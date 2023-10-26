У Польщі визначилися з кандидатами на посаду премʼєра

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Reuters

Президент Польщі Анджей Дуда провів переговори з партіями, які ввійшли в новий Сейм після парламентських виборів, й оголосив двох претендентів на посаду премʼєр міністра, передає польський телеканал TVN24.

«Наразі ми маємо двох серйозних кандидатів на посаду премʼєр-міністра, дві політичні групи, які претендують на парламентську більшість», — сказав Дуда.

Кандидатами стали чинний премʼєр Матеуш Моравецький та очільник опозиції Дональд Туск.

За словами президента Польщі, склалася нова ситуація для країни, коли партія з найбільшою кількістю голосів на парламентських виборах зіткнулася з коаліцією опозиційних партій у Сеймі, що отримали там більшість.

Анджей Дуда призначив перше засідання нового складу Сейму на 13 листопада. Повноваження нинішнього закінчуються 12 листопада.

Як пройшли парламентські вибори в Польщі

Явка на виборах до Сейму становила 74,38% — це найвищий результат з 1989 року. «Право і справедливість» втратила 14 місць у Сенаті, а загалом отримала 34 місця, тоді як опозицію представлятимуть 66 сенаторів. Водночас «Право і справедливість» набрала 35,38% голосів, опозиційна «Громадянська коаліція» 30,70%, «Третій шлях» 14,40%, «Лівиця» із 8,61% і права «Конфедерація»7,16%.

Позиції партій щодо України

«Право і справедливість» на чолі з Ярославом Качинським зацікавлена в підтримці України, тоді як «Конфедерація» виступає проти підтримки українських біженців і обіцяє зупинити «недобросовісну конкуренцію» українських фермерів.

Лідер «Громадянської коаліції» Дональд Туск заявляв, що Варшава зацікавлена в перемозі України, а суперечки між країнами виникли через неналежні стратегії польсько-українських відносин нинішнього уряду. Водночас коаліція «Третій шлях» закликає покращити польсько-українські відносини, підтримує членство України в ЄС і допомогу країні, проте теж збирається боротися з напливом українського збіжжя. «Нові ліві» підтримують вступ України до ЄС і виступають за передачу зброї, післявоєнну відбудову України та списання її зовнішнього боргу.