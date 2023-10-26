Новий премʼєр Словаччини повідомив Єврокомісії, що не надаватиме Україні військову допомогу. Тільки гуманітарну
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Robert Fico / Facebook
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що поінформував голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, що його уряд не надаватиме Україні військову допомогу.
Про це він повідомив 26 жовтня.
«Я повідомив президента Європейської комісії, що новий уряд Словаччини не підтримуватиме Україну у воєнному плані і що ми зосередимося лише на гуманітарній допомозі. Президент Європейської комісії поважає суверенне право країн-членів підтримувати Україну військово чи ні, і вона високо оцінила нашу позицію щодо гуманітарної допомоги», — написав Фіцо.
Перед цим він провів пресконференцію, яку цитує словацьке видання Pravda, де заявив, що «Україні та росії краще вести переговори протягом наступних десяти років, ніж вбивати одна одну». Він повторив свою позицію про те, що війна в Україні «спричинена нападами українських фашистів на мирне населення російської національності».
- Роберт Фіцо від проросійської партії Smer вчетверте став премʼєр-міністром Словаччини. Перед цим партії «Курс — соціальна демократія» (Smer), «Голос» (Hlas) та Словацька національна партія (SNS) підписали угоду про коаліцію і перерозподіл посад в уряді, а також підтвердили зовнішньополітичну орієнтацію Словаччини на НАТО та Євросоюз.