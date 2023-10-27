Система IRIS-T, ракети, дрони і снаряди. Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги
- Автор:
- Анна Холоднова
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Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги.
Про це повідомляють на сайті уряду.
До нього увійшли:
- система IRIS-T SLM (це вже третя така система, яку передала Німеччина);
- ракети для IRIS-T SLS;
- радар TRML-4D;
- ракети для РСЗВ MARS II;
- 8 розвідувальних дронів VECTOR;
- 4 радари GO12;
- 5 надводних безпілотників;
- 6 машин для прикордонників;
- 10 тисяч захисних окулярів;
- 4 тягачі 8x8 HX81 и 4 напівпричепи;
- 5 тисяч снарядів калібру 155 мм.
Попередній пакет військової допомоги від Німеччини Україна отримала 20 жовтня.