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Система IRIS-T, ракети, дрони і снаряди. Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги.

Про це повідомляють на сайті уряду.

До нього увійшли:

Попередній пакет військової допомоги від Німеччини Україна отримала 20 жовтня.