В Антарктиці вперше зафіксували пташиний грип

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Британська антарктична служба зафіксувала перші випадки пташиного грипу серед морських птахів в Антарктиці. Є побоювання, що хвороба швидко поширюватиметься через щільність колоній птахів і ссавців.

Про це пише CNN.

Пташиний грип підтвердили у популяціях бурого поморника на острові Берд — це перші такі випадки в антарктичному регіоні.

Фахівці вважають, що птахи перенесли хворобу після повернення з міграції до Південної Америки.

Бурий поморник. Getty Images

Антарктида та її прибережні острови є домівкою для понад 100 мільйонів гніздових птахів, шести видів ластоногих і 17 видів китоподібних.