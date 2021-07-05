В Україні впроваджують цифровий паспорт вакцинації. Як його отримати? Скільки часу він діє? Чи допоможе потрапити до ЄС?

Користь

Кароліна Ускакович / «Бабель»

З 1 липня в Україні почали тестувати цифрові паспорти вакцинації в додатку «Дія», створені за зразком європейських. Ковід-сертифікат, або цифровий паспорт вакцинації, підтверджує, що людина не може інфікувати інших коронавірусом. Отримати такий сертифікат можуть усі, хто зробив два щеплення, хворів на коронавірус протягом останніх 180 днів або здав ПЛР-тест протягом 72 годин й отримав негативний результат. У майбутньому цифрові паспорти можуть допомогти українцям подорожувати до ЄС. Але не раніше, ніж їх визнає Єврокомісія. «Бабель» розповідає, що відомо про українські ковід-сертифікати, хто зможе їх отримати і коли з ними почнуть пускати в Європу.

Як мені отримати ковід-сертифікат?

Через додаток «Дія». Функцію ще розробляють, проте ті, хто завершив вакцинацію, уже можуть взяти участь у бета-тестуванні. Зареєструватися можна тут. Для цього потрібно вказати своє ім’я, прізвище та контактну інформацію. Приблизно через дві доби можна буде сформувати сертифікат. Ось як це зробити:

відкрити розділ «Послуги»,

обрати пункт «COVID-сертифікат»,

натиснути «Згенерувати сертифікати»,

підписати згоду на обробку медичних даних.

Після формування сертифікату в «Дії» можна буде отримати також його паперову версію — у сімейного лікаря. Обидва документи міститимуть QR-код і будуть абсолютно рівноцінні.

Чув, що буде два варіанти сертифікату. Чому? Які саме?

Україна видаватиме два види паспорту вакцинації — зовнішній та внутрішній. Внутрішні діятимуть суто на території України. Якщо буде новий локдаун, власники таких паспортів зможуть не дотримуватися деяких обмежувальних заходів і, наприклад, відвідувати спортзал, басейн, салони краси. Зовнішні паспорти будуть потрібні для поїздок за кордон.

Вони якось відрізнятимуться?

Внутрішній сертифікат міститиме ім’я та фото власника, а також індивідуальний номер. «Таким чином, наприклад, охоронець, який перевірятиме ваш сертифікат, не знатиме, де і коли ви вакцинувалися або хворіли», — кажуть у Мінцифри.

У міжнародному паспорті буде більше даних: номер сертифіката, ім’я, прізвище і дата народження власника, назва країни, що видала документ, детальна інформація про щеплення (препарат, кількість доз) та про те, чи хворіла людина на коронавірус у минулому, результати ПЛР-тестів.

В інших країнах такі вже є?

Так. Однією з перших внутрішні паспорти вакцинації запровадила Ісландія, яка ще в січні 2021 року почала видавати сертифікати усім, хто отримав другу дозу вакцини. Згодом те саме зробили Ізраїль, Данія, Греція, Німеччина, Болгарія та низка інших країн. Такі паспорти дозволяли частково чи повністю уникнути карантинних обмежень.

Зовнішні сертифікати теж є. Різні країни масово долучаються до програми стандартизованих Європейських цифрових ковід-сертифікатів, які почали діяти з 1 липня, — EU Digital COVID Certificate. Ця програма має спростити подорожі Європою.

Європейські сертифікати містять інформацію про щеплення, наявність імунітету після хвороби або негативний результат тесту на коронавірус. Якщо країна входить до програми EU Digital COVID Certificate, вона не повинна висувати якісь додаткові вимоги для в’їзду — паспорта достатньо.

Усі сертифікати двомовні — англійською та мовою країни, що видала документ. А ще — містять QR-код, який можна показати на смартфоні або в роздрукованому вигляді, і цифровий підпис, затверджений EU Gateway. Їх уже визнають 27 країн-членів ЄС, а також Швейцарія, Ісландія, Норвегія та Ліхтенштейн.

Якщо я отримаю український зовнішній сертифікат, то зможу поїхати в Європу?

Найімовірніше — так, але не зараз. Україна спеціально розробила свої сертифікати за європейським зразком. Проте, перш ніж українські туристи зможуть потрапити до ЄС, ці паспорти вакцинації має визнати Єврокомісія. Українська влада почала домовлятися з ЄС про це ще у квітні 2021 року, однак поки результатів немає.

Зрозуміло. А можна якось отримати Європейський сертифікат?

Наразі ні, але теоретично можна буде в майбутньому. В ЄС поки розробляють процедуру видачі сертифікату громадянам інших країн. Утім, тут є нюанс. Більшість країн Європи поки що визнають лише вакцини Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna і Johnson & Johnson. Однак в Україні щеплення також роблять препаратами Covishield (індійський аналог AstraZeneca) і китайським CoronaVac, які ЄС ще не схвалив.