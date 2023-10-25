Екснардепа Максима Микитася підозрюють заволодінні 307 млн грн Міноборони

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Коваль Володимир / УНІАН

Екснардепа, а також колишнього першого заступника начальника Генштабу та ще чотирьох людей підозрюють у заволодінні 307 мільйонами гривень.

Про це повідомляють у Національному антикорупційному бюро.

Як зазначає журналіст Олег Новіков, ідеться про нову підозру Максиму Микитасю.

У 2018 році Міністерство оборони хотіло побудувати захищені склади для зберігання ракет та боєприпасів ЗСУ і уклало відповідні контракти на 3 мільярди гривень із підконтрольними нардепу компаніями.

Депутат планував заволодіти частиною цих коштів, проте йому заважали законодавчі обмеження — Міноборони могло сплачувати аванс у сумі лише 30% від річного обсягу робіт. Тоді нардеп та його помічник залучили офіцерів ЗСУ і забезпечили прийняття змін до урядових постанов, що дозволяли платити за будівництво 80% авансом.

Протягом листопада-грудня 2018 року Міноборони переказало на рахунки підконтрольного депутату товариства понад 307 млн грн. Утім, будівництво обʼєкта так і не розпочали, а виділені кошти вивели на рахунки інших підконтрольних компаній.