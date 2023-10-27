Експремʼєр Британії Борис Джонсон працюватиме на телебаченні
- Автор:
- Ліза Бровко
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Dan Kitwood / Getty Images
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що працюватиме на британському телеканалі GB News, поєднуючи це з роботою оглядача газети Daily Mail.
Про це він написав у своєму X (Twitter).
«Я збираюся передати цьому чудовому новому телеканалу свої неприкрашені погляди на все: від росії до Китаю, війни в Україні, того, як ми справляємося з усіма цими викликами, і до величезних можливостей, які на нас чекають», — сказав Джонсон.
У GB News повідомили, що Борис Джонсон почне працювати ведучим програм і коментатором з 2024 року. Він, зокрема, висвітлюватиме наступні національні вибори в Британії та вибори в Сполучених Штатах.
- Свою журналістську карʼєру Борис Джонсон розпочав з посади кореспондента-стажера в газеті The Times. Потім працював у газеті Wolverhampton Express & Star та The Daily Telegraph. Також Джонсон також був політичним оглядачем у газеті Spectactor, а ще її редактором.