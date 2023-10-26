В Ізраїлі ідентифікували 808 цивільних жертв ХАМАС. У секторі Гази 224 заручники

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Chaim Goldberg/Flash90

Станом на 26 жовтня в Ізраїлі ідентифікували 808 цивільних, які стали жертвами атак ХАМАС 7 жовтня.

Про це пише Times of Israel.

За словами поліцейських, впізнали 84% загиблих мирних мешканців. Ідентифікувати багатьох жертв складно — їхні тіла сильно обгорілі або понівечені. Близькі уже поховали 701 загиблого.

Родина і друзі ховають трьох членів сім'ї Шарабі на півдні Ізраїлю. Chaim Goldberg/Flash90

Окрім цивільних, через атаки терористів загинули понад 300 представників Сил безпеки.

Крім того, ЦАХАЛ заявляє, що бойовики ХАМАС наразі тримають у заручниках у секторі Гази 224 людини.

За даними джерел CNN, переговори щодо звільнення заручників просуваються складно. У них беруть участь Сполучені Штати, Ізраїль, Катар, Єгипет і ХАМАС.