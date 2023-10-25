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У Польщі українці можуть відновити втрачені чи викрадені водійські права

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Victor Xok / Unsplash

Тепер у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові для українців стала доступна послуга відновлення втраченого чи викраденого водійського посвідчення.

Про це пише пресслужба МВС України.

Щоб отримати послугу потрібно звернутися до держпідприємства «Документ». Перед цим записатися онлайн на сайті або чекати в порядку живої черги. А ще підготувати документи:

Ось адреси, де доступна послуга:

Раніше українські водії могли обміняти тільки наявне посвідчення водія.