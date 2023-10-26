США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн. Що отримають Сили оборони

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Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму $150 мільйонів, заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

Допомога міститиме додаткові ракети GMLRS для реактивних систем залпового вогню HIMARS, боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS, протитанкові ракети TOW, ракети AIM-9 Sidewinder і 155-мм артилерійські снаряди.

Загалом пакет містить:

додаткові боєприпаси для NASAMS;

ракети ППО AIM-9M;

зенітні ракети Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

ракети TOW;

системи Javelin;

понад 2 мільйони патронів до стрілецької зброї;

прилади нічного бачення;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

спорядження для холодної погоди;

запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Цей пакет допомоги стане 49-м у межах механізму Presidential Drawdown Authority з лютого 2022 року, через який українські військові отримують обладнання з американських складів.