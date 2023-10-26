Данія передає Україні черговий пакет військової допомоги. У списку — танки і БМП

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Данія вирішила передати в Україну тринадцятий пакет військової допомоги. До нього входять, серед іншого, артилерія, дрони, стрілецька зброя, БМП-2, танки Т-72ЕА, а також броньовані інженерно-евакуаційні машини (у співпраці з Німеччиною).

Про це уряд оголосив 26 жовтня.

Вартість пакета — понад $500 мільйонів. Данія наголошує, що ця техніка та типи боєприпасів «мають вирішальне значення для України для підтримки її сухопутного наступу».

Також Данія підтримає проєкт Європейського Союзу про спільні закупівлі артилерійських боєприпасів. Крім цього, країна пропонує подарувати Україні додаткові комплектуючі до артилерії.

«Я зустрівся зі своїм українським колегою у Києві і отримав оновлену інформацію частково про ситуацію в Україні та частково про потреби України у боротьбі з російським вторгненням. Саме на підставі переговорів з українцями і склали тринадцятий і всеосяжний пакет пожертв Данії», — заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.