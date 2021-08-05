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Зібрався у відпустку. Які країни відкриті? Що потрібно, щоб поїхати у Італію? А в Чорногорію? Потрібно проходити самоізоляцію після повернення? Оновлений гід «Бабеля» з найпопулярнішими туристичними напрямками

Автори:
Яна Собецька, Євген Спірін
Дата:

Аліса Ігіна / «Бабель»

На тлі прискорення темпів вакцинації країни світу відкриваються для туристів. Зокрема, й для українців. Правила вʼїзду постійно змінюються, через поширення штаму «Дельта» навіть відкриті країни запроваджують різні обмеження: наприклад, дозволяють ходити в ресторан тільки з сертифікатами вакцинації, або забороняють пляжні вечірки. «Бабель» розповідає, які країни пускають українців, які документи потрібні для в’їзду до Чорногорії, Італії, Хорватії, Греції та інших країн і чи потрібно проходити самоізоляцію після повернення з-за кордону.

Збираюся у відпустку за кордон. Обов’язково вакцинуватися, щоб кудись поїхати?

Ні. Умови в’їзду до різних країн різні. Щоб потрапити у деякі країни, наприклад, у Чорногорію, українцям не потрібно жодних додаткових документів — ані результатів ПЛР-тесту, ані довідки про вакцинацію. Інші країни потребуватимуть більших зусиль — отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, ковід-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або навіть пройти самоізоляцію.

А куди зараз узагалі пускають?

Зараз українців пускають до понад 120 країн. Повний список можна подивитися тут.

Що відомо про найпопулярніші напрямки?

Ось інформація про 15 популярних напрямків станом на 5 серпня (за даними МЗС):

Ми звернулися до МЗС за детальними розʼясненнями того, які країни зараз визнають Міжнародні свідоцтва про вакцинацію (International Certificate of Vaccination або Yellow Card), а які — українські «ковід-сертифікати», що їх від 1 липня можна отримати у додатку «Дія». Поки що чекаємо на відповідь.

Детальніше про українські, європейські «ковід-сертифікати», Міжнародне свідоцтво про вакцинацію та те, як їх можна отримати, можна прочитати тут і тут.

Хочу в іншу країну. Де подивитися, що потрібно для в’їзду?

Найточніша інформація буде на сайті МЗС країни, до якої ви прямуєте. На сайті українського МЗС є зручна мапа з переліком відкритих країн та правилами в’їзду. Для подорожувальників з Європи буде корисним сайт Reopen.europa.eu. Тут можна знайти інформацію про відкриті європейські країни, вимоги до в’їзду та перебування.

Після повернення додому потрібно проходити самоізоляцію?

Так. Через поширення нового варіанту коронавірусу «Дельта» від 5 серпня діють нові правила в’їзду до України. Тепер на кордоні треба надати довідку про вакцинацію чи негативний результат тесту на COVID-19. Якщо нічого з цього немає — доведеться завантажити додаток «Вдома» і пройти самоізоляцію. Детально про нові правила можна прочитати тут.

А восени можна буде кудись поїхати? Чи знову всі закриють кордони?

Спрогнозувати складно. Відомо одне — протягом останнього місяця кількість інфікованих коронавірусом у світі зростає — за даними ВООЗ, з 26 липня до 1 серпня вона збільшилася на 3%. Організація попереджає, що восени у європейському регіоні може бути нова хвиля коронавірусу. Тож не виключено, що, якщо ситуація погіршиться, країни світу запровадять нові коронавірусні обмеження.