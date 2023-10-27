Система IRIS-T, ракети, дрони і снаряди. Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги

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Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги.

Про це повідомляють на сайті уряду.

До нього увійшли:

система IRIS-T SLM (це вже третя така система, яку передала Німеччина);

ракети для IRIS-T SLS;

радар TRML-4D;

ракети для РСЗВ MARS II;

8 розвідувальних дронів VECTOR;

4 радари GO12;

5 надводних безпілотників;

6 машин для прикордонників;

10 тисяч захисних окулярів;

4 тягачі 8x8 HX81 и 4 напівпричепи;

5 тисяч снарядів калібру 155 мм.

Попередній пакет військової допомоги від Німеччини Україна отримала 20 жовтня.