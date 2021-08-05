Зібрався у відпустку. Які країни відкриті? Що потрібно, щоб поїхати у Італію? А в Чорногорію? Потрібно проходити самоізоляцію після повернення? Оновлений гід «Бабеля» з найпопулярнішими туристичними напрямками

Користь

Аліса Ігіна / «Бабель»

На тлі прискорення темпів вакцинації країни світу відкриваються для туристів. Зокрема, й для українців. Правила вʼїзду постійно змінюються, через поширення штаму «Дельта» навіть відкриті країни запроваджують різні обмеження: наприклад, дозволяють ходити в ресторан тільки з сертифікатами вакцинації, або забороняють пляжні вечірки. «Бабель» розповідає, які країни пускають українців, які документи потрібні для в’їзду до Чорногорії, Італії, Хорватії, Греції та інших країн і чи потрібно проходити самоізоляцію після повернення з-за кордону.

Збираюся у відпустку за кордон. Обов’язково вакцинуватися, щоб кудись поїхати?

Ні. Умови в’їзду до різних країн різні. Щоб потрапити у деякі країни, наприклад, у Чорногорію, українцям не потрібно жодних додаткових документів — ані результатів ПЛР-тесту, ані довідки про вакцинацію. Інші країни потребуватимуть більших зусиль — отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, ковід-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або навіть пройти самоізоляцію.

А куди зараз узагалі пускають?

Зараз українців пускають до понад 120 країн. Повний список можна подивитися тут.

Що відомо про найпопулярніші напрямки?

Ось інформація про 15 популярних напрямків станом на 5 серпня (за даними МЗС):

Албанія — повністю відкрита для українців. Для того, щоб тут відпочити, не потрібно вакцинуватися, мати негативний ПЛР-тест та проходити карантин.

— повністю відкрита для українців. Для того, щоб тут відпочити, не потрібно вакцинуватися, мати негативний ПЛР-тест та проходити карантин. Чорногорія — теж відкрита, для в’їзду не потрібно жодних довідок про вакцинацію та тестів.

— теж відкрита, для в’їзду не потрібно жодних довідок про вакцинацію та тестів. Хорватія — для в’їзду потрібен ПЛР-тест або тест на антиген до коронавірусу. ПЛР слід зробити протягом 72 годин до перетину кордону, тест на антиген — впродовж 48 годин. На територію країни пропустять також, якщо ви надасте сертифікат про вакцинацію або підтвердження, що перехворіли на коронавірус — це може бути видана лікарем довідка, позитивний результат ПЛР-тесту або тесту на антиген . Тим, у кого нічого з цього немає, по приїзду доведеться самоізолюватися на 10 днів — за власний рахунок. Якщо у батьків негативний тест на ковід, дітям до 12 років можна не робити лабораторні дослідження.

— для в’їзду потрібен ПЛР-тест або тест на антиген до коронавірусу. ПЛР слід зробити протягом 72 годин до перетину кордону, тест на антиген — впродовж 48 годин. На територію країни пропустять також, якщо ви надасте сертифікат про вакцинацію або підтвердження, що перехворіли на коронавірус — це може бути видана лікарем довідка, . Тим, у кого нічого з цього немає, по приїзду доведеться самоізолюватися на 10 днів — за власний рахунок. Якщо у батьків негативний тест на ковід, дітям до 12 років можна не робити лабораторні дослідження. Греція — відкрита для українців. Для в’їзду знадобиться сертифікат про повну вакцинацію. Альтернативні варіанти — негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 72 години до в’їзду, негативний тест на антиген, зроблений не раніше ніж за 48 годин до прибуття, довідка про перенесену коронавірусну хворобу або про наявність антитіл. Правила поширюються на дітей віком від 12 років.

— відкрита для українців. Для в’їзду знадобиться сертифікат про повну вакцинацію. Альтернативні варіанти — негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 72 години до в’їзду, негативний тест на антиген, зроблений не раніше ніж за 48 годин до прибуття, про перенесену коронавірусну хворобу або про наявність антитіл. Правила поширюються на дітей віком від 12 років. Кіпр — відкритий для українців. Щоб потрапити на територію країни вакцинованим туристам вистачить сертифіката міжнародного зразка. Варто лише завантажити копію сертифіката на платформу Cyprus Flight Pass не пізніше ніж за 48 годин до вильоту і вказати дані про вакцинацію. Кіпр визнає всі вакцини, якими щеплюють в Україні, окрім Covishield. Якщо сертифіката немає — з собою потрібно мати негативний ПЛР-тест, зроблений протягом 72 годин до вильоту. Для дітей особливих вимог немає.

