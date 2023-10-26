Данія передає Україні черговий пакет військової допомоги. У списку — танки і БМП
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
Данія вирішила передати в Україну тринадцятий пакет військової допомоги. До нього входять, серед іншого, артилерія, дрони, стрілецька зброя, БМП-2, танки Т-72ЕА, а також броньовані інженерно-евакуаційні машини (у співпраці з Німеччиною).
Про це уряд оголосив 26 жовтня.
Вартість пакета — понад $500 мільйонів. Данія наголошує, що ця техніка та типи боєприпасів «мають вирішальне значення для України для підтримки її сухопутного наступу».
Також Данія підтримає проєкт Європейського Союзу про спільні закупівлі артилерійських боєприпасів. Крім цього, країна пропонує подарувати Україні додаткові комплектуючі до артилерії.
«Я зустрівся зі своїм українським колегою у Києві і отримав оновлену інформацію частково про ситуацію в Україні та частково про потреби України у боротьбі з російським вторгненням. Саме на підставі переговорів з українцями і склали тринадцятий і всеосяжний пакет пожертв Данії», — заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.
- 11 жовтня Норвегія, Швеція та Данія оголосили, що разом купуватимуть артилерійські боєприпаси для України. Три країни разом вносять близько $43 мільйонів, і Україна отримає боєприпаси у 2024 році.
- Данія розраховує передати Україні перші винищувачі F-16 в березні-квітні 2024 року.