємо увагу на якусь хворобу зі смертністю 2―4 відсотки. Навіщо?

Із двох причин. По-перше, COVID-19 збільшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань. А з онкохворих, які заразились на коронавірус, третина помирають від нього.

По-друге, медична система України, як і решти країн світу, підлаштована під поточну ситуацію із захворюваністю. Коли у людини стається інфаркт ― для неї буде готове лікарняне ліжко. В умовах сплеску захворюваності на COVID-19 навантаження на медичну систему зростає у середньому вдвічі. Місць у реанімації та сил медпрацівників на інших хворих може просто не вистачити.

У 2020 році коронавірус був третьою за частотою причиною смерті в Україні. За результатами 2021-го він може вийти на друге місце.

Карантинні обмеження запровадили незаконно! Хіба це можна зробити постановою Кабінету міністрів? Лише законом!

Усе відбувається саме на основі закону — «Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення». Він делегує Кабінету міністрів право вживати відповідні заходи.

А те, що на поїзд тепер не можна сісти без сертифікатів про вакцинацію, ― це хіба не обмеження свободи пересування?

Ні. Ви ж можете дістатись потрібного вам місця автомобілем, на велосипеді чи в інший спосіб. Обмеження на проїзд у поїздах ― це зміни до правил перевезення пасажирів «Укрзалізницею». Уряд запровадив їх, бо вважає це важливим із точки зору санітарно-епідемічної ситуації.

А чому забороняють без сертифікатів відвідувати ресторани? Це ж приватна власність ― хай власники закладів і вирішують. Порушення Конституції!

«У Конституції прямо написано: власність не повинна використовуватись на шкоду людині та суспільству. Коли ресторатори кажуть, що діють як самі вважають за потрібне, вони порушують цей принцип. Уряд встановив обмеження саме в інтересах людей — щоб не допустити поширення коронавірусної хвороби. Тому аргументи таких рестораторів не витримують жодної критики», ― переконаний Федір Веніславський.

Зараз так легко врятувати комусь здоровʼя чи навіть життя — достатньо переконати людину вакцинуватися. Зберегти «Бабель» теж нескладно — просто скиньте нам донат.