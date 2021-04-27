У мене забагато речей і все одно нічого вдягнути. Що робити? Дібрати капсульний гардероб! Спойлер: багато одягу для цього не потрібно

Користь

Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»

У середньому, одна людина має 127 предметів одягу, не рахуючи взуття та аксесуарів. Понад 8 відсотків цього одягу вона майже ніколи не носить. Непотрібні речі лежать у шафі, а потім опиняються на смітнику. На рік люди викидають понад 90 мільйонів тонн текстилю. Найкраща альтернатива — не накопичувати одяг, а сформувати маленький капсульний гардероб на всі випадки життя. «Бабель» розповідає, як це зробити.

У мене багато речей, але знову нема чого носити. Чому так стається? Що із цим робити?

Причин може бути багато. Найімовірніше — ви просто купуєте одяг, що не пасує вашому способу життя, або надто різні за стилем речі, які складно комбінувати. Якщо це дійсно так, краще змінити підхід і дібрати мінімалістичний капсульний гардероб.

Що це таке?

Капсульний гардероб складається з окремих модулів — «капсул». До кожної з них входить до 15 речей, об’єднаних спільним стилем. Найчастіше капсули розподіляють за сезонами: весняна, літня, осіння та зимова. Проте тим, у кого суворий дрескод на роботі, можна створити кілька окремих капсул у різних стилях. Приміром, капсулу з офісним одягом або капсулу для формальних заходів.

Зачекайте. То скільки речей для цього потрібно?

Щонайбільше сорок. Засновниця Project 333 Кортні Карвер каже, що для формування гардеробу достатньо 33 речей (не рахуючи спідньої білизни, піжам, спортивного одягу та вечірнього вбрання). З них можна створити понад дві тисячі різних поєднань. Авторка блогу про капсульний гардероб unfancy Керолайн Джой, стверджує, що на рік потрібно не більше ніж 37 речей. Це дві-три капсули.

І як усе це допоможе?

Капсульний гардероб зменшує час, який людина витрачає, щоб кудись зібратися, захищає від спонтанних витрат, а також від того, що у шафі з’являться речі, які нема з чим носити — усі нові покупки повинні поєднуватися з іншими складовими капсул. А ще — він допомагає зменшити кількість речей до мінімуму. Такий гардероб більш екологічний. Замість того, щоб оновлювати одяг щороку і підтримувати «швидку» моду, можна купляти лише кілька трендових речей.

Звучить добре. Але як дібрати такий гардероб?

Крок 1. Проаналізуйте, що ви носите впродовж 30 діб. Можна записувати це у блокнот або робити нотатки в телефоні.

Проаналізуйте, що ви носите впродовж 30 діб. Можна записувати це у блокнот або робити нотатки в телефоні. Крок 2. Наведіть лад у шафі. Залиште те, що носите постійно, і позбудьтеся непотребу. Як це зробити — ми вже писали.

Наведіть лад у шафі. Залиште те, що носите постійно, і позбудьтеся непотребу. Як це зробити — ми вже писали. Крок 3. Вирішіть, за яким принципом формуватимете капсули. Найпростіше створювати сезонні — тоді у шафі буде більше порядку.

Вирішіть, за яким принципом формуватимете капсули. Найпростіше створювати сезонні — тоді у шафі буде більше порядку. Крок 4. Визначтеся з кольоровою гамою ваших капсул. Вона стане орієнтиром для всіх майбутніх покупок. Намагайтеся не використовувати в одній капсулі забагато кольорів — чотирьох буде цілком достатньо.

Важливо! Пам’ятайте, що капсула не обов’язково має складатися з суто базових речей. Додайте до неї акцентні елементи, які відображають ваш стиль.

Визначтеся з кольоровою гамою ваших капсул. Вона стане орієнтиром для всіх майбутніх покупок. Намагайтеся не використовувати в одній капсулі забагато кольорів — чотирьох буде цілком достатньо. Пам’ятайте, що капсула не обов’язково має складатися з суто базових речей. Додайте до неї акцентні елементи, які відображають ваш стиль. Крок 5. Складіть список того, що вже маєте і чого бракує. Докупіть необхідне.

А є якийсь перелік обовʼязкових речей?

Так. Міжнародна асоціація імідж-консультантів радить створювати комплекти за такою формулою:

2 низи (штани /спідниці)

3 верхи (сорочки/ футболки)

1—2 сукні

1 жакет

1—2 пари взуття

1 предмет верхнього одягу

1 сумка

аксесуари (ремінь, шарф, капелюх, рукавиці тощо)

прикраси

У моїй шафі немає нічого підхожого. Що купувати у першу чергу?

Найпростіше почати знизу і спершу придбати джинси та брюки. Згодом жінкам варто обрати сукні, спідниці. Чоловікам — одразу купувати сорочки та светри. Верхній одяг слід обирати наприкінці. Намагайтеся купувати якісні речі. Пам’ятайте, що одяг від екологічно дружніх брендів часто дорожчий. Вони виробляють менші обсяги одягу, через що змушені ставити більш високі ціни.

А що із взуттям та аксесуарами?

Їх добирають уже після того, як капсули готові — це гарантує, що вони добре поєднуватимуться з усіма речами в комплекті.

Але ж тепер у багатьох містах локдаун. Де купувати одяг, коли крамниці зачинені?

Онлайн. Так можна придбати практично все. Речі більшості українських брендів можна знайти в онлайн-крамниці Всі. Свої. Якщо вибрати опцію «Доставка кур’єром», одяг можна поміряти вдома і відразу повернути, якщо не підійде.

Речі іноземних брендів можна легко купити в офіційних інтернет-магазинах. Щоправда, одяг фірм, які не мають української версії сайту, доведеться замовляти з-за кордону. Пряма доставка в Україну є не скрізь. Але привезти покупки можуть компанії з доставки товарів.

Якщо вам занадто лінь обирати одяг самому, можна скористатися послугами стиліста. В Україні існує сервіс Kapsula, за допомогою якого можна сформувати індивідуальний капсульний гардероб. Щоб ним скористатися, потрібно заповнити анкету на сайті та вказати, що вам подобається і що не подобається. Стиліст добере одяг, аксесуари та взуття саме для вашої капсули. Потім їх можна буде поміряти у шоурумі.