ХАМАС заявив про загибель 50 заручників-ізраїльтян нібито через обстріл сектора Гази

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Військове крило ХАМАС заявило про загибель 50 ізраїльських заручників. Це нібито сталося через авіаудари Ізраїлю по сектору Гази.

Раніше в ХАМАС повідомляли про смерть 21 заручника. Причини називали ті ж самі. За уточненими даними ЦАХАЛ, у палестинських бойовиків у полоні 224 людини.

Армія оборони Ізраїлю каже, що бойовики утримують щонайменше 210 заручників, з яких приблизно 30 — діти, а ще 20 — люди похилого віку. Здебільшого це громадяни Ізраїлю, однак серед них є й громадяни інших держав.