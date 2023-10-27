З портів Великої Одеси після триденної перерви вийшли судна — тимчасовий коридор продовжує роботу
- Автор:
- Софія Телішевська
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Тимчасовий гуманітарний коридор з та до портів Великої Одеси поновив роботу після триденної перерви. На вихід з одеських портів нині прямують одразу чотири судна — Propus, Iasos, Gloria G, Manassa Queen, а до українських чорноморських портів ідуть танкер Mavka, балкер Golden Arrow і судно для перевезення генеральних вантажів Maranta.
За даними Мінінфраструктури, наразі в портах «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний» під завантаженням 23 судна. Українська зернова асоціація заявляла про «необґрунтовану затримку завантажених зерном суден», але в Мінінфраструктури пояснили, що коридор працює в надскладних умовах, тому він функціонує з урахуванням воєнної обстановки та погодних умов.
Від 16 вересня, коли до українського порту вперше зайшло судно в межах нової ініціативи, ставки за фрахт впали з $60/т на початку роботи нового морського шляху до $45–50 в останні тижні, розповів Forbes директор BPG Shipping Геннадій Іванов.
Станом на 27 жовтня, у цілому коридором на вхід скористалося 54 судна, і 37 — на вихід.
- 16 вересня в Україну прибуло перше від початку розірвання «зернової угоди» судно. За місяць роботи нового морського коридору до українських портів зайшли 32 судна загальною вантажністю близько 1,4 млн т. Це приблизно той самий обсяг, що й за перший місяць роботи коридору в межах «зернової угоди».