Україна переходить у «жовту» зону карантину. У спортзал можна буде ходити? Школи працюватимуть? Ковід-сертифікат допоможе? — Так, але є кілька умов

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Бандус Катерина / «Бабель»

З 23 вересня Україна переходить з «зеленої» у «жовту» зону карантину. Це означає, що на всій території країни запрацюють посилені коронавірусні обмеження. Вони стосуватимуться усіх українців, окрім вакцинованих, людей з негативним результатом тесту і тих, хто недавно вже перехворів на ковід. «Бабель» зібрав усе, що відомо про нові правила, і розповідає, навіщо посилюють карантин, як працюватимуть заклади громадського харчування, школи та спортзали у нових умовах, та чи потрібно чекати на новий локдаун цієї осені.

Уряд увів «жовту» зону карантину на території України. Чому?

Від початку вересня кількість хворих на коронавірус та госпіталізованих у країні зростає. За останній тиждень нових виявлених випадків стало більше на 68 відсотків. Найбільше інфікованих у Києві, Дніпропетровській, Львівській та Харківській областях.

За словами міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, сплеск захворюваності пов’язаний з тим, що країна увійшла в епідемічний сезон захворювань на ГРВІ. Щоб зменшити темпи поширення коронавірусу, в Україні вирішили перевести усі області з «зеленої» в «жовту» зону.

Окей, і що це означає?

Нові обмеження. Поки що їх не так багато:

Ресторани та інші заклади громадського харчування можуть працювати, якщо за столиком сидять не більше 4 людей, а відстань між столиками — 1,5 метра.

можуть працювати, якщо за столиком сидять не більше 4 людей, а відстань між столиками — 1,5 метра. Кінотеатри, концертні зали та інші заклади культури працюватимуть із залами, заповненими не більше ніж на 50 відсотків.

працюватимуть із залами, заповненими не більше ніж на 50 відсотків. Спортзали та фітнес-центри мають працювати, дотримуючись правила «одна людина на 10 квадратних метрів». У басейнах допускається чотири людини на одній доріжці для індивідуальних занять або шість — для групових.

Важливо! Якщо 80 відсотків працівників та 100 відсотків відвідувачів мають ковід-сертифікати, обмеження можна не застосовувати.

А що зі школами та інститутами?

Вони працюватимуть, якщо у 80 відсотків персоналу будуть документи, що підтверджують хоча б одну дозу вакцини — міжнародне свідоцтво про вакцинацію або український ковід-сертифікат. Ті навчальні заклади, де більшість викладачів невакциновані, закриють.

Але навіть якщо всі вчителі у навчальному закладі вакциновані, можливі винятки. Як каже Віктор Ляшко, якщо одна дитина захворіє на коронавірус — на самоізоляцію піде весь клас. Якщо понад 50 відсотків класів підуть на самоізоляцію — тимчасово закриють усю школу.

Ви постійно кажете про ковід-сертифікати. Що це таке? Де їх узяти?

Ковід-сертифікати — спеціальні цифрові документи про вакцинацію. Їх можна згенерувати у додатку «Дія». Українські ковід-сертифікати бувають зовнішні та внутрішні. Зовнішні призначені для поїздок за кордон. Внутрішні використовують усередині країни — саме вони знадобляться під час нових обмежень і можливого локдауну.

Що відомо про внутрішні ковід-сертифікати?

Вони бувають двох видів — «жовті» та «зелені». «Жовтий» сертифікат можуть отримати всі, хто вакцинувався хоча б однією дозою вакцини від коронавірусу, визнаною ВООЗ. «Зелений» — усі, хто пройшов повну вакцинацію.

Термін дії «жовтого» ковід-сертифікату — 120 днів з моменту щеплення, «зеленого» — 365 днів від завершення вакцинації.

Ковід-сертифікати також можуть отримати усі, хто має негативний результат ПЛР-тесту на ковід або довідку про одужання. У випадку з ПЛР-тестом сертифікат діятиме 72 години після тесту. З довідкою про одужання від коронавірусної хвороби — протягом 180 днів.

А якщо у мене немає ковід-сертифіката? Потрібно дотримуватися усіх обмежень?

Так. Єдиний виняток — якщо у вас є міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Термін дії свідоцтва — 1 рік.

Окей, з «жовтою» зоною розібралися. А обмеження можуть посилити?

Так. Якщо епідемічна ситуація погіршуватиметься, в Україні можуть ввести «помаранчеву» або навіть «червону» зону. Для цього потрібна хоча б одна з пʼяти умов:

завантаженість лікарняних ліжок для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим ковідом — більш як 65 відсотків;

менш як 300 випадків ПЛР-тестування на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів;

кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим ковідом — понад 60 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 — понад 20 відсотків;

зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів — понад 50 відсотків протягом останніх 7 днів.

Що буде тоді?

«Помаранчева» зона передбачає, що по всій країні триватимуть обмеження «жовтої» зони, проте окремі регіони можуть вводити додаткові обмеження.

Якщо у регіоні запроваджують «червону» зону, то забороняють усі масові заходи. Заклади громадського харчування можуть працювати лише навинос, ТРЦ та іншим розважальним закладам працювати заборонено. Так само із непродовольчими ринками, спортзалами, басейнами, фітнес-центрами, готелями, хостелами та навіть навчальними закладами.

Усіх цих обмежень можна уникнути, якщо усі працівники та відвідувачі цих закладів мають «зелений» ковід-сертифікат. У навчальних закладах «зелений» ковід-сертифікат мають мати усі працівники. До учнів жодних вимог немає.

А буде новий локдаун? Коли?

Поки важко сказати. У МОЗ припускають, що його можуть запровадити вже у листопаді. Проте, як каже головний санітарний лікар Ігор Кузін, якщо українці вакцинуватимуться та дотримуватимуться соціальної дистанції, то локдаун вийде відкласти до грудня чи січня. Якщо обмеження спрацюють, його може не бути взагалі.



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