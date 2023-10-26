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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн. Що отримають Сили оборони

Автор:
Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму $150 мільйонів, заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

Допомога міститиме додаткові ракети GMLRS для реактивних систем залпового вогню HIMARS, боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS, протитанкові ракети TOW, ракети AIM-9 Sidewinder і 155-мм артилерійські снаряди.

Загалом пакет містить:

Цей пакет допомоги стане 49-м у межах механізму Presidential Drawdown Authority з лютого 2022 року, через який українські військові отримують обладнання з американських складів.