— відкритий для українців. Щоб потрапити на територію країни вакцинованим туристам вистачить сертифіката міжнародного зразка. Варто лише завантажити копію сертифіката на платформу Cyprus Flight Pass не пізніше ніж за 48 годин до вильоту і вказати дані про вакцинацію. Кіпр визнає всі вакцини, якими щеплюють в Україні, окрім Covishield. Якщо сертифіката немає — з собою потрібно мати негативний ПЛР-тест, зроблений протягом 72 годин до вильоту. Для дітей особливих вимог немає. Болгарія — країна пускає туристів, що мають чинний цифровий COVID-сертифікат ЄС про вакцинацію, про перенесену хворобу або лабораторні дослідження, або аналогічний документ, що містить ті самі дані. Дітям до 12 років дозволено в’їжджати на територію Республіки Болгарія без додаткових документів.

— країна пускає туристів, що мають чинний цифровий COVID-сертифікат ЄС про вакцинацію, про перенесену хворобу або лабораторні дослідження, або аналогічний документ, що містить ті самі дані. Дітям до 12 років дозволено в’їжджати на територію Республіки Болгарія без додаткових документів. Туреччина — для перетину кордону потрібен документ про вакцинацію від COVID-19 — підходять усі вакцини, якими вакцинують в Україні. Підійде також документ, який підтверджує, що людина хворіла ковідом протягом останніх 6 місяців, негативний ПЛР-тест або негативний тест на антиген — ПЛР треба зробити за 72 години до подорожі, тест на антиген — не пізніше ніж за 48. Дітям до 6 років жодних тестів та сертифікатів не потрібно.

— для перетину кордону потрібен документ про вакцинацію від COVID-19 — підходять усі вакцини, якими вакцинують в Україні. Підійде також документ, який підтверджує, що людина хворіла ковідом протягом останніх 6 місяців, негативний ПЛР-тест або негативний тест на антиген — ПЛР треба зробити за 72 години до подорожі, тест на антиген — не пізніше ніж за 48. Дітям до 6 років жодних тестів та сертифікатів не потрібно. Грузія — пускає всіх, але за певних умов. Щоб потрапити на територію країни, невакцинованим туристам потрібно надати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не більш ніж за 72 години до поїздки. На третій день перебування в країні його треба повторити (власним коштом). Вакцинованим простіше — під час перетину кордону літаком потрібно показати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Грузія визнає усі вакцини. У прикордонних пунктах пропуску можуть попросити також негативний результат ПЛР-тесту. Дітям до 10 років не потрібно жодних додаткових довідок.

— пускає всіх, але за певних умов. Щоб потрапити на територію країни, невакцинованим туристам потрібно надати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не більш ніж за 72 години до поїздки. На третій день перебування в країні його треба повторити (власним коштом). Вакцинованим простіше — під час перетину кордону літаком потрібно показати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Грузія визнає усі вакцини. У прикордонних пунктах пропуску можуть попросити також негативний результат ПЛР-тесту. Дітям до 10 років не потрібно жодних додаткових довідок. Єгипет — для в’їзду до цієї країни потрібен сертифікат про вакцинацію з QR-кодом. Якщо сертифіката немає, потрібно мати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше ніж за 72 години до прибуття. Дітям до 6 років тестів не потрібно.

— для в’їзду до цієї країни потрібен сертифікат про вакцинацію з QR-кодом. Якщо сертифіката немає, потрібно мати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше ніж за 72 години до прибуття. Дітям до 6 років тестів не потрібно. Таїланд — вʼїзд можливий, однак після прибуття до країни доведеться відбути 14-денний карантин.

— вʼїзд можливий, однак після прибуття до країни доведеться відбути 14-денний карантин. Німеччина — щоб потрапити до країни, потрібен негативний ПЛР-тест (зроблений за 72 години до подорожі) або тест на антиген (якому не більше 48 годин). Альтернатива — документ-підтвердження одужання від коронавірусної хвороби чи повної вакцинації. Вакцина має бути визнана в ЄС. Для дітей особливих вимог немає.

— щоб потрапити до країни, потрібен негативний ПЛР-тест (зроблений за 72 години до подорожі) або тест на антиген (якому не більше 48 годин). Альтернатива — документ-підтвердження одужання від коронавірусної хвороби чи повної вакцинації. Вакцина має бути визнана в ЄС. Для дітей особливих вимог немає. Португалія — щоб потрапити у країну, українським туристам потрібно зробити ПЛР-тест або тест на антиген. ПЛР — впродовж 72 годин до в’їзду в країну. Тест на антиген — впродовж 48 годин до в’їзду. Обмеження не поширюються на дітей до 12 років.

— щоб потрапити у країну, українським туристам потрібно зробити ПЛР-тест або тест на антиген. ПЛР — впродовж 72 годин до в’їзду в країну. Тест на антиген — впродовж 48 годин до в’їзду. Обмеження не поширюються на дітей до 12 років. Іспанія — для подорожей українцям зараз не потрібно жодних довідок про вакцинацію та негативних результатів тестів на ковід. Достатньо лише завчасно заповнити формуляр санітарного контролю. Зробити це можна тут.

— для подорожей українцям зараз не потрібно жодних довідок про вакцинацію та негативних результатів тестів на ковід. Достатньо лише завчасно заповнити формуляр санітарного контролю. Зробити це можна тут. Італія — в’їзд можливий за умови негативного тесту на ковід. Підходить ПЛР-тест або тест на антиген. На додачу до цього, потрібно заповнити форму санітарного контролю. Після прибуття до Італії потрібно пройти п’ятиденну самоізоляцію.

— в’їзд можливий за умови негативного тесту на ковід. Підходить ПЛР-тест або тест на антиген. На додачу до цього, потрібно заповнити форму санітарного контролю. Після прибуття до Італії потрібно пройти п’ятиденну самоізоляцію. Швейцарія — при вʼїзді до країни необхідно надати сертифікат про вакцинацію, негативний ПЛР-тест (зроблений за останні 72 години), або тест на антиген (за останні 48 годин) чи сертифікат про одужання (якому не більше 6 місяців). Країна визнає всі препарати, якими вакцинують в Україні.

Ми звернулися до МЗС за детальними розʼясненнями того, які країни зараз визнають Міжнародні свідоцтва про вакцинацію (International Certificate of Vaccination або Yellow Card), а які — українські «ковід-сертифікати», що їх від 1 липня можна отримати у додатку «Дія». Поки що чекаємо на відповідь.

Детальніше про українські, європейські «ковід-сертифікати», Міжнародне свідоцтво про вакцинацію та те, як їх можна отримати, можна прочитати тут і тут.

Хочу в іншу країну. Де подивитися, що потрібно для в’їзду?

Найточніша інформація буде на сайті МЗС країни, до якої ви прямуєте. На сайті українського МЗС є зручна мапа з переліком відкритих країн та правилами в’їзду. Для подорожувальників з Європи буде корисним сайт Reopen.europa.eu. Тут можна знайти інформацію про відкриті європейські країни, вимоги до в’їзду та перебування.

Після повернення додому потрібно проходити самоізоляцію?

Так. Через поширення нового варіанту коронавірусу «Дельта» від 5 серпня діють нові правила в’їзду до України. Тепер на кордоні треба надати довідку про вакцинацію чи негативний результат тесту на COVID-19. Якщо нічого з цього немає — доведеться завантажити додаток «Вдома» і пройти самоізоляцію. Детально про нові правила можна прочитати тут.

А восени можна буде кудись поїхати? Чи знову всі закриють кордони?

Спрогнозувати складно. Відомо одне — протягом останнього місяця кількість інфікованих коронавірусом у світі зростає — за даними ВООЗ, з 26 липня до 1 серпня вона збільшилася на 3%. Організація попереджає, що восени у європейському регіоні може бути нова хвиля коронавірусу. Тож не виключено, що, якщо ситуація погіршиться, країни світу запровадять нові коронавірусні обмеження.